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Bankot vesz a Revolut, új piacra törnek be
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Bankot vesz a Revolut, új piacra törnek be

Portfolio
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A Revolut fintech vállalat megkapta az argentin jegybank engedélyét a Banco Cetelem Argentina S.A. felvásárlásához a BNP Paribas Personal Finance-tól – közölte a cég csütörtökön, folytatva latin-amerikai terjeszkedését. November 10-én a fintech versenyről is szó lesz a Portfolio Banking Technology konferenciáján. Regisztráció és részletek itt!
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Agentic AI, fintech harc és digitális bankolás - Technológiai és üzleti deep dive banki topvezetőkkel! November 10-én jön a Portfolio Banking Technology, regisztráció és részletek itt!
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A hitelintézet Revolut Bank Argentina néven működik majd tovább, a vezérigazgatói posztra pedig Agustín Danzát nevezik ki. Bár az intézmény teljes körű banki engedéllyel rendelkezik, egyelőre nem kínál lakossági termékeket és szolgáltatásokat, mivel a piaci indulás előtt a szabályozási és működési feltételek teljesítésére összpontosít. A vállalat közlése szerint

Argentínában már több mint 150 ezer ügyfél iratkozott fel a várólistára.

Az argentin tranzakció a Revolut latin-amerikai terjeszkedésének újabb fontos állomása. A fintech cég idén januárban lépett be a mexikói piacra, ahol már több mint egymillió felhasználóval rendelkezik. Szeptemberben Kolumbiában is megszerezte a banki engedélyt, ahol a tervek szerint 2027-ben indítja el szolgáltatásait; az ottani várólistán már mintegy 200 ezer érdeklődő szerepel.

A vállalat az Egyesült Államokban is előrelépést ért el, miután szeptember elején feltételes jóváhagyást kapott az amerikai bankfelügyelettől (OCC) az országos banki engedély megszerzéséhez. Az ottani piacra lépést szintén 2027-re tervezi a társaság.

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A Revolut jelenleg világszerte több mint 80 millió ügyfelet szolgál ki, és az Egyesült Királyságban, Mexikóban, Ausztráliában, valamint Európa-szerte rendelkezik banki licencszel.

Banking Technology 2026
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Információ és jelentkezés
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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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