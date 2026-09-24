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Fizetési újításokat jelentett be a Magyar Posta
Bank

Fizetési újításokat jelentett be a Magyar Posta

MTI
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Megújult az iCsekk mobilalkalmazás dizájnja, és a meglévő, biztonságos bankkártyás fizetési módok mellett elérhetővé vált benne az ingyenes átutalás is - közölte a Magyar Posta.

A qvik fizetési mód választása esetén a számla adatai automatikusan átkerülnek a banki alkalmazásba, ahol már csak jóvá kell hagyni azokat. Ezzel

egyszerűbbé válik a csekkbefizetés az eddig bankkártya adatokat megadó felhasználók számára.

Az innovatív fizetési megoldás megjelenése mellett a hűségprogram funkciók is bővültek. A kényelmesebb használat érdekében a virtuális ÉnPostám hűségkártya mostantól Apple és Google tárcához is hozzáadható, így a felhasználók egy mozdulattal elérhetik azt, és használhatják pontgyűjtéshez, beváltáshoz, kedvezmények igénybevételéhez.

A Magyar Posta ügyfelei egyre nagyobb arányban választják a mobilapplikációs csekkbefizetési csatornákat,

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vagyis az iCsekket és a Posta beépülő megoldását tartalmazó partneri alkalmazásokat. Az elmúlt év azonos időszakához képest 2026 első nyolc hónapjában több mint 10%-kal nőtt a mobilappos csatornán befizetett csekkek aránya az összes csekkbefizetésen belül, és idén augusztus végéig már több mint 10 millió csekket fizettek be a felhasználók ilyen módon.

A Posta a változó ügyféligényeknek megfelelően folyamatosan fejleszti a fizikai és digitális csatornáin elérhető szolgáltatásportfólióját, hogy mindenkinek a megfelelő megoldást nyújtsa - közölték.

Címlapkép forrása: Todoroff Lázár Portfolio

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