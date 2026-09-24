Új szabályokat vezetne be a stablecoinokra a Fed, megjelentek a javaslatok

A tervezet értelmében a Fed felügyelete alá tartozó, fizetési célú stablecoinokat kibocsátó intézményeknek a tokenjeiket teljes egészében meghatározott tartalékeszközökkel – például rövid lejáratú amerikai kincstárjegyekkel – kellene fedezniük. A jegybank emellett
tőkekövetelményeket is előírna a kibocsátóknak a különféle hitel- és működési kockázatok kezelésére.
A szabályozás a Fed felügyelete alatt álló bankokat is érinti, és külön iránymutatásokat fogalmaz meg a tartalékeszközök letétkezelését végző pénzintézetek számára.
A tervezet ezenfelül rögzíti, hogy a felügyelt bankok milyen stablecoinokkal kapcsolatos tevékenységeket folytathatnak, emellett egy célzott engedélyezési eljárást is kialakítana azon szereplők számára, amelyek saját kriptodevizát kívánnak kibocsátani.
A Fed a javaslat Federal Registerben történő hivatalos közzétételétől számított 60 napig várja a piaci szereplők észrevételeit a tervezettel kapcsolatban.
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