19°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Nem hajlandó megadni magát a bankvezér, ravasz tervvel vágna vissza a fenyegető riválisnak
Bank

Nem hajlandó megadni magát a bankvezér, ravasz tervvel vágna vissza a fenyegető riválisnak

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Monte dei Paschi di Siena (MPS) vezérigazgatója, Luigi Lovaglio arra kérte a pénzintézet befektetőit, hogy szavazzák meg a bank védekezési stratégiáját az Intesa Sanpaolo felvásárlási ajánlatával szemben – még abban az esetben is, ha végül el kívánják fogadni az Intesa ajánlatát.

Lovaglio a Bank of America londoni befektetői konferenciáján hangsúlyozta, hogy az október 29-i közgyűlési szavazás nem az Intesa ajánlata és az MPS alternatív terve közötti közvetlen választásról szól. Az olasz szabályozás értelmében ugyanis a felvásárlási célponttá vált társaság vezetésének közgyűlési felhatalmazásra van szüksége ahhoz, hogy bármilyen, az akvizíciót esetlegesen meghiúsító ellenlépést tehessen.

Az Intesa 36 milliárd eurós, készpénzből és részvényekből álló ajánlatával szemben az MPS két részvénycserés ügylettel vásárolná fel a Banco BPM kereskedelmi bankot és a Banca Generali vagyonkezelőt, összesen 38 milliárd euró értékben. Lovaglio szerint a védekezési stratégia jóváhagyása lehetőséget adna a vezetésnek arra, hogy részletesebben is kidolgozza, majd bemutassa a tervet a részvényeseknek.

A piac eddig hűvösen fogadta az MPS védekezési tervét,

Lovaglio azonban azzal érvelt, hogy egy alternatív ajánlat puszta léte is jobb alkupozícióba hozza a részvényeseket, így nagyobb eséllyel érhetnek el magasabb árat az Intesától. Az Intesa – amelynek ajánlata a részvénykomponens mellett 4 milliárd eurónyi készpénzt is tartalmaz – egyelőre kizárta az ajánlati ár emelését.

Még több Bank

Megszólalt a svájci jegybank alelnöke: megfelelőnek tartják a UBS-t érintő új tőkeszabályozási irányt

Nem kertelt a bankhatóság vezére: kimondta, mi húzza vissza az európai bankszektort

Új funkciót vezet be a Revolut, mostantól elég lesz "mosolyogni" a fizetéshez

A védekezési terv közgyűlési elfogadása jelentősen megnehezítené az Intesa helyzetét, amelynek felvásárlási ajánlata a hatósági jóváhagyásokat követően várhatóan csak novemberben indul el. Az Intesa stratégiája arra épül, hogy még azelőtt lezárja saját ajánlatát, mielőtt az MPS két akvizíciós ajánlata hatályba lépne. Az ilyen jellegű ajánlatok ugyanis az elindításuk után kötelező érvényűvé válnak, ezért az Intesának még az MPS-ajánlatok elfogadási időszakának megnyílása előtt meg kell szereznie az irányítást a bank felett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az Intesa és a Monte dei Paschi küzdelmével alábbi cikkeinkben foglalkoztunk a közelmúltban:

Kapcsolódó cikkünk

Felfedte lapjait a CIB anyabankja: három év alatt learatná a babérokat a világ legöregebb bankjánál

Egyre izgalmasabb az olasz bankháború: kié lesz a világ legrégebbi pénzintézete?

Bankháború: megszólalt Róma

Bankháború: több tízmilliárd eurós ellenajánlattal vágtak vissza az ellenséges felvásárlásra

Visszaverheti az Intesa Sanpaolo közeledését a világ legrégebbi bankja

Intesa-vezérigazgató: teljesen kizárt, hogy magasabb ajánlatot tegyenek a kiszemelt pénzintézetért

Újabb akadály gördült a tervezett bankfúzió elé – így nem lesz könnyű megállapodni

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Portfólióépítés mesterfokon

Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.

Ez is érdekelhet
Támadásba lendült az atomhatalom: lebombáztak egy 700 ezres várost
Beismerte Zelenszkij elnök: igen, hibáztam
Feltárult a pénzügyek jövője, megvan az év pénzügyi vezetője
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility