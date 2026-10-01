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Elmarad a gigantikus banki fúzió: cáfolja a pletykákat a Nubank
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Elmarad a gigantikus banki fúzió: cáfolja a pletykákat a Nubank

Portfolio
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A brazil Nubank digitális bank szerdai közleményében cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint a brit Monzo neobank megvásárlásáról tárgyalna, miután korábban több lap is arról számolt be, hogy a két fél előzetes egyeztetéseket kezdett egymással - tudósított a Reuters. November 10-én hasonló témákról is szó lesz a Portfolio Banking Technology konferenciáján. Regisztráció és részletek itt!
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A New York-i tőzsdén Nu Holdings néven jegyzett Nubank tőzsdefelügyeleti bejelentésében közölte, hogy n

em kíván tranzakciót kötni a Monzóval.

A vállalat hozzátette, hogy bár rendszeresen vizsgálja a növekedési és hosszú távú céljait támogató lehetőségeket, a tőkeallokációs keretrendszere változatlan marad.

A Nubank kiemelte, hogy továbbra is a fő stratégiai prioritásaira fókuszál, vagyis:

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  • a brazíliai pozíciójának erősítésére,
  • a mexikói és kolumbiai üzletágainak bővítésére,
  • valamint az Egyesült Államokban és a globális piacon a Nu Global márka alatti terjeszkedésre.

A bejelentés kedvezően hatott a befektetői hangulatra, a Nu Holdings árfolyama közel 7 százalékot emelkedett a New York-i kereskedésben, miután a hét elején a felvásárlási pletykák hatására még gyengült a papír.

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Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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