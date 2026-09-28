Gránit Bank: új részletek derültek ki Tiborcz István részvényeladásáról

Szeptember 10-én jelent meg a hír, hogy a Fáy Zsolt MagNet Bank-alapító érdekeltségébe tartozó FZS Mag Investmentnek és két, vele összehangoltan eljáró, Salamon János és Rostás Attila érdekeltségébe tartozó hazai befektető társaságnak összesen

9,86 százaléknyi szavazatra jogosító részesedést ad el

a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó BDPST Group. Hogy az alaptőke arányában (és így például egy jövőbeni osztalék szempontjából) ez mekkora részesedést jelent, azt akkor nem árulták el.

A Gránit Bank legutóbbi, péntek esti tőzsdei közleményéből viszont újabb részletek derültek ki a tranzakcióról:

a BDPST leánycége, a TiberisDigital Tanácsadó Kft. összesen 400 000 darab törzsrészvényt és 250 000 darab „D” sorozatú szavazatelsőbbségi részvényt ruházott át az FZS Mag Investment Kft., a ROA Mag Investment Kft. és a Zarzarrosa Kft. mint összehangoltan eljáró személyek részére,

az összesen 650 000 darab részvény a társaság alaptőkéjének 3,3814%-át testesíti meg, a „D” sorozatú részvények szavazati elsőbbségével nem érintett döntések tekintetében 3,3814%-os, míg a szavazati elsőbbséggel érintett döntések tekintetében 9,8627%-os együttes szavazati arány kapcsolódik.

Nem Fáy Zsolték az egyedüliek, akik beszállnak a Gránit Bankba. Szeptember 17-én az is kiderült, hogy Tiborcz István érdekeltsége további 20,48%-os, a szavazati jogok szempontjából 30,22%-ot érő részvénycsomagot ad el az

Erős János egykori MFB-vezér érdekeltségébe tartozó Fafner Capital Kft.-nek.

Ez azonban felügyeleti és hatósági engedélyekhez kötött tranzakció, így jóval tovább eltarthat (Fáy Zsolték részvényvásárlása felügyeleti bejelentéshez kötött, de 10% alatti mértéke miatt engedélyeztetni nem kell).

A 2025 évi tulajdonosi szerkezetből és a szeptemberben bejelentett tranzakciókból kiindulva, számításaink szerint

az alábbiak szerint alakulhat a Gránit Bank tulajdonosi szerkezete

a két különböző szempont szerint, amennyiben az MNB jóváhagyja Erős János érdekeltségének tulajdonszerzését.