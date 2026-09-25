Új korszak jön a fizetéseknél: az „intelligens pénzzel” teljesen megváltozhat a bankok szerepe

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Ahogy a vállalatok egyre globálisabbá, digitálisabbá és összekapcsoltabbá válnak, egyre inkább nem az a kérdés, milyen gyorsan mozog köztük a pénz, sokkal inkább az a valódi kihívás, miként támogatják a fizetések a valós idejű átláthatóságot, a likviditás feletti kontrollt, a megfelelőséget és az egyeztetést az egyre összetettebb pénzügyi és működési folyamatokban.

A Capgemini World Payments Report 2027 című tanulmánya szerint a következő fejlődési szakaszt nem egyszerűen a meglévő fizetési alapinfrastruktúrák fejlesztése hozza el, hanem a fizetési eszközök új generációja: a stablecoinok, a tokenizált betétek és a jegybanki digitális pénzek, vagyis a CBDC-k. Ezeket a tanulmány összefoglalóan

„accelerated intelligent money”-ként, azaz gyorsított intelligens pénzként definiálja.

Ezek az eszközök egyetlen rétegben kapcsolják össze az értéktranszfert, az elszámolást és az üzleti szabályokat. Ezáltal a fizetések nemcsak gyorsabban, hanem pontosabban, kontrolláltabban és programozhatóbb módon hajthatók végre. A mesterséges intelligencia pedig lehetővé teszi, hogy a bankok ezeket a képességeket nagy volumen mellett is működtetni tudják: folyamatosan koordinálva a döntéseket, kontrollokat és végrehajtási folyamatokat a különböző fizetési alapinfrastruktúrák és tranzakciós volumenek között.

A Capgemini kutatása szerint azonban jelenleg a bankok mindössze 21 százaléka skáláz aktívan legalább egy ilyen új típusú, gyorsított intelligens pénzeszközt. Eközben a vállalati ügyfelek egyre nyitottabbak arra, hogy alternatív szolgáltatókhoz forduljanak, ha banki partnereik nem tartanak lépést az új igényekkel.

A kutatásról



A 2026 Global Corporate Survey 1110 vállalati döntéshozó, a 2026 Global Banking Executive Survey 300 banki vezető megkérdezésével zajlott. A felmérésben 1 milliárd dollár feletti árbevétellel rendelkező nagyvállalatok vettek részt, és a válaszadók egyenlő arányban oszlottak meg három konkrét szektor között: biztosítás, feldolgozóipar/gyártás, valamint logisztika/közlekedés. 9 ország piacát mérték fel (Ausztrália, Egyesült Arab Emírségek, Franciaország, Németország, Hongkong, Hollandia, Szingapúr, Egyesült Királyság és az Egyesült Államok), 4 nagy globális régióra összesítve az eredményeket.

A pénz új formája jelenik meg

A globális fizetési iparág az elmúlt évtized digitális lendületére épít. A fizetések egyre mélyebben beépülnek a kereskedelmi ökoszisztémákba.

A nem készpénzes tranzakciók száma az elmúlt tíz évben közel ötszörösére nőtt, és 2030-ig várhatóan ismét megduplázódik.

A digitalizáció első hulláma elsősorban a fogyasztói fizetéseket alakította át. Most azonban már a kereskedelem szélesebb folyamatai – a lakossági, vállalati, treasury- és határon átnyúló tranzakciós ökoszisztémák – kerülnek sorra.

A kereskedelmi tevékenység digitalizációja új követelményeket teremt azzal kapcsolatban, hogyan mozogjon a pénz a vállalati ökoszisztémákban. A Capgemini szerint négy tényező különösen lényeges:

a valós idejű üzleti modellek egyre több fizetési pillanatot hoznak létre;

egyre több fizetési pillanatot hoznak létre; a digitális platformok bővítik a kereskedelem elérését;

bővítik a kereskedelem elérését; a vállalati technológiákba beépülő fizetések a munkafolyamatok részévé teszik a pénzmozgást;

a munkafolyamatok részévé teszik a pénzmozgást; az infrastruktúra modernizációja pedig folyamatosan emeli az iparági alapelvárásokat.

Bár a bankok 60 százaléka az elmúlt három évben kiemelten kezelte a B2B-fizetési innovációt, a vállalati ügyfelek mindössze 32 százaléka elégedett elsődleges banki partnerével. Ez jól mutatja, hogy a vállalatok elvárásai gyorsabban változnak, mint ahogy a hagyományos banki szolgáltatások fejlődnek.

A probléma ma már nem merül ki abban, elég gyorsan mozog-e a pénz.

