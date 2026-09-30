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Nagyszabású rendőrségi razziákat tartanak Németországban, pénzmosó hálózatra csaptak le a rendőrök
Bank

Nagyszabású rendőrségi razziákat tartanak Németországban, pénzmosó hálózatra csaptak le a rendőrök

MTI
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Nagyszabású rendőrségi razziákat tartottak szerda reggel szerte Németországban, illetve más európai országokban egy pénzmosással foglalkozó nemzetközi hálózat és a Hells Angels motorosklub tagjainál.

A dpa német hírügynökség úgy értesült, hogy a duisburgi ügyészség irányítása alatt folytatott művelet során számos elfogatóparancsot hajtanak végre, és a tervek szerint több mint 48 millió euró értékben foglalnak le vagyoneszközöket.

Több mint 100 ingatlant kutatnak át a rendőrök, és 71 ember ellen folytatnak nyomozást

bűnszervezet működtetése, zsarolás, csalás és pénzmosás gyanújával. Az eljárás kiterjed lőfegyverrel elkövetett bűncselekményekre, testi sértésre és adócsalásra is.

A razziák többsége Észak-Rajna-Vesztfáliában zajlik, de hat házkutatást más tartományokban is tartanak. Hét ingatlant Belgiumban, Bulgáriában és Hollandiában kutatnak át.

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A Bild című német tömeglap szerint az ügyben több mint négy éve kezdtek nyomozni, egy 2022. májusi duisburgi lövöldözés után.

Akkoriban több mint 100 ember volt részese a Hells Angels és egy népes török-libanoni család tagjai közötti konfliktusnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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