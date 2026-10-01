Meghallgatta a Fed a bankok kérését, átalakította a stresszteszteket

Az amerikai jegybank szerdán jelentette be, hogy elfogadta az éves banki stresszteszt módosított szabályait. A változtatások nagyrészt megegyeznek az egy évvel ezelőtt közzétett javaslattal, amelyet

a bankszektorból éveken át érkező kritikák nyomán dolgoztak ki.

Az ágazat szereplői régóta sérelmezték, hogy a vizsgálatok – amelyek alapján meghatározzák, mekkora tőkét kell a nagy hitelintézeteknek az esetleges veszteségek fedezésére tartalékolniuk – átláthatatlanok és szubjektívek.

A megújított keretrendszer két fő változást hoz:

egyrészt a Fed a jövőben nyilvános konzultációra bocsátja a tesztmodellekben és a hipotetikus gazdasági válságforgatókönyvekben tervezett lényeges módosításokat,

másrészt az egyes bankok úgynevezett stressztőkepufferét – amely az adott intézmény teszten nyújtott teljesítménye alapján meghatározott többlet-tőkekövetelmény – a jövőben az utolsó két vizsgálat eredményének átlagából számítják ki, ezzel is mérsékelve az évről évre tapasztalt kilengéseket.

A Fed közlése szerint a változtatások

várhatóan mintegy 50 százalékkal mérséklik a tőkekövetelmények éves volatilitását,

miközben a szektor aggregált tőkeszintjét érdemben nem befolyásolják.

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