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Bank

Új felügyelőbizottságot kapott az Eximbank

MTI
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Az állami tulajdonos Salgó Istvánt nevezte ki a Magyar Export-Import Bank (Eximbank) felügyelőbizottságának elnökévé ötéves időtartamra azonnal hatállyal, egyben az auditbizottság tagjává is, a négy korábbi felügyelőbizottsági tagot pedig visszahívták - közölte az Eximbank a BÉT honlapján szerdán.

Az állami pénzintézet tájékoztatása szerint szeptember 22-i hatállyal visszahívták Torzsa Andrea eddigi elnököt, valamint Balás Tamást és Kohut Balázst a felügyelőbizottságban és az auditbizottságban betöltött tisztségükből, míg Parragh Lászlót felügyelőbizottsági posztjáról.

A felügyelőbizottság új tagjává nevezték ki Kozák Évát és Jankovics Lászlót ugyancsak ötéves, határozott időtartamra, szeptember 23-i hatállyal. Mindketten az auditbizottság tagjai is lettek felügyelőbizottsági megbízatásuk időtartamára.

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