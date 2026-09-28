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Felélesztik a legendás brit lakásvásárlási programot: elég lesz 2,5% önerő a hitelekhez
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Felélesztik a legendás brit lakásvásárlási programot: elég lesz 2,5% önerő a hitelekhez

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A brit kormány új lakásvásárlási támogatási programot jelentett be "Your First Home" (Az első otthonod) néven, amelynek részleteit a jövő havi költségvetésben erősítik meg. A konstrukció a 2013 és 2022 között működő Help to Buy program újjáélesztése - írja a Reuters.
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A program lényege, hogy az első lakásukat vásárlók az ingatlan piaci értékének

akár 20 százalékáig terjedő, államilag garantált "önerőhitelhez" (equity loan) juthatnak, amely az első öt évben kamatmentes.

A hitelt az ingatlan eladásakor, legfeljebb 25 éven belül, vagy az elsődleges jelzáloghitellel összhangban kell visszafizetni. A vásárlók így mindössze 2,5 százalékos önerővel, az ingatlanérték 75 százalékát fedező jelzáloghitellel juthatnak új építésű lakáshoz, legfeljebb 600 ezer font értékhatárig.

A Lakásügyi, Közösségi és Önkormányzati Minisztérium közleménye szerint a programban háztartási jövedelmi plafont és helyi ingatlanár-korlátokat is meghatároznak, hogy a támogatás valóban a rászorulókhoz juthasson el. Az építtetőknek szintén hozzá kell járulniuk a költségekhez, ha csatlakozni kívánnak a rendszerhez.

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A kormány a programmal kettős célt követ, hiszen

  • egyrészt az első lakásvásárlók helyzetén kíván könnyíteni,
  • másrészt a lakásépítési kereslet élénkítésén keresztül generálna gazdasági növekedést.

A korábbi Help to Buy program kilencéves működése alatt

több mint 350 ezer embernek segített

új építésű otthonhoz jutni.

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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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