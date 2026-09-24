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Új funkciót vezet be a Revolut, mostantól elég lesz
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Új funkciót vezet be a Revolut, mostantól elég lesz "mosolyogni" a fizetéshez

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A brit banki engedéllyel rendelkező Revolut bejelentette Revolut Pay szolgáltatásának bővítését a Revolut Pay with Smile funkcióval. Az Egyesült Királyságban mától elérhető új, arcfelismerő fizetésjóváhagyási funkció lehetővé teszi a vásárlók számára, hogy egyetlen pillantással fizessenek a mindennapi vásárlásaik során – miközben a kereskedők számára 0%-os feldolgozási díjat biztosít. A fizetési megoldások forradalmáról is szó lesz a Portfolio Banking Technology konferenciáján. Regisztráció és részletek itt!
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A Revolut Pay with Smile zökkenőmentessé teszi a fizetés jóváhagyását a Revolut Registeren, a vendéglátóipar számára kifejlesztett új értékesítési (POS) rendszeren keresztül, amely szintén mától elérhető az Egyesült Királyságban. A rendszer fejlett arcfelismerő technológiát alkalmaz, amely a felhasználó személyazonosságát a Revolut-regisztrációkor megadott szelfis azonosítóval vet össze a fizetés biztonságos hitelesítése és lebonyolítása érdekében.

A Revolut Pay with Smile tranzakciókra biztosított 0%-os feldolgozási díjjal a Revolut hozzájárul a növekvő díjak és magas működési költségek mérsékléséhez, miközben megszünteti a fizetés során felmerülő akadályokat, ezáltal enyhítve a független vendéglátóhelyek terheit – hangsúlyozza a közlemény.

A Revolut Pay with Smile egyszerűbbé teszi az üzletben történő fizetési folyamatot:

  • Pénztárca és telefon nélküli fizetés: Az Egyesült Királyságban élő ügyfelek, akik a Revolut alkalmazásban engedélyezik a funkciót, mostantól egyszerűen a terminálra pillantva fizethetnek a kávéjukért, étkezésükért vagy egy kör italért – pénztárcára vagy telefonra nincs szükség.
  • Banki szintű biztonság: A tranzakciókat a Revolut alkalmazáson belüli, végpontok közötti titkosítással hitelesíti, és a személyes adatokat a kereskedők soha nem tárolják.
  • A Revolut Register támogatása: A moduláris, kétképernyős kasszarendszer a fizetéseket, a banki szolgáltatásokat és a vendéglátóhely működését egyetlen rendszerben egyesíti. A beépített eSIM-es kapcsolat megoldja a hálózati kiesések okozta problémákat, így a terminálok csúcsidőben sem válnak elérhetetlenné.

Az Egyesült Királyságban élő Revolut-ügyfelek a Revolut alkalmazáson keresztül kapcsolhatják be a Pay with Smile funkciót.

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