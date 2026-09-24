Nem hajlandó megadni magát a bankvezér, ravasz tervvel vágna vissza a fenyegető riválisnak

Lovaglio a Bank of America londoni befektetői konferenciáján hangsúlyozta, hogy az október 29-i közgyűlési szavazás nem az Intesa ajánlata és az MPS alternatív terve közötti közvetlen választásról szól. Az olasz szabályozás értelmében ugyanis a felvásárlási célponttá vált társaság vezetésének közgyűlési felhatalmazásra van szüksége ahhoz, hogy bármilyen, az akvizíciót esetlegesen meghiúsító ellenlépést tehessen.
Az Intesa 36 milliárd eurós, készpénzből és részvényekből álló ajánlatával szemben az MPS két részvénycserés ügylettel vásárolná fel a Banco BPM kereskedelmi bankot és a Banca Generali vagyonkezelőt, összesen 38 milliárd euró értékben. Lovaglio szerint a védekezési stratégia jóváhagyása lehetőséget adna a vezetésnek arra, hogy részletesebben is kidolgozza, majd bemutassa a tervet a részvényeseknek.
A piac eddig hűvösen fogadta az MPS védekezési tervét,
Lovaglio azonban azzal érvelt, hogy egy alternatív ajánlat puszta léte is jobb alkupozícióba hozza a részvényeseket, így nagyobb eséllyel érhetnek el magasabb árat az Intesától. Az Intesa – amelynek ajánlata a részvénykomponens mellett 4 milliárd eurónyi készpénzt is tartalmaz – egyelőre kizárta az ajánlati ár emelését.
A védekezési terv közgyűlési elfogadása jelentősen megnehezítené az Intesa helyzetét, amelynek felvásárlási ajánlata a hatósági jóváhagyásokat követően várhatóan csak novemberben indul el. Az Intesa stratégiája arra épül, hogy még azelőtt lezárja saját ajánlatát, mielőtt az MPS két akvizíciós ajánlata hatályba lépne. Az ilyen jellegű ajánlatok ugyanis az elindításuk után kötelező érvényűvé válnak, ezért az Intesának még az MPS-ajánlatok elfogadási időszakának megnyílása előtt meg kell szereznie az irányítást a bank felett.
Az Intesa és a Monte dei Paschi küzdelmével alábbi cikkeinkben foglalkoztunk a közelmúltban:
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Vigyázat, vasárnap rövidített útvonalon jár a 2-es metró
Karbantartás miatt.
Brutális tempóban jönnek fel a kínaiak, teljesen átrendezik az európai autópiacot
Az elektromos autók közben új mérföldkövet értek el.
Tanács Zoltán: év végére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája
Egy konferencián beszélt a miniszter.
Egyre veszélyesebbek az ukrán drónok, meglepően reagálhat az orosz jegybank
Különös húzással védekeznének.
Kiugró árakat hozhat az európai áramtőzsdéhez való csatlakozás - Egyre komplexebb kihívások a megújulók piacán
Az ALTEO szakértője értékelte a megújulók legfontosabb piaci kockázatait és azok kezelési lehetőségeit.
Ellopták a mesés kincset a terroristák, most végre visszakerülhet jogos tulajdonosához
Visszaszolgáltatja Amerika.
Nem hajlandó megadni magát a bankvezér, ravasz tervvel vágna vissza a fenyegető riválisnak
Védekező állásba kényszerültek a nagy olasz bankháborúban.
Harmincéves mélypont közelében Budapest: megváltoztak a költözési szokások
A megfizethetetlen lakásárak is okozhatják.
Minden hetedik magyar túlzsúfolt lakásban él - pedig a régióban csak Szlovénia áll jobban
Nem mindegy, kié egy lakás, mennyibe kerül, és az sem, hányan osztoznak rajta. A BB tengely országaiban az elmúlt másfél évtizedben általában csökkent a túlzsúfoltság,... The post Minden he
Mennyi ideig tart mire megtérül a befektetése annak, aki rosszkor vásárol a tőzsdén?
Ha valaki éppen a piac csúcsán, a legnagyobb tőzsdei visszaesések előtt vásárolt be, akár évtizedeket is várhatott arra, hogy a befektetése ismét pozitív tartományba kerüljön. A Nikkei 225
Kettős hátszél az olajcégeknek: olajsokk és szűkös dízelkínálat
A geopolitikai feszültségek egyszerre emelték a nyersolaj árát és szűkítették a dízel kínálatát, így az integrált olajvállalatok két oldalról is támogatást kaptak. Meddig tarthat a maga
Vényköteles gyógyszerek 0%-os ÁFA-kulcsa
A vényköteles gyógyszerek értékesítése 2026. szeptember 1-jétől 0%-os áfakulcs alá került. A változás elsősorban a gyógyszerforgalmazókat érinti, de a gyógyszer-nagykereskedők, a gyógy
MI-vel kapcsolatos feladatok a Tudományos és Technológiai Minisztériumban
Megjelent a Tudományos és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló miniszteri utasítás (lásd Hivatalos Értesítő, 2026. évi 46. szám), amely a mesterséges
Bajban a Volkswagen - Bajban a német foci
A Volkswagen válsága nem áll meg a gyárkapuknál: a német autóipar megingása a futballpályákon is éreztetheti hatását. Az Audi, a Porsche és a Volkswagen több... The post Bajban a Volkswagen
Fogy a lakosság, de három országban már többen élnek, mint harminc éve
A BB tengely országai harminc év alatt összességében ritkábban lakottá váltak: a régiós átlagos népsűrűség közel hét százalékkal csökkent. A háttérben az alacsony születésszám, az.
Egyetlen számtól retteg a tőzsde - de a múlt alapján nem biztos, hogy kell
Öt százalék - az amerikai részvénypiac mágikus fájdalomküszöbe, amitől a befektetők nagyja retteg. A tízéves állampapír hozama elérte ezt a szintet, és vele együtt erősödik... The post
Nem onnan jött a nagy AI-dobás, ahonnan vártuk – de valami nem stimmel
Továbbra sem lefutott az AI-verseny.
A győztes nem, de a számok meglepőek az orosz választásokon
Az eredmény erős legitimáció lesz Putyin számára.
Még mindig jobb ha drága a dízel, mint ha nincs: ezért fáj a gazdaságnak az ársokk
Nem javul a helyzet.
Portfólióépítés mesterfokon
Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.