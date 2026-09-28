Felvásárolhatják a Monzo digitális bankot, 10 milliárd fontot érhet a londoni fintechsztár

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A lap egy, a folyamathoz közel álló forrásra hivatkozva azt írta, hogy a Monzo igazgatótanácsa jelenleg két lehetőséget mérlegel. Az egyik

a Nubank általi felvásárlás, amely 8 és 10 milliárd font (mintegy 10,6–13,25 milliárd dollár) közötti cégértéket jelentene.

A másik lehetőség egy újabb tőkebevonási forduló, amelynek keretében a vállalat több mint 8 milliárd fontos értékeltséget céloz meg, a friss forrásokat pedig a kontinentális európai terjeszkedésre fordítaná.

A Monzo értékeltsége jelentős ugrást jelentene a korábbi szinthez képest, hiszen a céget legutóbb 2024 októberében, egy munkavállalói részvényértékesítés során még 4,5 milliárd fontra értékelték. Ekkor többek között a szingapúri szuverén vagyonalap, a GIC, valamint a StepStone Group is beszállt a társaságba befektetőként.

A São Paulo-i központú Nubank a New York-i tőzsdén jegyzett fintech-óriás, amelynek piaci kapitalizációja mintegy 65,5 milliárd dollár. A Monzo a 2025. március 31-gyel záruló pénzügyi évben 87,3 millió font adózás előtti nyereséget ért el az egy évvel korábbi 60,5 millió fonttal szemben, míg a bevétele 1,2 milliárdról 1,7 milliárd fontra nőtt.

Az érintett vállalatok egyike sem kívánta kommentálni a tárgyalásokról szóló értesüléseket.

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Forrás: Reuters

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