A vállalatok nagyobb átláthatóságot, kiszámíthatóságot, likviditási kontrollt, beépített megfelelőségi funkciókat és a teljes fizetési életcikluson átívelő egyeztetést várnak el. A B2B-fizetések modernizációja ugyan sokat javított az infrastruktúrán, de nem oldotta meg teljesen a treasury-, compliance- és elszámolási folyamatok töredezettségét. Ezért fordul most a piac először nemcsak a pénz mozgásának javítása, hanem magának a fizetési eszköznek az újratervezése felé.

Mit jelent az intelligens pénz?

A Capgemini által használt „accelerated intelligent money” fogalom a stablecoinok, tokenizált betétek és CBDC-k gyorsuló elfogadását takarja. Ezek az eszközök az értéktranszfert, az elszámolást és az üzleti szabályokat egyetlen rétegben kapcsolják össze.

A pénz így nem pusztán átváltási vagy átutalási eszköz lesz, hanem beépített utasítások és kontrollok hordozója.

A fizetés ezáltal nem elszigetelt pénzügyi eseményként jelenik meg, hanem a szélesebb üzleti folyamatok integrált részévé válik. A tanulmány szerint a gyorsított intelligens pénz terjedését három fő erő hajtja:

1. A szabályozás legitimációt és irányítási kereteket ad

A fordulópont a Terra–Luna összeomlása volt 2022 májusában. Ez az esemény arra késztette az amerikai magán-stablecoin-kibocsátókat, hogy eltávolodjanak az algoritmikus modellektől, és inkább rövid lejáratú állampapírokkal fedezett tartalékstruktúrákat alkalmazzanak.

Ezt követően többéves verseny indult a dedikált szabályozói keretek kialakításáért az Európai Unióban – a MiCA-rendelettel –, Szingapúrban, az Egyesült Államokban, Hongkongban és az Egyesült Királyságban.

2. Az infrastruktúra hiányosságai sürgetővé teszik a változást

A vállalatok ma egyszerre több piacon, több banki partnerrel és több határon átnyúló fizetési folyosón működnek. Egy tipikus nagyvállalat 14 piacon van jelen, 11 banki kapcsolatot tart fenn, és B2B-fizetési volumenének 34 százaléka határon átnyúló tranzakció.

Bár a Swift adatai szerint a határon átnyúló fizetések 90 százaléka egy órán belül eléri a kedvezményezett bankját, a vállalatok ennél jóval hosszabb, átlagosan mintegy 3,5 napos folyamatot tapasztalnak. Ennek oka, hogy a Swift GPI hatókörén kívül eső belső munkafolyamatok késedelmeket okoznak.

Vagyis maga a hálózat gyorsabb lett, de a szélesebb B2B-munkafolyamat nem tartott lépést vele.

3. A piac a kísérletezéstől a célzott bevezetés felé mozdul

A vállalatok nem várják meg, amíg a piac teljesen kiforr. A nem banki szereplők már jóval a pilotfázison túl járnak. Hálózatüzemeltetők, jegybankok, üzenetküldő hálózatok és vezető bankok is az implementáció, a beruházás és az éles bevezetés irányába haladnak.

A vállalati ügyfelek eközben maguk is lépnek: közel 60 százalékuk hajlandó lenne stablecoin-szolgáltatásokat nem banki szereplőtől igénybe venni, ha meglévő banki kapcsolatai nem biztosítják az új intelligenspénz-képességeket.

A Capgemini becslése szerint

a stablecoinok, tokenizált betétek és CBDC-k 2030-ra a globális fizetési volumen mintegy 4 százalékát adhatják.

Nincs egyetlen nyertes eszköz, amihez ragaszkodni kell

A bankok számára a stratégiai kérdés kevésbé az, hogy egyetlen „győztes” fizetési eszközre tegyenek-e fel mindent. A döntés ennél összetettebb: portfóliószemléletre van szükség. Az azonnali fizetési rendszerek továbbra is stratégiai prioritást jelentenek. Az új instrumentumok közül a tokenizált betétek számítanak a legfontosabb rövid távú prioritásnak, mivel ezek továbbra is a bank mérlegében maradnak. A stablecoinok a második helyen állnak, elsősorban erős bevételnövekedési potenciáljuk miatt. A nagykereskedelmi CBDC-k a harmadik helyre kerülnek, mivel főként bankközi elszámolási funkciót töltenek be.

A fizetési piac vezetői tehát már nem azzal nyernek, hogy egyetlen eszközre szabványosítanak.

Azok lesznek sikeresek, akik a megfelelő üzleti célhoz a megfelelő fizetési instrumentumot választják.

A vezető bankok három dolgot tesznek másként

A kutatás szerint a bankok mindössze 21 százaléka skáláz jelenleg aktívan legalább egy gyorsított intelligens pénzeszközt.

A vezető szereplők azonban jól láthatóan eltérő módon közelítik meg a lehetőséget.

