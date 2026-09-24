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Bekebelezi a Commerzbank az UniCredit német leánybankját?
Bank

Bekebelezi a Commerzbank az UniCredit német leánybankját?

Portfolio
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A Commerzbank vezérigazgatója, Bettina Orlopp egy pénzügyi konferencián kijelentette, hogy a német hitelintézet részvénycserével megvásárolhatná az UniCredit németországi leánybankját, a HypoVereinsbankot (HVB), amennyiben a két pénzintézet fúziója megvalósul - írja a Reuters.
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Orlopp szerint ez csupán egyike a lehetséges opcióknak, amelyek révén az UniCredit növelhetné részesedését a Commerzbankban. Az olasz bankcsoport több mint két éve próbálja felvásárolni a Commerzbankot, és a német kormány ellenállása dacára már csaknem 50 százalékos részesedést halmozott fel, a felek pedig

jelenleg is tárgyalnak egymással.

A vezérigazgató két további szóba jövő tranzakciós struktúrát is felvázolt:

  • az egyik forgatókönyv a két pénzintézet egyszerű összeolvadása, míg
  • a másik szerint az UniCredit – várhatóan prémiumot kínálva – újabb ajánlatot tenne a Commerzbank kisebbségi részvényeseinek, hogy 90 százalék fölé emelje tulajdoni hányadát.

Orlopp hangsúlyozta, hogy mindhárom alapvető opció szerepel a tárgyalási csomagban.

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Címlapkép forrása: Florian Wiegand/picture alliance via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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