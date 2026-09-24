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Távozik az MBH Bank felügyelőbizottságának az elnöke
Bank

Távozik az MBH Bank felügyelőbizottságának az elnöke

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Újabb felügyelőbizottsági változásról adott hírt az MBH Bank.
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Vaszily Miklós (címlapképünkön) lemondott az MBH Bank Nyrt. felügyelőbizottságában betöltött felügyelőbizottsági tagi és elnöki tisztségéről szeptember 24-én. A társaság

a későbbiekben tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket a lemondás hatályának beálltáról

- közölte az MBH Bank a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Vaszily Miklós felügyelőbizottsági tagsága 2030. május 31-éig szólt.

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Nem ez az egyetlen változás a bank felügyelőbizottságában: 2024-ig Magyar Péter, majd 2026. június 29-éig Kovács Árpád ült az állami Corvinus Befektetési Zrt. képviseletében az MBH Bank felügyelőbizottságában; a bank péntek esti tőzsdei közleményéből pedig kiderült: az új kormány ellenőrzése alatt álló, 15%-os tulajdonrésszel rendelkező állami cég ezúttal Hamecz Istvánt delegálja a testületbe, mandátuma 2031. október 12-én jár le.

A többi felügyelőbizottsági tag 2030. május 31-éig kapta kinevezését, név szerint

  • Feodor Rita
  • Czene Árpád
  • Török Ilona
  • Bechtold Balázs
  • Dobi Kitti.

Hamecz István a Portfolio "Back to Europe 2026" konferenciáján is beszélni fog, érdemes regisztrálni.

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