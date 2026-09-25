Magyar csoda: hitelfelvétel eladósodás nélkül - Mi a magyarázat?

A személyi kölcsön a fogyasztási hitelezés egyik legfontosabb formája: jellemzően ingatlanfedezet nélkül, többnyire szabad felhasználásra nyújtott, előre meghatározott futamidő alatt törlesztendő hitel. Az egyszerűbb és gyorsabb hitelbírálat, valamint az elmúlt években folyamatosan emelkedő maximális hitelösszegek miatt mára a néhány milliós kiadások mellett nagyobb beruházások, lakásfelújítások, sőt hitelkiváltások finanszírozásában is egyre komolyabb szerepet játszik.
A személyi hitelek piaca 2026-ban egyik rekordot a másik után dönti: soha nem kötöttek még ennyi szerződést, és az átlagos hitelösszeg is történelmi csúcson áll. A fennálló állomány viszont ennél jóval lassabban nő, mert az új szerződések összege és a tényleges eladósodás nem ugyanaz.
A rekordkibocsátás negyede válik új adóssággá
Ha valakinek még 2 millió forint tartozása van egy korábbi kölcsönből, és egy új, 5 millió forintos személyi kölcsönnel váltja ki azt, a statisztikában egyszerre jelenik meg 5 millió forint új szerződés és 2 millió forint előtörlesztés, miközben az ügyfél nettó adóssága csak 3 millió forinttal nő. Ugyanez történik a ráemelésnél, vagyis a top-upnál: a bank lezárja a meglévő adós régi szerződését, és a teljes, nagyobb összeget újként folyósítja.
A havi szerződéses adatok ezért önmagukban könnyen túlzó képet festhetnek arról, hogy milyen gyorsan adósodnak el a háztartások. A képet tovább árnyalja, hogy az MNB szerződéskötési és folyósítási adatot is közöl. A kettő között időbeli csúszás van, hiszen a pénz jellemzően csak napokkal-hetekkel a szerződés aláírása után hagyja el a bankot.
2025-ben a bankok összesen 1 113 milliárd forint személyi hitelt folyósítottak, a személyihitel-állomány viszont az év során mindössze 285 milliárd forinttal, 1 818 milliárd forintra emelkedett.
Másképpen: a bruttó éves folyósításnak körülbelül a negyede jelent meg nettó állománybővülésként.
(A leírások és átértékelődések miatt az állományváltozás sosem pontosan a folyósítás és a törlesztés különbsége.)
A különbség jelentős része természetesen a hitelek rendes törlesztéséből következik, a számok mögött azonban a piac nagyon gyors forgása is ott van. 2025-ben 806 milliárd forintnyi tőkét törlesztettek vissza, ebből 484 milliárd, közel 60% előtörlesztés volt. Az összes folyósításhoz mérve ez 43%, szemben az előző évek 30% körüli értékével – azaz az új folyósítások mögött egyre nagyobb szerepe lehetett a meglévő kölcsönök kiváltásának.
2026 első felében ugyanez a minta folytatódott: becslésünk szerint 700 milliárd forint új folyósítás mellett a hitelállomány csak 210 milliárd forinttal emelkedett, a mintegy 490 milliárd forintnyi tőketörlesztésből pedig ismét nagyjából 290 milliárd, közel 60% volt előtörlesztés.
Az EU élmezőnyében vagyunk, de csak a hungarikumokkal együtt
A személyi kölcsön nem minden országban különíthető el egységesen, ezért nemzetközi összehasonlításhoz az Európai Központi Bank (EKB) harmonizált háztartási fogyasztási hitelállománya adhat használható közelítést, amely a magyar személyi kölcsön fogalmánál tágabb kategória.
Az EKB adatai alapján 2026 júliusában Magyarországon a fogyasztási hitelállomány a GDP 6,6%-át tette ki. Ezzel Magyarország az uniós élmezőnyben van: csak Bulgáriában, Portugáliában, Spanyolországban és Franciaországban volt magasabb az arány.
A magas magyar értékhez ugyanakkor jelentősen hozzájárulnak a támogatott konstrukciók. A Babaváró és a Munkáshitel állománya önmagában közel 3 százalékpontot tesz ki a GDP-arányos mutatóból. Ezek nélkül a hazai mutató nagyjából 3,8%-ra esne, vagyis körülbelül a dán szintre – a teljes régiós mezőny alá.
A régiós összevetés is ezt támasztja alá: Lengyelországban mintegy 6%, Szlovákiában 5%, Csehországban pedig valamivel 5% alatti a fogyasztási hitelek GDP-arányos állománya, vagyis a nyers adaton látszó magyar többlet gyakorlatilag teljes egészében a támogatott programokból jön.
Ez egyben azt is jelenti, hogy a piaci alapú fogyasztási hitelezésben itthon még bőven van tér a bővülésre:
a támogatott konstrukciók nélküli magyar eladósodottság a régiós mezőny alján van, vagyis a mostani rekordok inkább egy alacsony bázisról induló felzárkózást, mint a piac túlfűtöttségét jelzik.
