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Mikor lesz hordozható a bankszámlaszám Magyarországon? - Itt van Varga Mihály válasza
Bank

Mikor lesz hordozható a bankszámlaszám Magyarországon? - Itt van Varga Mihály válasza

MTI
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A bankszámlaszámhordozás lehetőségéről is volt szó az azonnali kérdések között hétfőn délután az Országgyűlésben.
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Novák Előd (Mi Hazánk) azt mondta, a bankoknak nem érdekük, de fogyasztóvédelmi szempontból indokolt volna, hogy

a telefonszámok mintájára a bankszámlaszámok is hordozhatóvá váljanak.

Szerinte ez megkönnyítené a bankváltásokat, például az olcsóbb díjak érdekében.

Minél körülményesebb a váltás, annál kisebb nyomás nehezedik a bankokra azért, hogy alacsonyabb díjakkal és kedvezőbb szolgáltatásokkal tartsák meg ügyfeleiket - mondta, hozzátéve, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi kimutatása szerint az EU-n belül a magyarok költik jövedelmük legnagyobb arányát banki szolgáltatásokra.

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Varga Mihály jegybankelnök válaszában jelezte:

Európában sehol sem viheti magával a pénzforgalmi jelzőszámot az ügyfél, és ennek alapvetően technikai okai vannak.

Az Európai Bizottság végzett vizsgálatot az ügyben és folytattak vizsgálatokat Nagy-Britanniában és Norvégiában is, de mindenhol arra jutottak, hogy a mostani fizetési rendszer, ami az IBAN-ra (International Bank Account Number) épül, technikailag nem teszi lehetővé a számlaszám hordozást.

Címlapkép forrása: Forrás: Pénzügyminisztérium

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