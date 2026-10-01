Lejárt a kamatstop, de mégse: marad az Orbán-kormány jelzáloghiteles intézkedése

A kamatstop tehát egyelőre fennmarad, de a bankok egy részének nem okoz pótlólagos veszteséget a csúszás önmagában, a második negyedévben ugyanis a futamidő egészére elszámolták a határidő áprilisi eltörléséből fakadó átértékelődési veszteséget: az OTP 30, az MBH 24, a K&H 15 milliárd forintnyi mínuszt könyvelt el a teljes érintett portfólió futamidejének a hátralévő részére.
Az átértékelődést még csak ezután elszámoló bankokkal együtt a szektor egészének a vesztesége valahol 100-150 milliárd forint között lehet emiatt, az MNB előzetes becslése alapján 125 milliárd forintra rúghatott, ugyanakkor a hozamkörnyezet változása függvényében a jövőben is fel-le módosulhat a három- illetve hathavonta megjelenő banki jelentésekben. Az idei tételekkel együtt
2022 óta már több mint 500 milliárd forintjába került az intézkedés a hitelintézeti szektornak.
A 2025 végi adatok szerint 216 ezer jelzáloghitel-szerződés tartozott a kamatstop hatálya alá, ami a jelzáloghitel-szerződések 26%-át jelenti. Mivel többségében régi szerződésekről van szó, az átlagos tartozás mindössze 3,9 millió forint, így a 848 milliárd forintos érintett hitelállomány a jeláloghitel-tarozások mindössze 11%-át képviseli.
A kamatstop kivezetése ma már nem okozna az érintett háztartások többsége számára elviselhetetlen adósságszolgálati sokkot. Úgy tudjuk, egyes banki számítások szerint
átlagosan 7 ezer forinttal növekednének a havi törlesztőrészletek.
Míg az MNB 19 ezer sérülékeny adóst tart számon, a bankok szerint inkább 10 ezer adós tartozik ide az általuk indokoltnak ítélt szigorúbb definíció alapján. A nominális és reálbérek növekedésének, a hitelek amortizációjának és a BUBOR, illetve a többi referenciakamat csökkenésének is köszönhetően egyre alacsonyabb lehet a valamilyen segítségre szorulók aránya.
Az eloszlás sem egyenletes:
a kamatstopból származó banki veszteség 30%-a az ügyfelek 5%-ához tartozik,
az egykori devizahitelesek aránya pedig piaci információink szerint az érintettek között mintegy egynegyed.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiderült a rideg valóság a mesterséges intelligenciáról: hatalmasat lehet vele spórolni, de van egy komoly bökkenő
Kevesen jutottak túl a kísérleti szakaszon.
Kevesebb ételt dobunk ki, mint az EU-ban, de a pazarlás szerkezete sem ugyanaz
Az uniós átlagnál kevesebb élelmiszerhulladék jut egy magyar lakosra, de nagyobb rész keletkezik a háztartásokban.
Milliárdos vagyonok, új adószabályok: mire kell most felkészülniük a magyar vállalkozóknak?
Illés Istvánnal, az Apelso Wealth Management alapító cégtársával beszélgettünk.
Egy egész szektort ütött meg az erős forint
Gyenge lett a nyári szezon.
Elismerte Trump saját menye: belebukhatnak a republikánusok az iráni háborúba, de így is megéri
Az irániak mindent megtesznek, hogy ártsanak az elnöknek?
Kiderült az igazság a modern autókról: így gyűjtenek bizalmas adatokat a sofőrökről
Ijesztő eredmények születtek.
Súlyos botrány robbant ki a radikális jobboldal üdvöskéje körül: ez akár Marine Le Pen elnöki győzelmébe is kerülhet
Antiszemita üzenetek láttak napvilágot.
Putyin keményen odaszúrt Zelenszkijnek: mi nem fogunk megalázó módon alamizsnáért könyörögni!
Ha kérnének, sem kapnának semmit az orosz elnök szerint.
Listázás, mint politikai fegyver: a vörös vonal
2026. szeptember 30-án a Fidesz honlapján "ÁVH Figyelő" néven indult el a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) munkatársainak nyilvános listázása. Az oldalt beharangoz
Megszűnt az Erste ATM-díja a Revolut-kártyákra
Az Erste Bank ATM-jeinél már egyetlen Revolut-kártyával sem kell külön díjat fizetni a készpénzfelvételért. Ez az Erste bank Bankmonitornak adott tájékoztatásából derül ki. A mentesség ug
5 + 1 kritikus pont a vagyonadó-tervezetről
A vagyonadó tervezett bevezetése nemcsak új adófizetési kötelezettséget teremtene az egymilliárd forintot meghaladó nettó vagyonnal rendelkezők számára. A napokban nyilvánosságra került, ne
Elvándorlás helyett bevándorlás - Nagy fordulatot jeleznek a régiós adatok
Harminc éven át a kivándorlás rajzolta át a BB tengely országainak népességét, ma viszont tizenegyből kilencben pozitív a vándorlási mérleg. A fordulat azonban nem pusztán... The post Elván
Nem csak az Nvidia lehet sikersztori: Európa részvénypiacán is bőven vannak nyertesek
A mesterséges intelligencia körüli beruházási versenyben a legnagyobb amerikai technológiai cégek már a megtermelt pénzüknél is többet költenek, ezért hitelt is bevonnak a fejlesztések finan
Amerika, Irán és a Pénz Pallosa
Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz
MNB-kamatdöntés: 5,5%-os alapkamat és új inflációs cél
A Magyar Nemzeti Bank szeptemberben változatlanul 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, miközben 2028-tól 2,5 százalékra csökkenti az inflációs célt. Az alacsony augusztusi infláció ellenére
Kína meghúzza a madzagot, és az egész gazdaság megmozdul
Költsenek többet, tegyenek félre kevesebbet, vállaljanak több gyermeket - a kínai gazdaság gondjaira látszólag kézenfekvő a recept. Csakhogy ami felülről gazdasági egyensúlytalanságnak lát
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Grafikonolvasás a gyakorlatban, tőzsdepiaci kutatóexpedició
A technikai elemzés lényege, hogy a pénzügyi piacokon lévő kereslet és kínálat erejét vizsgálja, és ezáltal próbáljon meg következtetéseket levonni a jövőbeli tendenciákra.
Milliárdos vagyonok, új adószabályok: mire kell most felkészülniük a magyar vállalkozóknak?
Illés Istvánnal, az Apelso Wealth Management alapító cégtársával beszélgettünk.
Több forrás kell az adósságfinanszírozásra: már látszik, honnan jöhet a friss pénz
Újra kell húzni a terveket.
A jó szomszédi viszonyon is múlhat Magyarország gázellátása az orosz leválás után
Különleges helyzetben hazánk.