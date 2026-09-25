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AI-t használva vertek át csalók egy olasz bankvezetőt, közel 100 millió eurós kár keletkezett
Bank

AI-t használva vertek át csalók egy olasz bankvezetőt, közel 100 millió eurós kár keletkezett

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Mesterséges intelligenciával hamisított hanggal és üzenetekkel vertek át csalók egy olasz bankvezetőt, aminek következtében 95 millió eurót utaltattak el a Fideuram privátbanki csoport számláiról. A megszerzett összeg több mint harmadának a mai napig nem lelik a nyomát.

A februárban indult támadás célpontja Paolo Molesini, a legnagyobb olasz bankcsoport, az Intesa Sanpaolo privátbanki leányvállalata, a Fideuram elnöke volt. A csalók először egy olyan WhatsApp-üzenetet küldtek neki, amelyet úgy tüntettek fel, mintha az Intesa Sanpaolo vezérigazgatójától, Carlo Messinától érkezett volna, sürgős külföldi tranzakcióhoz kérve a segítségét. Ezután egy neves ügyvédi iroda vezető partnerének mesterséges intelligenciával utánozott hangján telefonon is megerősítették az utasítást.

Molesini valódinak hitte a megkeresést, ezért utasította a pénzügyi osztályt több átutalás végrehajtására, amelyek célpontjai főként kínai és hongkongi bankszámlák voltak

– közölték az ügyet ismerő források. Az összesen 95 millió eurós kár a Corriere della Sera beszámolója nyomán vált ismertté.

A Fideuram viszonylag gyorsan észlelte a gyanús tranzakciókat, és értesítette az érintett bankokat, valamint több ország hatóságait. A kínai, portugál és olasz szervek együttműködésének köszönhetően nagyjából 53 millió eurót sikerült visszaszerezni. A fennmaradó 36 millió euró sorsa egyelőre ismeretlen, mivel a pénzt a külföldi számlák hálózatán keresztül kriptovalutává konvertálták.

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A milánói ügyészség információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás gyanújával indított nyomozást egy Európán kívül élő külföldi állampolgár ellen. Molesini és a Fideuram többi vezetője ellen nem folyik eljárás. Az elnök márciusban személyes okokra hivatkozva lemondott tisztségéről, a pénzintézet akkor nem közölt további részleteket a távozásáról, és az Intesa Sanpaolo, valamint a Fideuram most sem kívánta kommentálni az ügyet.

Nem ez volt az első ilyen jellegű, mesterséges intelligenciát használó csalási eset Olaszországban. Tavaly egy olasz miniszter hangját utánozva vették rá Massimo Moratti üzletembert közel egymillió euró átutalására, ám azt az összeget végül sikerült maradéktalanul visszaszerezni.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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