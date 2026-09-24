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Megszólalt a svájci jegybank alelnöke: megfelelőnek tartják a UBS-t érintő új tőkeszabályozási irányt
Bank

Megszólalt a svájci jegybank alelnöke: megfelelőnek tartják a UBS-t érintő új tőkeszabályozási irányt

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A Svájci Nemzeti Bank (SNB) alelnöke, Antoine Martin szerint jó mértéknek tekinthető a 90 százalékos elsődleges alapvető tőkekövetelmény (CET1) az UBS külföldi leányvállalatai mögött, miután a svájci parlament felsőháza megszavazta az új banki szabályozást.

Svájc a Credit Suisse 2023-as összeomlása és a UBS általi kényszerű felvásárlása óta dolgozik az új banki szabályozáson, amelynek célja egy hasonló válság megelőzése. Martin csütörtökön megerősítette a jegybank korábbi álláspontját, miszerint

a pénzügyi stabilitás szempontjából minél magasabb a külföldi részesedések CET1-tőkével való lefedettségének aránya, annál jobb.

Hozzátette, hogy "természetesen a 100 százalék még jobb lett volna a pénzügyi stabilitás szempontjából".

Martin Schlegel, az SNB elnöke kiemelte, hogy jelenleg rendkívül fontos a megfelelő következtetések levonása a Credit Suisse válságából. Szerinte a javasolt intézkedések olyan valódi szabályozási hiányosságokat orvosolnak, amelyeket a krízis során azonosítottak. Az SNB elnöke egyúttal hangsúlyozta, hogy a jegybank teljes mértékben bízik abban, hogy a kormány és a parlament Svájc érdekében hozza meg döntéseit.

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A UBS körüli szabályozói huzavonáról alábbi cikkeinkben írtunk részletesen:

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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