Először is azonosítják azokat a konkrét vállalati fájdalompontokat, ahol az intelligens pénz mérhető értéket teremt, és ezekre fókuszálnak. Másrészt új bevételi modelleket vizsgálnak, amelyek középpontjában az elszámolási bizonyosság és a likviditás áll. Harmadrészt pedig nem technológiai kísérletként, hanem skálázható üzleti képességként kezelik az intelligens pénzt.

1. A legerősebb vállalati igényekre fókuszálnak

A vezető bankok olyan felhasználási eseteket céloznak meg, ahol a késedelmes véglegesség, a manuális koordináció és a működési töredezettség mérhető üzleti súrlódást okoz. A kiemelt területek közé tartoznak:

a folyamatosan, a nap 24 órájában elérhető, határon átnyúló B2B-fizetések "atomi" elszámolással;

a valós idejű készpénz- és likviditási láthatóság;

a több szereplőt érintő viszontbiztosítási elszámolás.

Ezekben az esetekben az intelligens pénz nagyobb elszámolási bizonyosságot, jobb koordinációt és erősebb kontrollt biztosít az összetett munkafolyamatokban.

2. Új bevételi motorokat építenek

A gyorsított intelligens pénz nem egyformán érinti az összes fizetési alapinfrastruktúrát. A hagyományos bevételi források – például a devizaspreadek, a levelezőbanki díjak, a floatbevételek és a tranzakciófeldolgozási díjak – egyre nagyobb nyomás alá kerülnek.

A vezető bankok ezért újragondolják, hogyan lehet értéket teremteni és monetizálni. A kizárólag tranzakcióalapú bevételi logika helyett egyre inkább az elszámolási bizonyosság, a likviditásoptimalizálás, a valós idejű láthatóság és a munkafolyamat-koordináció válik pénzzé tehető szolgáltatássá.

3. Lefektetik a folyamatos végrehajtás alapjait

A vállalati igények és az új bevételi lehetőségek csak akkor alakíthatók valódi üzleti értékké, ha az intelligens pénz nagy volumen mellett is működni tud.

A skálázás ugyanakkor új megfelelési kockázatokat is hoz. Mivel az elszámolás visszavonhatatlan, a bankok elveszítik azt a lehetőséget, hogy egy hibás vagy kockázatos tranzakciót az elszámolás után szűrjenek ki. A compliance-nek ezért előrébb kell kerülnie a folyamatban: nem utólagos rétegként, hanem magába a végrehajtásba beágyazva kell működnie.

A vezető bankok erre kereszt-hálózati tranzakciómonitoringgal, mesterségesintelligencia-alapú felügyelettel, valamint beépített, valós idejű AML- és KYC-ellenőrzésekkel reagálnak.

A tét: több ezer milliárd dollárnyi lekötött likviditás

A tét jelentős. A Capgemini becslése szerint világszerte hozzávetőleg 4000 milliárd dollárt tartanak nostro- és vostro-számlákon a határon átnyúló elszámolások támogatására. Ez hatalmas mennyiségű lekötött tőkét jelent a jelenlegi infrastruktúrában, ráadásul ez a tőke kevés vagy semmilyen hozamot nem termel. Emellett a határon átnyúló B2B-tranzakciók 13 százaléka kivételkezelést igényel, ami minden esetben manuális helyreállítási vagy egyeztetési folyamatot indít el.

A harmadik költség a versenyhelyzet romlása: A B2B-fizetési volumen 36 százaléka már most nem banki szolgáltatókon keresztül áramlik.

Ez azt jelenti, hogy a bankok nem pusztán jövőbeli lehetőségekről döntöttek eddig lassan: a piac egy része már el is mozdult mellettük.

A gyorsított intelligens pénz ezzel szemben hatékonyabb elszámolást, jobb likviditáskihasználást és alacsonyabb súrlódást kínálhat a fizetési folyamatokban. Ha mindez mesterségesintelligencia-alapú döntéshozatallal és automatizációval párosul, a működés folyamatos lehet: nemcsak az azonnali elszámolás válik elérhetővé, hanem a valós idejű likviditáskezelés és kontroll is.

Három lehetséges banki szerep körvonalazódik

A bankok előtt álló legfontosabb kérdés stratégiai természetű: milyen szerepet akarnak betölteni, amikor a gyorsított intelligens pénz kereskedelmi értelemben is egyre fontosabbá válik?

Három versenypozíció rajzolódik ki:

Reaktív szereplők: ezek a bankok az ügyfél-hozzáférés megőrzésére törekednek úgy, hogy harmadik fél által biztosított képességeket terjesztenek, saját beruházásaikat pedig minimális szinten tartják. Offenzív szereplők: ezek a bankok szelektíven fektetnek be kiemelt fizetési folyosókba, ügyfélszegmensekbe vagy felhasználási esetekbe, ahol a leghatékonyabban tudnak megkülönböztető értéket teremteni. Transzformatív szereplők: ezek az intézmények magát az ökoszisztémát kívánják formálni. Közös infrastruktúrába, technikai szabványokba és irányítási keretekbe ruháznak be, és aktívan részt vesznek azok alakításában.

