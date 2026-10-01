Csúcsdöntésre készül a magyar lakosság, mindenkit meglepett az Otthon Start

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Közzétette a hitel- és betéti piac augusztusi statisztikáit a Magyar Nemzeti Bank. A lakossági hitelezésben némi lassulás látható, de ez a nyári szezon miatt nem meglepő. A lakáshitelek 212, a személyi kölcsönök 137, a babaváró hitel 16 milliárd forintos hozzájárulásával a teljes háztartási hitelpiac 403 milliárdos kihelyezést ért el augusztusban.

Egy évvel korábban a lakossági hitelezés éppen az Otthon Start szeptember 1-jei indulására várt, így az akkori alacsony bázishoz képest duplázódást láthatunk a lakáshitelezésben. Az év eddigi részében a lakáshitelezés 93%-os, a személyi kölcsönök piaca 36%-os, a teljes háztartási hitelezés 54%-os bővülést mutat.

Háztartási hitelek új kihelyezésének változása az előző év azonos időszakához képest Lakáshitel Személyi kölcsön Babaváró hitel Egyéb Összesen 2026 eddig 93,4% 36,4% 0,9% -13,2% 53,7% 2026 agusztus 100,3% 43,5% -14,6% 14,3% 59,2% Forrás: MNB, Portfolio

Nominálisan ez persze abszolút csúcsot fog jelenteni: a lakáshitelek új kihelyezése jó eséllyel meghaladja a 3000 milliárd forintot, a teljes háztartási hitelezés pedig az 5000 milliárdot. Az előző években az alábbi számokat produkálta a piac:

Hosszabb távon is látható a magyar lakossági hitelpiac robbanása, a gördülő éves kihelyezés meg is haladta már az említett 5000 milliárd forintot. Reálértéken persze nem ennyire látványos a dinamika, erről itt írtunk részletesen.

Piaci lakáshitelt lényegében csak az vesz fel, aki az Otthon Start felső 50 milliós korlátjánál többet akar igényelni, 100 millió feletti lakást vagy 150 millió feletti házat vásárol, a négyzetméterár meghaladja a 1,5 millió forintot, esetleg meglévő vagy korábbi lakástulajdona miatt nem jogosult a programra. Ezzel is magyarázható, hogy még idén júliusban is 68,5% volt az Otthon Start aránya, a piaci hiteleknek pedig csak 24,5% jutott. Lassan, de biztosan kúszik azért felfelé a piaci hitelek aránya.

Az augusztus végén éppen első esztendejét betöltő Otthon Start 2045 milliárd forintos hitelösszeget és 58 ezer hitelszerződést ért el, ezzel felülmúlva a várakozásokat. (Az OTP például egy éve még 2026 végéig várt 1350-1500 milliárd forintnyi szektorszintű kihelyezést.) Annak ellenére, hogy augusztusban az eddigi második leggyengébb hónapját produkálta.

Az eddigi „leggyengébb” is maga a bevezetés hónapja volt, amikor még természetes, hogy nem robbant fel a szerződéskötés. A pénzügyi szektor szereplői egyébként a program szigorítására számítanak, legalábbis a Future of Finance 2026 konferencia közönségszavazása alapján.

Az új építésű lakásra felvett hitelek aránya mindössze 21% továbbra is a lakáshitelezésben, amivel kapcsolatban újabb bizonytalansági faktort jelent a már kiemelt, de építési engedélyt még nem kapó beruházások már törvényben is szabályozott átmeneti felfüggesztése.

Ami a kamatokat illeti, míg az Otthon Startot továbbra is legfeljebb 3%-os fix kamat mellett lehet felvenni, a piaci lakáshitel-szerződéseket átlagosan 6,34%-os átlagkamat mellett kötötték augusztusban, az OTP Bank jelentősebb július 1-jei kamatcsökkentését nem követte tömeges piaci mozgás.

A személyi kölcsönöknél viszont egy év alatt 1,8 százalékkal csökkent az átlagos THM, és becsúszott 14% alá. Ezeknél a hiteleknél magas a hitelkiváltások és a ráemelések aránya, erről itt írt részletesen vendégszerzőnk.

Az Otthon Startnak köszönhetően döbbenetes, 31%-os éves növekedéssel áttörte a 8000 milliárd forintot a háztartások lakáshitel-állománya, míg a teljes háztartási hitelállomány 20,8%-kal 14 438 milliárd forintra bővült egy év alatt.

A betéti piacon a július után az augusztus is csendesnek bizonyult, jelentősebb tőkebe- vagy kiáramlás nélkül.

Ugyanakkor meg kell említeni, hogy a júniusi és a júliusi háztartási betétállományt utólag az MNB mintegy 90 milliárd forinttal lefelé módosította a statisztikában. Elképzelhető, hogy ennek a Revolut-migrációhoz van köze, ugyanis feltételezésünk szerint júniusban kerültek bele a belföldi statisztikába a korábban Litvániában nyilvántartott magyar betétek. Összességében a háztartások belföldi betétállománya ezzel együtt 11,9%-kal gyarapodott egy év alatt.

A betéti kamatok továbbra is szerények: a lakosságnak átlagosan mindössze bruttó 1,57%-os évesített átlagkamatot fizetnek lekötött forintbetéteikre a bankok. A vállalatoknál ugyanez 5,00%, mindkét esetben a teljes állományt alapul véve.

A vállalati hitelezésben továbbra sincs feltámadás: 11 milliárd forint összegben nettó hiteltörlesztők voltak a cégek a devizahitelek nagyobb törlesztése miatt.

Az elmúlt egy évben így is 1334 milliárd forinttal több hitelt vettek fel a vállalatok, mint amennyit törlesztettek, ennek 59%-át az alacsonyabb kamatozású devizahitelek adták.

A vállalati forinthitelek kamataiban mintha már látszódna a csökkenő alapkamat és BUBOR hatása…

...ugyanakkor a vállalati hitelszerződések összegében nincs nagy előremozdulás. A beruházási hitelkereslet élénkülésére még várni kell, ebben az EU-források megérkezése hozhat talán fordulatot.

Miközben a lakosság banki hiteltartozása egy év alatt 21%-kal ugrott meg, a vállalatoké mindössze 6%-kal nőtt; a forint erősödésének hatását kiszűrve ugyanakkor ez mintegy 10%-os bővülést jelentene. A szerződéses statiszitában nem szereplő folyószámla típusú hitelekkel együtt, a devizamozgások hatását is kiszűrve tehát szebb az összekép a vállalati hitelpiacon, mint amit a nyers számok mutatnak.

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