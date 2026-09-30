A bankok és a tech guruk egy helyen – Nagy nevekkel érkezik a Portfolio Banking Technology

A bankszektor és a technológiai szektor fúziója soha nem látott sebességre kapcsolt. Az idei konferencia fókuszában
a bankok és a fintech kihívók közötti élesedő verseny, valamint a mesterséges intelligencia (AI) és a digitális transzformáció gyakorlati integrációja áll.
A rendezvény nem csupán elméleti eszmefuttatások terepe: a résztvevők a "technology deep dive" szekciók keretében valós esettanulmányokon keresztül mélyülhetnek el a legújabb technológiák gyakorlati alkalmazásában.
Immár tizenegyedik éve ez az a fórum, ahol a bankszektor topvezetői, a fintech guruk, a legelismertebb tanácsadók és az IT-szektor specialistái közösen vázolják fel a pénzügyi világ jövőképét, választ keresve a legégetőbb üzleti és informatikai kihívásokra.
A tematikus szekciók lefedik a digitális bankolás minden kritikus aspektusát. Szó lesz a kiberbiztonságról és a deepfake elleni védekezésről, az autonóm módon működő Agentic AI rendszerekről, valamint az olyan forradalmi fizetési megoldásokról, mint a Qvik vagy a kártyás innovációk. Az esemény kiváló platformot biztosít arra is, hogy a résztvevők bővítsék szakmai kapcsolati hálójukat és új üzleti partnerségeket építsenek ki a networking szünetekben.
Akik formálják a holnap pénzügyi technológiáját: előadóink
A konferencia színpadán a hazai és nemzetközi szakma legfontosabb szereplői osztják meg tudásukat és tapasztalataikat. Ismerje meg a rendezvény szakértő előadóit:
- Vinnai Balázs - elnöki főtanácsadó, elnök, MBH Bank, IVSZ
- Sebők András - vezérigazgató-helyettes, OTP Bank
- Kaliszky András - informatikai és operációs területért felelős vezérigazgató-helyettes, Erste Bank Hungary
- Lóska Gergely - informatikai és innovációs vezető, K&H
- Kada Zsolt - CIO, MNB
- Mádi Gábor - CIO, Shiwaforce
- Both András - digitális transzformációs vezető, MBH Bank
- Prokop Péter - operációs és ügyfélmenedzsment igazgató, UNIQA Biztosító
- Kormos Benjámin - Head of BI & Data Solutions, Clarity Consulting
- Biró Gabriella - kiberbiztonsági szakértő
- Halász Viktor - Kiberbűnözés Elleni Főosztály Felderítő Osztályának szakértője, Nemzeti Nyomozó Iroda
- Borókai Bence - csoportszintű kiberbiztonsági vezető, OTP Bank
- Rigler András - piackutatási igazgató, 21 Kutatóközpont
- Fischer Bálint - üzletfejlesztési igazgató, Dorsum
- Léder Tamás - digitális üzleti kompetenciák igazgató, MBH Bank
- Mura József - CIO, OTP Csoport, CKB Bank
- Harmati László - vezérigazgató-helyettes, Erste Bank
- Rajna Gábor - lakossági vezérigazgató-helyettes, Raiffeisen Bank
- Ákos Tamás - sztenderd kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettes, MBH Bank
- Máriás Endre - Daily Banking Tribe vezető, OTP Bank
Fókuszban a jövő pénzügyei: miről fogunk beszélni?
Az idei év legfontosabb szakmai vitái és előadásai olyan témákat ölelnek fel, amelyek alapjaiban formálják át a mindennapi bankolási szokásainkat és a pénzintézetek belső működését. Íme egy rövid ízelítő a legfontosabb irányvonalakból:
- Fintech támadók és digitális bankok versenye Magyarországon – Hol zajlik most a legnagyobb csata és mire készülnek a bankok a frontvonalon?
- Üzleti érték és AI-stratégiák a bankokban - Kísérletezéstől a tényleges felskálázásig
- Digitális és AI technology deep dive - use case-ek, legjobb gyakorlatok, tapasztalatok és eredmények
- Qvik fizetés, agentic pay és kártyás innovációk – Trendek a pénzforgalomban
- Agentic AI forradalom a bankokban – Érkeznek az eredmények, de mire lesz ez elég?
Amennyiben szeretne részt venni az év legfontosabb pénzügyi-technológiai találkozóján, érdemes időben döntést hoznia. Biztosítsa helyét a rendezvényen kedvezményes áron: az earlybird jegyek jelenleg 174.900 Ft + ÁFA áron érhetőek el.
Címlapkép forrása: Portfolio
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