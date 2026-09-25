Bankot vesz a Revolut, új piacra törnek be

Banking Technology 2026 Agentic AI, fintech harc és digitális bankolás - Technológiai és üzleti deep dive banki topvezetőkkel! November 10-én jön a Portfolio Banking Technology, regisztráció és részletek itt!

A hitelintézet Revolut Bank Argentina néven működik majd tovább, a vezérigazgatói posztra pedig Agustín Danzát nevezik ki. Bár az intézmény teljes körű banki engedéllyel rendelkezik, egyelőre nem kínál lakossági termékeket és szolgáltatásokat, mivel a piaci indulás előtt a szabályozási és működési feltételek teljesítésére összpontosít. A vállalat közlése szerint

Argentínában már több mint 150 ezer ügyfél iratkozott fel a várólistára.

Az argentin tranzakció a Revolut latin-amerikai terjeszkedésének újabb fontos állomása. A fintech cég idén januárban lépett be a mexikói piacra, ahol már több mint egymillió felhasználóval rendelkezik. Szeptemberben Kolumbiában is megszerezte a banki engedélyt, ahol a tervek szerint 2027-ben indítja el szolgáltatásait; az ottani várólistán már mintegy 200 ezer érdeklődő szerepel.

A vállalat az Egyesült Államokban is előrelépést ért el, miután szeptember elején feltételes jóváhagyást kapott az amerikai bankfelügyelettől (OCC) az országos banki engedély megszerzéséhez. Az ottani piacra lépést szintén 2027-re tervezi a társaság.

A Revolut jelenleg világszerte több mint 80 millió ügyfelet szolgál ki, és az Egyesült Királyságban, Mexikóban, Ausztráliában, valamint Európa-szerte rendelkezik banki licencszel.

Banking Technology 2026 Agentic AI, fintech harc és digitális bankolás - Technológiai és üzleti deep dive banki topvezetőkkel! November 10-én jön a Portfolio Banking Technology, regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio