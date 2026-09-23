Új felügyelőbizottságot kapott az Eximbank

Az állami pénzintézet tájékoztatása szerint szeptember 22-i hatállyal visszahívták Torzsa Andrea eddigi elnököt, valamint Balás Tamást és Kohut Balázst a felügyelőbizottságban és az auditbizottságban betöltött tisztségükből, míg Parragh Lászlót felügyelőbizottsági posztjáról.

A felügyelőbizottság új tagjává nevezték ki Kozák Évát és Jankovics Lászlót ugyancsak ötéves, határozott időtartamra, szeptember 23-i hatállyal. Mindketten az auditbizottság tagjai is lettek felügyelőbizottsági megbízatásuk időtartamára.