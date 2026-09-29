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Megszólalt a K&H a tömeges kártyaletiltások után: külső szolgáltató okozta a bajt
Bank

Megszólalt a K&H a tömeges kártyaletiltások után: külső szolgáltató okozta a bajt

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Egy külső szolgáltató hibája miatt előzetes értesítés nélkül, átmenetileg megváltozott a K&H több ügyfelének bankkártyás PIN-kódja. A fennakadás miatt sokak kártyáját letiltotta a rendszer, emellett problémák adódtak az ATM-tranzakcióknál és a bolti fizetéseknél is – számolt be a Telex.
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Az esettel kapcsolatban többen is panaszt tettek: az érintettek beszámolója szerint mivel a bank nem küldött tájékoztatást a kódok módosulásáról, gyanútlanul a megszokott számsort adták meg a termináloknál. A rendszer emiatt többszöri hibás próbálkozást érzékelt, és biztonsági okokból letiltotta a bankkártyákat. Később egyes ügyfeleknél – szintén minden előzetes jelzés nélkül – magától visszaállt az eredeti PIN-kód. A tájékoztatások alapján a technikai fennakadás nem érintette a pénzintézet összes ügyfelét.

A K&H sajtóosztálya megerősítette, hogy az egyik külső szolgáltatójuknál fellépő hiba okozta az akadozást. A probléma miatt nehézségek adódtak az ATM-eken keresztüli készpénzfelvételnél és -befizetésnél, valamint a POS-terminálok használatánál. A hitelintézet közlése szerint kiemelten kezelik az ügyet, és mindent megtesznek a szolgáltatások mielőbbi, teljes körű helyreállításáért.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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