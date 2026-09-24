Franciák bevonásával venné meg versenytársát az UniCredit?

A névtelenséget kérő források szerint az ötlet az olasz hatóságokkal folytatott egyeztetések során merült fel, miközben mindkét pénzintézet az olasz bankszektor konszolidációjának lehetséges forgatókönyveit mérlegeli. A terv alapján

Az UniCredit a Banco BPM eszközállományának nagyjából egyharmadát engedné át a Crédit Agricole-nak.

A Crédit Agricole, a UniCredit és a Banco BPM egyaránt elzárkózott a hír kommentálásától.

A háttérben több párhuzamos felvásárlási kísérlet is zajlik. A Banco BPM-re a Monte dei Paschi di Siena (MPS) is ajánlatot tett, miközben magát az MPS-t az Intesa Sanpaolo próbálja bekebelezni.

A Crédit Agricole – amely 29,3 százalékos részesedésével a Banco BPM legnagyobb részvényese –

nyíltan ellenez egy esetleges Banco BPM-MPS fúziót.

A francia bankcsoport ehelyett azt támogatná, ha a Banco BPM a saját olasz leánybankjával olvadna össze, ám Olaszország negyedik legnagyobb bankjának külföldi kézre kerülése politikailag kényes téma lenne Giorgia Meloni miniszterelnök számára a jövő évi parlamenti választások előtt.

A UniCredit 2025-ben már sikertelenül próbálta megvásárolni a Banco BPM-et, részben épp a Crédit Agricole ellenállása miatt. Andrea Orcel vezérigazgató azóta úgy nyilatkozik, hogy Olaszország második legnagyobb hitelintézete csupán megfigyelőként követi a hazai felvásárlási manővereket. Ez az álláspont változatlan, de a UniCredit nyitott lenne olyan bankfiókok átvételére, amelyeket a versenytársak az összeolvadásaik során kénytelenek értékesíteni. Eközben a Commerzbank szavazati jogainak csaknem felét bankjának megszerző Orcel nem zárta ki annak lehetőségét sem, hogy teljesen kimarad a belföldi bankkonszolidációból.

A Commerzbank-ügylet révén Németország vált a UniCredit fő piacává, míg Olaszország két évtizedes, fokozatos terjeszkedést követően a Crédit Agricole legfontosabb külföldi piacává nőtte ki magát.

Óvatosak és türelmesek vagyunk, és azért jöttünk, hogy Olaszországban maradjunk. Nyugodtan mérlegeljük az összes lehetséges forgatókönyvet

– mondta Clotilde L'Angevin, a Crédit Agricole pénzügyi igazgatója egy szerdai CNBC-interjúban. "Olyan helyzetben vagyunk, hogy meg tudjuk védeni az érdekeinket: nélkülünk nem lehet semmit sem tenni, és ellenünk sem" – tette hozzá.

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