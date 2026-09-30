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A bankok és a tech guruk egy helyen – Nagy nevekkel érkezik a Portfolio Banking Technology
Bank

A bankok és a tech guruk egy helyen – Nagy nevekkel érkezik a Portfolio Banking Technology

Portfolio
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A hazai pénzügyi és technológiai szektor legmeghatározóbb, kihagyhatatlan eseménye idén is elhozza a közeljövő bankolásának legizgalmasabb kérdéseit és válaszait. 2026. november 10-én a budapesti Marriott Hotel ad otthont a rangos Banking Technology konferenciának, ahol a bankszektor, az IT, a fintech világ és a szabályozói oldal krémje gyűlik össze. Ne hagyja ki ezt a rendkívüli lehetőséget az iparági kapcsolatépítésre és tudásszerzésre, tekintse meg a részletes programot és a kiemelkedő előadók teljes listáját!
Banking Technology 2026
Agentic AI, fintech harc és digitális bankolás - Technológiai és üzleti deep dive banki topvezetőkkel! November 10-én jön a Portfolio Banking Technology, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A bankszektor és a technológiai szektor fúziója soha nem látott sebességre kapcsolt. Az idei konferencia fókuszában

a bankok és a fintech kihívók közötti élesedő verseny, valamint a mesterséges intelligencia (AI) és a digitális transzformáció gyakorlati integrációja áll.

A rendezvény nem csupán elméleti eszmefuttatások terepe: a résztvevők a "technology deep dive" szekciók keretében valós esettanulmányokon keresztül mélyülhetnek el a legújabb technológiák gyakorlati alkalmazásában.

Immár tizenegyedik éve ez az a fórum, ahol a bankszektor topvezetői, a fintech guruk, a legelismertebb tanácsadók és az IT-szektor specialistái közösen vázolják fel a pénzügyi világ jövőképét, választ keresve a legégetőbb üzleti és informatikai kihívásokra.

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Megvan az év pénzügyi vezetője, de mitől kerül valaki az élre?

A tematikus szekciók lefedik a digitális bankolás minden kritikus aspektusát. Szó lesz a kiberbiztonságról és a deepfake elleni védekezésről, az autonóm módon működő Agentic AI rendszerekről, valamint az olyan forradalmi fizetési megoldásokról, mint a Qvik vagy a kártyás innovációk. Az esemény kiváló platformot biztosít arra is, hogy a résztvevők bővítsék szakmai kapcsolati hálójukat és új üzleti partnerségeket építsenek ki a networking szünetekben.

Akik formálják a holnap pénzügyi technológiáját: előadóink

A konferencia színpadán a hazai és nemzetközi szakma legfontosabb szereplői osztják meg tudásukat és tapasztalataikat. Ismerje meg a rendezvény szakértő előadóit:

  • Kaliszky András - informatikai és operációs területért felelős vezérigazgató-helyettes, Erste Bank Hungary
  • Both András - digitális transzformációs vezető, MBH Bank
  • Prokop Péter - operációs és ügyfélmenedzsment igazgató, UNIQA Biztosító
  • Halász Viktor - Kiberbűnözés Elleni Főosztály Felderítő Osztályának szakértője, Nemzeti Nyomozó Iroda
  • Léder Tamás - digitális üzleti kompetenciák igazgató, MBH Bank
  • Rajna Gábor - lakossági vezérigazgató-helyettes, Raiffeisen Bank
  • Ákos Tamás - sztenderd kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettes, MBH Bank

Fókuszban a jövő pénzügyei: miről fogunk beszélni?

Az idei év legfontosabb szakmai vitái és előadásai olyan témákat ölelnek fel, amelyek alapjaiban formálják át a mindennapi bankolási szokásainkat és a pénzintézetek belső működését. Íme egy rövid ízelítő a legfontosabb irányvonalakból:

  • Fintech támadók és digitális bankok versenye Magyarországon – Hol zajlik most a legnagyobb csata és mire készülnek a bankok a frontvonalon?
  • Üzleti érték és AI-stratégiák a bankokban - Kísérletezéstől a tényleges felskálázásig
  • Digitális és AI technology deep dive - use case-ek, legjobb gyakorlatok, tapasztalatok és eredmények
  • Qvik fizetés, agentic pay és kártyás innovációk – Trendek a pénzforgalomban
  • Agentic AI forradalom a bankokban – Érkeznek az eredmények, de mire lesz ez elég?

Amennyiben szeretne részt venni az év legfontosabb pénzügyi-technológiai találkozóján, érdemes időben döntést hoznia. Biztosítsa helyét a rendezvényen kedvezményes áron: az earlybird jegyek jelenleg 174.900 Ft + ÁFA áron érhetőek el.

Banking Technology 2026
Agentic AI, fintech harc és digitális bankolás - Technológiai és üzleti deep dive banki topvezetőkkel! November 10-én jön a Portfolio Banking Technology, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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