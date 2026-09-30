Commerzbank-felvásárlás: itt vannak a német kormány feltételei

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban! Jön a Portfolio félnapos, üzleti vidéki rendezvénysorozata, ami naprakész gazdasági és pénzügyi helyzetképpel segíti a helyi kkv-szektort. Szeptemberben Szegeden és Kecskeméten találkozunk!

A Commerzbank 13,3 százalékát tulajdonló német állam kulcsfontosságúnak tartja, hogy a bank továbbra is betöltse hagyományos szerepét a német kis- és középvállalkozások finanszírozásában. Az UniCredit időközben már a Commerzbank részvényeinek közel felét szerezte meg, ami a felügyeleti jóváhagyás megszerzése után gyakorlatilag többségi irányítást biztosítana számára a közgyűlési döntések felett.

Lars Klingbeil német pénzügyminiszter és Andrea Orcel, az UniCredit vezérigazgatója szeptemberben tárgyalt az akvizíciós tervekről, és a megbeszélést mindkét fél konstruktívnak értékelte. A német kormány elvárásai között szerepel, hogy

a Commerzbank tőzsdén jegyzett társaság maradjon,

központja Frankfurtban működjön tovább,

őrizze meg tőkebázisát a német középvállalati szektor belföldi és külföldi finanszírozásához, valamint

a stratégiai döntéseket továbbra is Németországban hozzák meg.

Elvárjuk, hogy az UniCredit vezérigazgatója haladéktalanul tegyen kötelezettségvállalásokat ezekben a kérdésekben

– fogalmazott egy kormányzati forrás a hírügynökségnek. A tájékoztatás szerint amennyiben az UniCredit a konstruktív egyeztetések nyomán vállalja ezeket a feltételeket, a német kormány alapvető aggályai eloszlanának, és ez jó alapot teremtene a fennmaradó kérdések rendezéséhez.

Az UniCredit szóvivője közben közölte, hogy üdvözlik a kormánnyal folytatott párbeszédet, és optimisták a folyamat kimenetelét illetően, ugyanakkor a tárgyalások bizalmas jellege miatt a részleteket azok lezárultáig nem kívánják nyilvánosan kommentálni. A Financial Times keddi értesülései szerint Andrea Orcel, az olasz bank vezérigazgatója már januárban átalakíthatja a Commerzbank felügyelőbizottságát, hogy nagyobb befolyást szerezzen a német pénzintézet stratégiája felett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images