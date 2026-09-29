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Példátlan gyorsasággal veheti át a Commerzbank feletti irányítást az UniCredit
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Példátlan gyorsasággal veheti át a Commerzbank feletti irányítást az UniCredit

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Az UniCredit az eddig jelzettnél jóval gyorsabban venné át az irányítást a Commerzbank felett. A milánói székhelyű pénzintézet a szükséges felügyeleti engedélyek birtokában már egy rendkívüli közgyűlés összehívásával, a legkedvezőbb forgatókönyv szerint akár már januárban többséget szerezne Németország második legnagyobb bankjában - írta meg a Financial Times.
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Az olasz pénzintézet alapforgatókönyve szerint legkésőbb február végéig szerezné meg az irányítást, és a Commerzbank húszfős felügyelőbizottságában mind a tíz részvényesi képviselőt lecserélné, ami tényleges többséget biztosítana számára.

A korábbi kommunikációban még a jövő év második negyedéve szerepelt lehetséges időpontként. Ha a Commerzbank megpróbálja húzni az időt, az átvétel akár a májusi éves közgyűlésig is csúszhat, bár a német bank mozgástere ebben meglehetősen korlátozott. Andrea Orcel, az UniCredit vezérigazgatója (címlapképünkön)

Bettina Orlopp Commerzbank-vezér leváltását is tervezi,

emellett visszautasította a német kormány azon igényét, hogy megtarthassa két felügyelőbizottsági helyét. Az irányítás megszerzését követően az olasz bankár gyökeres átalakítást tervez. Ennek keretében

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  • a Commerzbank nemzetközi hálózatának egy részét felszámolná,
  • leépítené a német és lengyel piacokon kívüli, a kkv-ügyfelek (Mittelstand) kiszolgálásához nem nélkülözhetetlen, mintegy 20 milliárd eurónyi vállalati hitelkitettséget, és
  • drasztikusan csökkentené a költségeket.

A fordulópontot az jelentette, hogy a német kormány - amely közel 13 százalékos részesedéssel rendelkezik a Commerzbankban – az utóbbi hetekben feladta merev ellenállását, és az egyértelmű elutasítás helyett feltételekhez kötött tárgyalási pozícióra váltott. Orcel ebben a hónapban találkozott Lars Klingbeil pénzügyminiszterrel is, aki többek között a frankfurti székhely és a tőzsdei jelenlét megőrzését, valamint a bank mintegy 40 ezer alkalmazottjának érdekvédelmét szabta feltételül.

Az UniCredit júliusban szerezte meg a Commerzbank 47,6 százalékos részesedését egy piaci árfolyamhoz közeli ajánlattal. Bár ez formálisan nem éri el a többségi küszöböt,

elemzők szerint ekkora részesedéssel a bank már ténylegesen irányíthatja a Commerzbankot.

Az UniCredit először 2024 szeptemberében hozta nyilvánosságra jelentős részesedésszerzését a bankban, ami azóta komoly politikai ellenállást váltott ki Németországban.

A költségcsökkentési tervek részeként az UniCredit mintegy 7 ezer munkahely megszüntetésével számol. Orcel cáfolta a szakszervezetek állításait, miszerint akár 15 ezren is elveszíthetnék az állásukat. A tervezett megtakarítások között szerepel a külső tanácsadókra és marketingre fordított kiadások visszavágása, a vezetői juttatások – például a szolgálati luxusautók – megnyirbálása, valamint a konferenciautazások korlátozása. A megtakarított összegeket az olasz bank

a Commerzbank német és lengyel alaptevékenységébe kívánja visszaforgatni.

Az irányítás átvételéhez még az Európai Központi Bank, az Európai Bizottság és a lengyel pénzügyi felügyelet jóváhagyása is szükséges.

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Címlapkép forrása: Simona Granati - Corbis/Corbis via Getty Images

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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