Megszólalt a K&H a tömeges kártyaletiltások után: külső szolgáltató okozta a bajt

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Az esettel kapcsolatban többen is panaszt tettek: az érintettek beszámolója szerint mivel a bank nem küldött tájékoztatást a kódok módosulásáról, gyanútlanul a megszokott számsort adták meg a termináloknál. A rendszer emiatt többszöri hibás próbálkozást érzékelt, és biztonsági okokból letiltotta a bankkártyákat. Később egyes ügyfeleknél – szintén minden előzetes jelzés nélkül – magától visszaállt az eredeti PIN-kód. A tájékoztatások alapján a technikai fennakadás nem érintette a pénzintézet összes ügyfelét.

A K&H sajtóosztálya megerősítette, hogy az egyik külső szolgáltatójuknál fellépő hiba okozta az akadozást. A probléma miatt nehézségek adódtak az ATM-eken keresztüli készpénzfelvételnél és -befizetésnél, valamint a POS-terminálok használatánál. A hitelintézet közlése szerint kiemelten kezelik az ügyet, és mindent megtesznek a szolgáltatások mielőbbi, teljes körű helyreállításáért.

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