A fogyasztási hitelezésen belül egyértelműen a személyi kölcsön a meghatározó termék Magyarországon. Az új személyihitel-szerződések már 2025-ben is csúcsot döntöttek, 2026 első fele pedig újabb rekordot hozott. A jegybank szerint a magasabb elérhető hitelösszegeket egyre gyakrabban használják lakáscélokra, refinanszírozásra, hitelkiváltásra és ráemelésre.
Sorra dőlnek a rekordok a személyi hitelek piacán
Mekkorák ezek a rekordok? 2026 júliusában 43 508 személyikölcsön-szerződést kötöttek a bankok, ami az MNB 2017 óta rendelkezésre álló statisztikájában új rekord. Az új szerződések összege 152,6 milliárd forintot tett ki, alig maradva el a júniusi 156,5 milliárd forintos történelmi csúcstól.
Nemcsak többen vesznek fel személyi kölcsönt, hanem nagyobb összegben is: az átlagos júliusi hitelösszeg 3,51 millió forint volt, közel 20%-kal magasabb az egy évvel korábbinál.
Miért éppen a személyi kölcsönért folyik ekkora verseny?
Banki szemmel van egy további fontos magyarázat:
A SZEMÉLYI HITELEKEN ELÉRHETŐ KAMATFELÁR JÓVAL NAGYOBB, MINT A LAKÁSHITELEKEN.
Az MNB által számított THM-alapú felármutató szerint 2025 végén a személyi kölcsönök felára nagyságrendileg 8 százalékpont körül alakult. Ezzel szemben a piaci lakáshitelek kamatfelára jellemzően 0 százalékpont körüli tartományban volt.
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a személyi kölcsönön 8 százalékos profitja lenne a banknak. A magasabb felárból kell fedezni a fedezetlen hitelek nagyobb hitelkockázatát, a tőkeköltséget, valamint a működési és értékesítési költségeket. A személyi kölcsönök magasabb kamatfelára mégis jóval nagyobb árazási mozgásteret biztosít, mint a lakáshitelezés, így egy csökkenő forrásköltségű környezetben a bankok úgy is tudnak érdemben kamatot vágni, hogy a termék továbbra is vonzó üzlet maradjon számukra.
Magas felár, csökkenő bedőlési kockázat a személyi hiteleknél
A fedezetlenség miatt a személyi kölcsönök kockázata természetesen magasabb a jelzáloghitelekénél, de a jelenlegi portfólióminőség historikus összevetésben kedvező.
Az MNB szerint a nemteljesítő hitelek aránya a személyi kölcsönöknél 2025 végére 4,1%-ra csökkent. Ez ugyan meghaladja a teljes háztartási hitelállomány 1,6%-os NPL-rátáját, de kevesebb mint fele a három évvel korábbi szintnek. A jegybank frissebb, 2026 második negyedévéről szóló értékelése szerint a személyihitel-adósok kockázatossága továbbra is mérsékelt, jövedelemarányos törlesztőterhük pedig nem emelkedett érdemben.
Ez a kettő együtt fontos a banki verseny szempontjából: a verseny eddig az árban zajlott, nem a kockázatvállalásban.
Megindult a kamatverseny is a bankok között
A volumen növekedésével párhuzamosan a bankok egyre intenzívebben versenyeznek az ügyfelekért. Az MNB adatai szerint az új személyi kölcsönök THM-e 2026 júliusában 14,2% volt, szemben az év eleji 14,7%-kal – ez 0,5 százalékpontos csökkenés.
A banki ajánlatok szintjén ennél látványosabb átárazások is történtek.
A Bankmonitor összevetése szerint a vizsgált nyolc nagybank kivétel nélkül csökkentette a személyi hitelei kamatát az év eleje óta, banktól függően 0,03-1,72 százalékponttal.
A legjobb ajánlatok már jelentősen az MNB által mért piaci átlag alatt helyezkednek el. Szeptemberben 3 millió forintos, hétéves futamidejű személyi hitelnél 500 ezer forintos nettó jövedelem mellett 10,26%-os THM is elérhető volt, 10 millió forintos hitelnél pedig 10% alá is került a legkedvezőbb THM.
A bankok közötti versenyt a finanszírozási környezet javulása is támogatta. A Bankmonitor korábbi elemzése szerint a hosszabb futamidejű BIRS-hozamok tavasszal mintegy 2 százalékponttal csökkentek, ami érdemben mérsékelte a bankok forrásköltségét. Ezt azonban az egyes szereplők eltérő ütemben és mértékben építették be a személyi hitelek árazásába, vagyis az árazásban még maradt le nem hívott tartalék.
Nagy forgalom, lassan növekvő adósság
A személyi kölcsönök piacán így egyszerre több folyamat erősíti egymást.
A kereslet magas, az igényelhető összegek emelkednek, a bankok kamatot vágnak, és a termék banki szempontból továbbra is jelentős felárat biztosít. Eközben a korábbi hitelek kiváltása is egyre vonzóbbá válik: minél alacsonyabbak lesznek az új ajánlatok kamatai, annál több régebbi, magasabb kamaton felvett személyi kölcsön kerülhet olyan helyzetbe, hogy megérje lecserélni.