A választott szerep meghatározza, milyen képességeket kell a banknak kiépítenie. Minden intézménynek szüksége lesz alapvető szervezeti és technológiai képességekre, de a mélyebb részvétel és a nagyobb beruházási szint dönti el, hogy az egyes szereplők milyen messzire jutnak az intelligens pénz technológiai és üzleti rétegében.

Így épül fel az intelligens pénz infrastruktúrája

A Capgemini az intelligens pénz működését három fő képességi területre bontja, amelyek közös alapokra épülnek.

Alapozó képességek : ide tartoznak a szervezeti és technológiai alapok. Szervezeti oldalon ilyen a digitális eszközökhöz értő szakértői tudás, valamint az okosszerződés-kockázatok kezelésére alkalmas governance. Technológiai oldalon a kompozábilis architektúrák, a tokenizáció, illetve az on-ramp és off-ramp integrációk jelentik az alapot.

: ide tartoznak a szervezeti és technológiai alapok. Szervezeti oldalon ilyen a digitális eszközökhöz értő szakértői tudás, valamint az okosszerződés-kockázatok kezelésére alkalmas governance. Technológiai oldalon a kompozábilis architektúrák, a tokenizáció, illetve az on-ramp és off-ramp integrációk jelentik az alapot. „Move-value” képességek : ezek segítik a bankokat abban, hogy a pénzt és a likviditást számlák, partnerek, fizetési folyosók és fizetési ökoszisztémák között koordinálják. Lényegében arról van szó, hogy az érték mozgatása ne elszigetelt tranzakcióként, hanem irányított, optimalizált folyamatként történjen.

: ezek segítik a bankokat abban, hogy a pénzt és a likviditást számlák, partnerek, fizetési folyosók és fizetési ökoszisztémák között koordinálják. Lényegében arról van szó, hogy az érték mozgatása ne elszigetelt tranzakcióként, hanem irányított, optimalizált folyamatként történjen. „Program-value” képességek : ezek a fizetési folyamatokba épített automatizációt, szabályrendszereket és intelligens végrehajtást jelentik. A cél az, hogy a bankok AI-natív döntéshozatalt, szabályokat és automatizációt tudjanak beágyazni nagy volumenű munkafolyamatokba.

: ezek a fizetési folyamatokba épített automatizációt, szabályrendszereket és intelligens végrehajtást jelentik. A cél az, hogy a bankok AI-natív döntéshozatalt, szabályokat és automatizációt tudjanak beágyazni nagy volumenű munkafolyamatokba. „Connect-value” képességek: Ez a legmélyebb részvételi szint. Ezek a képességek teszik lehetővé, hogy a bankok ne csak használják, hanem alakítsák is a közös infrastruktúrát, a technikai szabványokat és az ökoszisztéma irányítási kereteit.

A fizetés többé nem önálló pénzügyi esemény

A gyorsított intelligens pénz alapvetően alakítja át azt, ahogyan a vállalatok értéket hoznak létre, mozgatnak és koordinálnak a globális B2B-ökoszisztémákban. A lehetőség messze túlmutat a gyorsabb fizetéseken. Az intelligens pénz mérhető üzleti értéket teremt azzal, hogy automatizációt, végrehajtási logikát és irányítási szabályokat épít közvetlenül a pénzmozgásba.

Sok bank ugyanakkor még mindig töredezett fizetési folyamatokra, lekötött likviditásra, manuális egyeztetésre és korlátozott láthatóságra támaszkodik. Ez egyre kevésbé tartható, különösen akkor, amikor a nem banki szereplők egyre nagyobb részt hasítanak ki a B2B-fizetésekből.

Minden bank ugyanazzal a stratégiai döntéssel szembesül: új eszközök puszta közvetítője lesz, anélkül hogy azok felett érdemi kontrollt gyakorolna; meghatározott felhasználási esetekben és fizetési folyosókon próbál megkülönböztető szerepet betölteni; vagy olyan infrastruktúrát épít, amelyre más szereplők is támaszkodhatnak. A lényeg, hogy ezt a döntést tudatosan kell meghozni, majd az ehhez szükséges beruházásokat, működési modelleket és kereskedelmi prioritásokat hozzá kell igazítani.

Akár kapuként, akár folyamatirányítóként, akár ökoszisztéma-tulajdonosként határozza meg magát egy bank, a következő évek sikere világos stratégiát, beruházási fegyelmet és következetes végrehajtást követel. A kivárás már nem valódi opció: a fizetések jövőjét azok az intézmények alakítják, amelyek időben felismerik az új működési logikát, és képesek azt skálázható üzleti képességgé formálni.

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