Többséget szerezhet lengyel leánybankjában az Erste, heteken belül ajánlatot tesznek a részvényekre

Az Erste Group nyilvános vételi ajánlatot tervez tenni az Erste Bank Polska részvényeire, amellyel a jelenlegi 49 százalékról akár 75 százalékra növelheti részesedését a lengyel pénzintézetben - írja a Reuters.

Az osztrák bankcsoport jelenleg 49 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik az eszközállomány alapján Lengyelország harmadik legnagyobb bankjában, miután elején a spanyol Santandertől megszerezte a részesedést közép- és kelet-európai terjeszkedési stratégiája részeként. A tranzakciót még tavaly májusban jelentették be.

Az Erste Group

novemberben tervezi elindítani a felvásárlási ajánlatot,

részvényenként mintegy 713 zlotys (nagyjából 185,95 dolláros) készpénzes áron. Ez az ár körülbelül 11,7 százalékos diszkontot jelent az Erste Bank Polska pénteki, 807,6 zlotys záróárfolyamához képest.

A lengyel leánybank részvényei idén eddig mintegy 48 százalékot drágultak, így a társaság piaci kapitalizációja 82,5 milliárd zlotyra (21,51 milliárd dollárra) nőtt.

A bankcsoport célja, hogy részesedését 50 százalék fölé emelje, ugyanakkor a 75 százalékot nem kívánja meghaladni, eleget téve a közkézhányadra vonatkozó minimális lengyelországi követelményeknek.

Az ajánlatot saját forrásból finanszírozzák,

a tranzakció utáni elsődleges alapvető tőkerátát (CET1) 14,25 százalék felett tervezi tartani a pénzintézet. A mutató a félév végén 15,2 százalékon állt.

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Forrás: Reuters

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