Éppen ezért a következő időszakban a személyihitel-piac állapotának megítéléséhez nem lesz elegendő csak azt nézni, hány milliárd forintnyi új szerződés született. Legalább ilyen fontos lesz az állomány növekedése, az előtörlesztések volumene, a hitelkiváltások szerepe, valamint az, hogy meddig hajlandók a bankok lejjebb menni a kamatokkal. A mostani egyensúly ugyanis két lábon áll: a bővülésnek van tere, de ha a verseny a hitelminőség rovására megy, a veszteségeket épp abból a felárból kellene fedezni, amelyet a kamatcsökkentések addigra már részben leépítettek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Ha költözésről van szó, a mai ötvenesek diktálják a tempót az ingatlanpiacon − De meddig?
Az agglomerációs mintázatokból is sok minden kirajzolódik.
Magyar csoda: hitelfelvétel eladósodás nélkül - Mi a magyarázat?
Optikai csalódás látható a személyi hitelek piacán.
Miről szól a Whisper Ton-ügy? – Influenszerek a GVH fókuszában
A hatóság elvárása: a reklámjellegnek minden esetben egyértelműen ki kell derülnie.
Zelenszkij előirányozott milliárdokat kér, de Brüsszel egyelőre nem enged a reformokból
Ukrjana a befagyasztott orosz vagyon kérdését is újranyitná.
Ledőlt az első dominó, felgyorsult a verseny az Európai Központi Bank elnöki székéért
Christine Lagarde elnök 2027-ben távozik hivatalából.
Bedurvult Ukrajna: nagyon súlyos támadás érte Oroszországot, egész éjjel hullottak a drónok
Nehéz éjszakája volt a légvédelemnek.
Kína meghúzza a madzagot, és az egész gazdaság megmozdul
Költsenek többet, tegyenek félre kevesebbet, vállaljanak több gyermeket - a kínai gazdaság gondjaira látszólag kézenfekvő a recept. Csakhogy ami felülről gazdasági egyensúlytalanságnak lát
Érkeznek a Revolut ATM-ek, mit jelent ez a magyar ügyfeleknek?
2026 második negyedévében csökkent a hazai bankautomaták száma annak ellenére, hogy a bankokat jogszabályi kötelezettség tereli a hálózat bővítésére. A visszaesés vélhetően csak átmenet
Vényköteles gyógyszerek 0%-os ÁFA-kulcsa
A vényköteles gyógyszerek értékesítése 2026. szeptember 1-jétől 0%-os áfakulcs alá került. A változás elsősorban a gyógyszerforgalmazókat érinti, de a gyógyszer-nagykereskedők, a gyógy
A városi biodiverzitás titka: nem több zöldterület, hanem egyetlen rendszer kell
A városi zöldterület önmagában nem egyenlő az élőhellyel. A kutatások egyre inkább azt mutatják, hogy a városi biodiverzitás nem az egyes zöld elemeken - beépített t
Egy kép, 5 átverés - egy biztosítás (UL) eladása
Már sokat írtam arról, hogy a megtakarítási egységgel egybekötött biztosítás nem jó konstrukció. Legfőképpen drága. Nyilván azért értékesítik agyba-főbe, mert az értékesítő ebből
Minden hetedik magyar túlzsúfolt lakásban él - pedig a régióban csak Szlovénia áll jobban
Nem mindegy, kié egy lakás, mennyibe kerül, és az sem, hányan osztoznak rajta. A BB tengely országaiban az elmúlt másfél évtizedben általában csökkent a túlzsúfoltság,... The post Minden he
Kettős hátszél az olajcégeknek: olajsokk és szűkös dízelkínálat
A geopolitikai feszültségek egyszerre emelték a nyersolaj árát és szűkítették a dízel kínálatát, így az integrált olajvállalatok két oldalról is támogatást kaptak. Meddig tarthat a maga
MI-vel kapcsolatos feladatok a Tudományos és Technológiai Minisztériumban
Megjelent a Tudományos és Technológiai Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló miniszteri utasítás (lásd Hivatalos Értesítő, 2026. évi 46. szám), amely a mesterséges
Visszatért a kínai elnök Amerikába: ez a történelmi találkozó igazi tétje
Terítéken egy sor kulcskérdés.
Ez a mediterrán növény lehet a magyar kertek új sztárja? Egyre többen ültetik
Jön a füge és az olajfa?
Nem onnan jött a nagy AI-dobás, ahonnan vártuk – de valami nem stimmel
Továbbra sem lefutott az AI-verseny.
Portfólióépítés mesterfokon
Ne tartsuk minden tojásunkat egy kosárban! A jó portfólió minden tekintetben diverzifikált, illeszkedik befektetési céljainkhoz, kockázatvállalási hajlandóságunkoz, rövid távon is hoz a konyhára és hosszabb távon is ciripel.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.