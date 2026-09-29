Küszöbön a nagy generációváltás: eldőlhetett az amerikai bankvezér sorsa

A Goldman Sachs igazgatótanácsa már egyeztetett arról a tervről, amelynek értelmében David Solomon vezérigazgató leköszön posztjáról, a helyét pedig John Waldron, a bank jelenlegi operatív igazgatója veszi át – legkorábban 2027 végén vagy 2028-ban. A lépés a Wall Street egyik legjelentősebb vezetőváltása lehet az elkövetkező időszakban.

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A Wall Street Journal értesülései szerint

az igazgatótanács előzetes megbeszéléseket folytatott a vezetőváltás menetrendjéről.

Solomon 2018 októberében vette át a vezérigazgatói tisztséget, és a bank felsővezetői eddig azzal számoltak, hogy tíz évig, vagyis 2028-ig marad a pozíciójában. A jelenlegi tervek alapján azonban a távozása némileg korábban is megtörténhet. Solomon a vezérigazgatói feladatok átadása után még egy-két évig az igazgatótanács ügyvezető elnökeként folytatná a munkát a társaságnál. A Goldman Sachs szóvivője nem kívánta kommentálni az értesüléseket.

A vezérigazgató-utódlás kérdése a Wall Street egészén kiemelt figyelmet kap, hiszen a JPMorgan Chase-nél Jamie Dimon esetleges távozását, a Bank of Americánál pedig Brian Moynihan utódlását kísérik feszült figyelemmel a befektetők.

Az 57 éves Waldron közel három évtizede dolgozik a Goldman Sachsnál. 2000-ben csatlakozott a hitelintézethez – egy évvel Solomon után –, miután mindketten a Bear Stearnsnél kezdték pályafutásukat. Karrierje szorosan összefonódott Solomonéval, ugyanis amikor Solomont 2018 októberében vezérigazgatóvá nevezték ki, Waldron ugyanabban a hónapban vette át a bank elnöki és operatív igazgatói tisztségét. Egy korábbi interjúban elárulta, hogy a Goldman Sachs első alkalommal elutasította a jelentkezését, mert elbukott egy pénzügyi modellezési teszten.

Waldron pozíciója az utóbbi időben tovább erősödött. 2025 januárjában mindkét vezető 80 millió dollár értékű, korlátozott jogú részvényekből álló megtartási bónuszt kapott, majd februárban Waldront beválasztották az igazgatótanácsba, amit az elemzők az utódlás egyértelmű jelzéseként értékeltek. Ezt megelőzően a rivális alternatív eszközkezelő, az Apollo is megkereste egy ajánlattal, amelyet azonban visszautasított.

Operatív igazgatóként Waldron nevéhez fűződik a "OneGS 3.0" elnevezésű, mesterséges intelligenciára épülő átalakítási program, amelyet 2025 végén indítottak el a bank hatékonyságának és jövedelmezőségének növelése érdekében, többek között automatizálással és a létszámbővülés korlátozásával. Emellett a vállalati kockázatkezelési bizottság társelnökeként is tevékenykedik. Az iparági elemzők arra számítanak, hogy Waldron a Solomon által kijelölt stratégiai irányt folytatja majd, és nem hajt végre gyökeres fordulatot.

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Forrás: Reuters

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