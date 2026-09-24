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Hajmeresztő hiba a Morgan Stanley-nél: egy rendkívül érzékeny listát küldtek ki az ügyfeleknek
Bank

Hajmeresztő hiba a Morgan Stanley-nél: egy rendkívül érzékeny listát küldtek ki az ügyfeleknek

Portfolio
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A Morgan Stanley egyik munkatársa véletlenül egy belső, bizalmas ügyletlistát küldött ki az ügyfeleknek e-mailben, amely több mint száz ázsiai befektetési banki tranzakció adatait tartalmazta. A bank azóta a károk enyhítésén dolgozik, miközben legalább két ország felügyeleti hatósága is vizsgálódni kezdett - tudósított a Bloomberg.

A kiszivárgott dokumentum

tőzsdei bevezetésre (IPO) készülő vállalatok listáját tartalmazta Kínától Dél-Koreán át Indiáig.

Emellett szerepeltek benne az érintett cégeket finanszírozó magántőke- és nyugdíjalapok nevei, valamint felfüggesztett projektekre vonatkozó információk is. A lista elsősorban ázsiai, kisebb részben európai, közel-keleti és afrikai ügyleteket érintett, és részben árfolyamérzékeny adatokat is magában foglalt.

A hibát Mohamed Atmani, a bank befektetési banki részlegének ázsiai és csendes-óceáni pénzügyi szponzorokért felelős vezetője követte el, aki egy ügyfélnek szánt, a magántőke-szektorról szóló általános piaci összefoglaló helyett a belső ügyletlistát mellékelte. Az e-mailt ugyan megpróbálta visszavonni, de addigra a dokumentum már terjedni kezdett, sőt egy elmosódott másolata az Instagramra is felkerült.

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A Morgan Stanley sürgős egyeztetéseket folytatott az érintett magántőke-alapokkal, bocsánatot kért, és ígéretet tett a következmények mérséklésére, és Atmani személyesen is találkozott egyes ügyfelekkel. A bank közleményben hangsúlyozta, hogy a partneradatok bizalmas kezelését rendkívül komolyan veszi, és azonnal lépéseket tett a véletlen adatszivárgás kezelésére. A cég tájékoztatása szerint

eddig egyetlen ügyfél sem szakította meg velük a kapcsolatot az incidens miatt.

A rivális bankok igyekeztek kihasználni a helyzetet, így több versenytárs bankár is jelezte, hogy a listát felhasználva próbálnak meg új ügyfeleket szerezni, bár akadtak olyanok is, akik szerint a tranzakciók többsége már amúgy is köztudott volt. A Goldman Sachs belső feljegyzésben utasította munkatársait, hogy ne tárolják és ne terjesszék a kiszivárgott dokumentumot. A kereskedők és a befektetők eközben a listán szereplő lehetséges részvénycsomagok értékesítését figyelték.

Az üggyel a hongkongi Értékpapír- és Határidős Ügyletek Felügyelete, a kínai Értékpapír-felügyeleti Bizottság (CSRC), valamint az indiai értékpapír-piaci hatóság (SEBI) is foglalkozik, bár egyelőre nem tisztázott, hogy bármelyikük indít-e hivatalos eljárást. A hongkongi felügyelet közleményében hangsúlyozta, hogy a közvetítőktől megbízható belső ellenőrzési rendszereket vár el az ügyféladatok védelme és a piaci integritást veszélyeztető adatszivárgások megelőzése érdekében.

Az eset különösen kellemetlen a Morgan Stanley számára, amely

évek óta a hongkongi tőzsdei kibocsátások és az ázsiai felvásárlások egyik vezető szervezője.

Az ilyen jellegű szivárogtatások súlyosan megzavarhatják a tervezett részvényértékesítéseket, mivel a befektetők a várható kínálat miatt eladói nyomást generálhatnak, ami csökkenti az eladók bevételeit és megnehezíti a tranzakciók lebonyolítását.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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