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Lejárt a kamatstop, de mégse: marad az Orbán-kormány jelzáloghiteles intézkedése
Bank

Lejárt a kamatstop, de mégse: marad az Orbán-kormány jelzáloghiteles intézkedése

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Bár júniusban bejelentette, sőt társadalmi egyeztetésre is bocsátotta a Tisza-kormány, hogy szeptember 30-ával megszűnik a jelzáloghitelek 2022-ben bevezetett kamatstopja a jelenlegi formájában, végül nem született időben kormánydöntés a kérdésről, így nem szűnt meg a bankok által sokat bírált, számukra eddig már több mint 500 milliárd forintba kerülő intézkedés.

A kamatstop tehát egyelőre fennmarad, de a bankok egy részének nem okoz pótlólagos veszteséget a csúszás önmagában, a második negyedévben ugyanis a futamidő egészére elszámolták a határidő áprilisi eltörléséből fakadó átértékelődési veszteséget: az OTP 30, az MBH 24, a K&H 15 milliárd forintnyi mínuszt könyvelt el a teljes érintett portfólió futamidejének a hátralévő részére.

Az átértékelődést még csak ezután elszámoló bankokkal együtt a szektor egészének a vesztesége valahol 100-150 milliárd forint között lehet emiatt, az MNB előzetes becslése alapján 125 milliárd forintra rúghatott, ugyanakkor a hozamkörnyezet változása függvényében a jövőben is fel-le módosulhat a három- illetve hathavonta megjelenő banki jelentésekben. Az idei tételekkel együtt

2022 óta már több mint 500 milliárd forintjába került az intézkedés a hitelintézeti szektornak.

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A 2025 végi adatok szerint 216 ezer jelzáloghitel-szerződés tartozott a kamatstop hatálya alá, ami a jelzáloghitel-szerződések 26%-át jelenti. Mivel többségében régi szerződésekről van szó, az átlagos tartozás mindössze 3,9 millió forint, így a 848 milliárd forintos érintett hitelállomány a jeláloghitel-tarozások mindössze 11%-át képviseli.

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A kamatstop kivezetése ma már nem okozna az érintett háztartások többsége számára elviselhetetlen adósságszolgálati sokkot. Úgy tudjuk, egyes banki számítások szerint

átlagosan 7 ezer forinttal növekednének a havi törlesztőrészletek.

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Míg az MNB 19 ezer sérülékeny adóst tart számon, a bankok szerint inkább 10 ezer adós tartozik ide az általuk indokoltnak ítélt szigorúbb definíció alapján. A nominális és reálbérek növekedésének, a hitelek amortizációjának és a BUBOR, illetve a többi referenciakamat csökkenésének is köszönhetően egyre alacsonyabb lehet a valamilyen segítségre szorulók aránya.

Az eloszlás sem egyenletes:

a kamatstopból származó banki veszteség 30%-a az ügyfelek 5%-ához tartozik,

az egykori devizahitelesek aránya pedig piaci információink szerint az érintettek között mintegy egynegyed.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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