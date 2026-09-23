Új játékszabályok a pénzügyi szektorban, most dől el, kik lehetnek a legnagyobb nyertesei: elindult a Future of Finance 2026

Portfolio Investment Day 2026 Október 21-én jön a Portfolio Investment Day 2026, ahol a piac vezető szakértőivel keressük a választ a befektetőket leginkább foglalkoztató kérdésekre. Meddig tarthat az AI-rali, kik lehetnek a következő évek nyertesei, mire számíthatunk a részvény-, kötvény-, nyersanyag- és kriptopiacokon, és hogyan érdemes portfóliót építeni egy gyorsan változó világban? Jelentkezz most, és szerezz első kézből befektetési ötleteket!

Elstartolt a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciája, amely ma a hazai pénzügyi szektor egyik legfontosabb találkozási pontja. A bankok, biztosítók, alapkezelők, fintechcégek, vállalati pénzügyi vezetők és szabályozói szereplők egy olyan környezetben keresik a válaszokat, ahol a technológiai ugrás, a makrogazdasági bizonytalanság és az állami ösztönzők jövője egyszerre követel gyors alkalmazkodást.

A konferencia fókuszában többek között az

eurókonvergencia, az Otthon Start, a kamatstop, a vagyonkezelés változásai, az AI, valamint a CFO-k 2026 utáni szerepe áll.

A délelőtt rögtön nagy kérdésekkel indul: a „Big Picture” szekcióban szó lesz az új kormány pénzügyi terveiről, a bankrendszer finanszírozási szerepéről, a programozható pénz korszakáról, a globális rend változásairól és a pénzügyek generációs különbségeiről is. A kiemelt előadók között szerepel Barabás Gyula, a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára, Farkas Ádám, az Európai Pénzügyi Piaci Szövetség vezérigazgatója, Randall Baran-Chong, a Mastercard alelnöke, Arnaud Mares, a Citigroup európai vezető közgazdásza, Sipos-Tompa Levente, az MNB alelnöke és Steigervald Krisztián, generációs tanácsadó.

A nap egyik legnagyobb várakozással kísért blokkjában a virtuális bankárokól, AI-ügynökökről, adatvagyonból épített üzleti hatékonyságról és éles banki alkalmazásokról lesz szó. A résztvevők arra is választ kaphatnak, hogy a mesterséges intelligencia valóban megtérülő üzleti eszköz-e, vagy egyelőre inkább látványos ígéret.

Ezzel párhuzamosan a vagyonkezelés jövője is fókuszba kerül:

állampapírok, alapkezelői kilátások, privátbanki kihívások, vagyonadó és tulajdonosi transzparencia – vagyis mindaz, ami a magyar megtakarítók és vagyonos ügyfelek következő éveit meghatározhatja.

Délután a lakossági hitelezés, az Otthon Start, a kamatstop és a babaváró sorsa, valamint a vállalati pénzügyek és a credit management kérdései kerülnek előtérbe. A nap végén pedig a CFO-k jövőjéről szóló kerekasztal és a CFO of the year 2026 díjátadó teszi keretbe az eseményt.

Címlapkép forrása: Portfolio