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Csapás az amerikai lakáspiacnak: három éve nem látott szinten a hitelkamatok
Bank

Csapás az amerikai lakáspiacnak: három éve nem látott szinten a hitelkamatok

Portfolio
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Az Egyesült Államokban már a hatodik egymást követő héten emelkedtek a jelzáloghitel-kamatok, így közel hároméves csúcsra ugrottak, ami tovább nehezíti a már amúgy is gondokkal küzdő lakáspiac helyzetét - közölte a Bloomberg.

A harmincéves, fix kamatozású jelzáloghitelek átlagos kamata a szeptember 25-ével zárult héten 18 bázisponttal

7,30 százalékra nőtt, ez a legmagasabb szint 2023 novembere óta

- derül ki a Jelzálogbankárok Szövetsége (MBA) szerdán közzétett adataiból. Az ötéves, változó kamatozású hitelek kamata még meredekebben, 37 bázisponttal 6,47 százalékra emelkedett, ami több mint kétéves rekordot jelent.

A drágább finanszírozás érezhetően visszaveti a keresletet. Az MBA lakásvásárlási indexe, amely a hiteligénylések számát méri, 4,3 százalékkal esett vissza, ezzel az április óta mért legalacsonyabb szintre süllyedt. A hitelkiváltási mutató további 8,7 százalékot zuhant, folytatva az augusztus közepe óta tartó csökkenő trendet.

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A jelzáloghitel-kamatok szorosan követik a tízéves amerikai államkötvények hozamát, amelyet több tényező is felfelé hajt

. A közel-keleti konfliktus és az orosz–ukrán háború magasan tartja az energiaárakat és az inflációt, miközben az államadósság miatti aggodalmak, valamint az erős gazdasági aktivitást jelző adatok szintén hozzájárulnak az emelkedéshez. A tízéves referenciahozam kedden 19 éves csúcsot ért el. A Fed idén először szeptemberben emelte az irányadó kamatot, és a piac az év végéig újabb kamatemelésre számít.

A 7 százalék feletti kamatok egyre több tulajdonost tartanak fogva a jelenlegi ingatlanukban, mivel a korábban felvett, 3-4 százalékos hitelük és a mai kamatszintek közötti különbség folyamatosan nő – mutatott rá Mark Fleming, a First American Financial Corp. vezető közgazdásza. Bár az eladások tovább lassulhatnak, jelentős áresés nem valószínű, amennyiben nem következik be olyan súlyos gazdasági visszaesés, amely kényszerértékesítésekhez vezetne. Az árak "lefelé ragadósak", vagyis jellemzően lelassul az emelkedésük, de nem esnek – tette hozzá.

A használtlakás-eladások, amelyek az amerikai lakáspiac túlnyomó részét adják,

augusztusban több mint egyéves mélypontra süllyedtek.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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