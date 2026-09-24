Nem kertelt a bankhatóság vezére: kimondta, mi húzza vissza az európai bankszektort

François-Louis Michaud a Reutersnek adott interjújában elmondta, hogy bár az európai bankok továbbra is tőkeerősek és erős nyereséget termelnek, korlátozza őket, hogy az egységes piac "nem annyira egységes, amennyire kellene". Mint fogalmazott, Európa számára egzisztenciális kérdés, hogy képes legyen finanszírozni a digitális, környezeti, demográfiai, gazdaságbiztonsági és védelmi átalakulásokat.
Az EBA elnöke hangsúlyozta, hogy az összeolvadások nem jelentik az egyetlen megoldást, hiszen a hatóság szemszögéből a határokon átnyúló hitelezés és a pénzügyi integráció elmélyítése ugyanolyan fontos. Az adózási, fizetésképtelenségi és fogyasztóvédelmi szabályozások tagállamok közötti eltérései azonban továbbra is költségessé teszik a bankok számára, hogy egységes termékeket kínáljanak a blokk egészében, és elérjék a kívánt méretgazdaságosságot.
Ennek következtében az európai pénzintézetek wholesale banki tevékenysége idővel visszaszorult,
miközben a finanszírozás egyre nagyobb hányadát nem banki pénzügyi közvetítők, magánhitel-alapok és az EU-n kívüli szereplők biztosítják.
Michaud szerint az EBA célja a felesleges bürokrácia csökkentése, hogy a bankok és a felügyeleti hatóságok a legjelentősebb kockázatokra összpontosíthassanak ahelyett, hogy "túl sok időt és pénzt fordítanának pusztán önmagáért a megfelelőségre". A bázeli banki reformok végrehajtásával és az amerikai szabályozók egyes bankok számára hozott könnyítéseivel párhuzamosan lendületet kap az európai szabályok – köztük a tőkekövetelmények – egyszerűsítése is, a pénzügyi rendszer ellenállóképességének megőrzése mellett.
Az EBA elnöke hozzátette, hogy az európai bankok megerősítése az amerikai riválisokkal való versenyképesség szempontjából is elengedhetetlen, mivel számos amerikai hitelintézet jelentős tőkével rendelkezik a terjeszkedéshez, és egyesek a hagyományos üzletágaikon túl új piacok felé is nyitnak.
A problémakörről a Portfolio tegnapi Future of Finance 2026 konferenciáján Farkas Ádám, az AFME vezérigazgatója beszélt részletesen.
Forrás: Reuters
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