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Zseniális trükkel védekeznének a csalások ellen a bankok: csak akkor fizet a rendszer, ha megkaptad a csomagod
Bank

Zseniális trükkel védekeznének a csalások ellen a bankok: csak akkor fizet a rendszer, ha megkaptad a csomagod

Portfolio
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A legnagyobb brit bankok végrehajtották a világ első, tokenizált betétekkel lebonyolított bankközi tranzakcióit, ami fontos mérföldkő a kereskedelmi banki pénz blokkláncalapú változatának fejlesztésében. A megoldást a támogatói a stablecoinok biztonságosabb alternatívájaként ajánlják - tudósított a Reuters. Hasonló témákról lesz szó a Portfolio november 10-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt! 
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A pénzintézetek több mint egy évtizede keresik a módját annak, hogy a blokklánc-technológiát beépítsék saját informatikai rendszereikbe, és olyan kriptográfiai tokeneket hozzanak létre, amelyek valós eszközöket – betéteket, részvényeket, kötvényeket és devizákat – testesítenek meg. Az egyes bankok által külön-külön fejlesztett rendszerek azonban eddig nem tudtak egymással kommunikálni, ami megakadályozta a bankközi tranzakciók lebonyolítását.

A Lloyds, a NatWest és a Barclays két jelzálogügyletet hajtott végre tokenizált betétekkel, míg egy másik bankcsoport – köztük a HSBC – egy online piactéri vásárlást szimuláló, magánszemélyek közötti átutalást bonyolított le. A tesztek a brit bankszövetség, a UK Finance által koordinált "Great British Tokenised Deposit" projekt keretében zajlottak, amelynek pilotprogramja tavaly indult.

A szimulált online vásárlás során

a programozható betétek lehetővé tették, hogy a vevő számláján elkülönítsék a szükséges összeget, és azt csak az áru átvétele után utalják tovább az eladónak.

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Jana Mackintosh, a UK Finance innovációs igazgatója szerint ez a megoldás jelentősen csökkentheti a csalások kockázatát. A jelzálogügyleteknél a zárolt összegeket az ingatlanügylet lezárultával automatikusan szabadította fel a rendszer.

A bankok várakozásai szerint a tokenizált eszközök mozgatása olcsóbb és hatékonyabb lehet a jelenlegi rendszereknél. A Bank of England is azt szorgalmazza, hogy a pénzintézetek a stablecoinok helyett inkább a tokenizált betétek fejlesztésére összpontosítsanak. A tokenizált betétek jogilag ugyanolyan státusszal rendelkeznek, mint a hagyományos bankbetétek, míg a stablecoinokat jellemzően magáncégek bocsátják ki, és kivonják a pénzt a bankrendszerből, ami a hitelezési költségek és a monetáris szuverenitás szempontjából is aggályos.

A projekt következő lépéseként a résztvevők vállalatot alapítanak, valamint szabályzatot és irányítási keretrendszert dolgoznak ki az éles üzembe való átmenethez. A tervek szerint a bankok 2027 első negyedévében három olyan digitális kötvényt bocsátanak ki, amelyek kereskedése és elszámolása tokenizált betétekkel történik majd. Mackintosh hozzátette, hogy az elmúlt egy évben több európai ország is érdeklődni kezdett a projekt iránt, megpróbálva megérteni, hogyan zárkózhatnak fel.

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Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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