Elmarad a gigantikus banki fúzió: cáfolja a pletykákat a Nubank

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A New York-i tőzsdén Nu Holdings néven jegyzett Nubank tőzsdefelügyeleti bejelentésében közölte, hogy n

em kíván tranzakciót kötni a Monzóval.

A vállalat hozzátette, hogy bár rendszeresen vizsgálja a növekedési és hosszú távú céljait támogató lehetőségeket, a tőkeallokációs keretrendszere változatlan marad.

A Nubank kiemelte, hogy továbbra is a fő stratégiai prioritásaira fókuszál, vagyis:

a brazíliai pozíciójának erősítésére,

a mexikói és kolumbiai üzletágainak bővítésére,

valamint az Egyesült Államokban és a globális piacon a Nu Global márka alatti terjeszkedésre.

A bejelentés kedvezően hatott a befektetői hangulatra, a Nu Holdings árfolyama közel 7 százalékot emelkedett a New York-i kereskedésben, miután a hét elején a felvásárlási pletykák hatására még gyengült a papír.

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