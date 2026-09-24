Nem hajlandó megadni magát a bankvezér, ravasz tervvel vágna vissza a fenyegető riválisnak

A Monte dei Paschi di Siena (MPS) vezérigazgatója, Luigi Lovaglio arra kérte a pénzintézet befektetőit, hogy szavazzák meg a bank védekezési stratégiáját az Intesa Sanpaolo felvásárlási ajánlatával szemben – még abban az esetben is, ha végül el kívánják fogadni az Intesa ajánlatát.

Lovaglio a Bank of America londoni befektetői konferenciáján hangsúlyozta, hogy az október 29-i közgyűlési szavazás nem az Intesa ajánlata és az MPS alternatív terve közötti közvetlen választásról szól. Az olasz szabályozás értelmében ugyanis a felvásárlási célponttá vált társaság vezetésének közgyűlési felhatalmazásra van szüksége ahhoz, hogy bármilyen, az akvizíciót esetlegesen meghiúsító ellenlépést tehessen.

Az Intesa 36 milliárd eurós, készpénzből és részvényekből álló ajánlatával szemben az MPS két részvénycserés ügylettel vásárolná fel a Banco BPM kereskedelmi bankot és a Banca Generali vagyonkezelőt, összesen 38 milliárd euró értékben. Lovaglio szerint a védekezési stratégia jóváhagyása lehetőséget adna a vezetésnek arra, hogy részletesebben is kidolgozza, majd bemutassa a tervet a részvényeseknek.

A piac eddig hűvösen fogadta az MPS védekezési tervét,

Lovaglio azonban azzal érvelt, hogy egy alternatív ajánlat puszta léte is jobb alkupozícióba hozza a részvényeseket, így nagyobb eséllyel érhetnek el magasabb árat az Intesától. Az Intesa – amelynek ajánlata a részvénykomponens mellett 4 milliárd eurónyi készpénzt is tartalmaz – egyelőre kizárta az ajánlati ár emelését.

A védekezési terv közgyűlési elfogadása jelentősen megnehezítené az Intesa helyzetét, amelynek felvásárlási ajánlata a hatósági jóváhagyásokat követően várhatóan csak novemberben indul el. Az Intesa stratégiája arra épül, hogy még azelőtt lezárja saját ajánlatát, mielőtt az MPS két akvizíciós ajánlata hatályba lépne. Az ilyen jellegű ajánlatok ugyanis az elindításuk után kötelező érvényűvé válnak, ezért az Intesának még az MPS-ajánlatok elfogadási időszakának megnyílása előtt meg kell szereznie az irányítást a bank felett.

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Forrás: Reuters

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