Megkönnyebbült a neves európai magánbank, jó hírt kaptak a részvényesek

A svájci pénzügyi felügyelet (FINMA) lezárta a Julius Baer elleni eljárását, és részben vagy egészben feloldotta a zürichi székhelyű privátbankra kirótt korlátozó intézkedéseket. A hírre a pénzintézet részvényárfolyama 8,8 százalékos emelkedéssel történelmi csúcsra ugrott.

A FINMA megállapította, hogy a bank – még a jelenlegi vezetés kinevezése előtt – súlyosan megsértette kockázatkezelési és pénzmosás elleni kötelezettségeit. A hatóság egyúttal enyhítette a tőke- és likviditási korlátozásokat, emellett fokozatosan megszünteti a magas kockázatú országokból származó, politikailag kitett ügyfelekkel (PEP) való új üzleti kapcsolatok létesítésére vonatkozó tilalmat is. Kevesebb mint tíz év alatt ez volt a FINMA ötödik felügyeleti eljárása a Julius Baer ellen.

Az eljárás egy európai vállalatcsoportnak nyújtott privát hitelekhez, valamint két, politikailag kitettnek minősített orosz személy ügyfélkapcsolataihoz kapcsolódott. A FINMA szerint a bank számos figyelmeztető jelet figyelmen kívül hagyott, megsértette saját kockázati limitjeit, és átláthatatlan tranzakciókat tett lehetővé, ami végül a kitettség teljes leírásához vezetett. A Julius Baer 2024 elején 586 millió svájci frank hitelveszteséget könyvelt el az osztrák ingatlanmágnás, René Benko Signa-csoportjának összeomlása miatt.

A bank emellett éveken át elmulasztotta a magas kockázatú, orosz politikailag kitett személyekhez köthető ügyfelek megfelelő átvilágítását.

A felügyelet 250 millió svájci frank pótlólagos tőkekövetelményt írt elő mindaddig, amíg a bank le nem építi a kifogásolt ügyfélkörét, ami a korábbi 500 milliós előírás felére csökkentést jelenti. A hatóság által meghatározott 9,4 százalékos tőkemegfelelési mutató messze elmarad a bank jelenlegi, 18,5 százalékos tőkeellátottságától. A FINMA emellett mintegy 10 millió franknyi nyereséget is elkoboz, amelyet a pénzintézet a szabályok megsértésével ért el.

A szankciók részeként a banknak 2032-ig megfelelőségi jelentéseket kell benyújtania, míg az osztalékfizetést és az egyéb részvényesi kifizetéseket előzetesen jóvá kell hagyatnia a hatósággal. A Julius Baer közölte, hogy már benyújtotta a FINMA-hoz a részvény-visszavásárlási programjának újraindítására vonatkozó kérelmét. A Zürcher Kantonalbank elemzői szerint a korlátozott léptékű részvény-visszavásárlások akár még az idén megkezdődhetnek.

Közleménye szerint a Julius Baer leépítette a privát hitelezési üzletágát, valamint átdolgozta kockázatkezelési és megfelelőségi keretrendszerét. A FINMA egyúttal három korábbi alkalmazott ellen is eljárást indított a felmerült szabálysértések miatt.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images