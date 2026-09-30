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Megvan az év pénzügyi vezetője, de mitől kerül valaki az élre?

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Zovát Csaba, a Futureal Csoport pénzügyi igazgatója vehette át idén a szakmai zsűrítől a CFO of the year díjat. A döntés hátteréről kérdeztük videóinterjúnkban a Future of Finance 2026 konferencián Molnár Tamást, a díjat szponzoráló MBH Bank faktoring és üzletfinanszírozás üzletágának ügyvezetőjét.

Az MBH Bank immár második éve támogatja a CFO of the year pályázatot. Egy bank számára egy cégnél mindig a pénzügyi-gazdasági vezető személye a legfontosabb, vele áll kapcsolatban, tőle függ a banki kapcsolat, meghatározó szerepe van a cég stratégiájában és működőképességében – fejtette ki Molnár Tamás a videóinterjúban.

A legfontosabb kockázat, amivel egy CFO-nak meg kell birkóznia, az maga a folytonos változás.

Érzékenységvizsgálatokat kell végezni, ESG-szempontoknak kell megfelelni, a növekedési kilátások változásaira kell felkészülni. Kezelni kell a növekedési stratégiát, a cégcsoport struktúráját, megfelelő stratégiával kell rendelkezni a változások menedzselésére, és ami egy bank számára kevésbé látható, jól le kell követni a menedzsment igényeit is.

Idén egy 21 milliárd eurós nemzetközi cégcsoport, a Futureal CFO-jára,

Zovát Csabára esett a szakmai zsűri döntése.

A vállalkozáscsoport az ingatlanpiac meghatározó tényezője, számos fajsúlyos finanszírozási döntéssel a háta mögött. A CFO of the year díj ugyanakkor elsősorban magáról a CFO-ról szól, az ő eddig elért teljesítménye meghatározó volt a zsűri döntésében.

Tudósításunk itt olvasható a Future of Finance 2026 konferenciáról:

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A konferencián lezajlott közönségszavazás eredményeit pedig itt dolgoztuk fel:

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