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Meghallgatta a Fed a bankok kérését, átalakította a stresszteszteket
Bank

Meghallgatta a Fed a bankok kérését, átalakította a stresszteszteket

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A Fed véglegesítette a nagybankok éves stressztesztjének átalakítását, amellyel átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá kívánja tenni a vizsgálatokat, így a tőkekövetelmények éves ingadozása az új rendszerben akár a felére is csökkenhet - jelentette a Reuters.

Az amerikai jegybank szerdán jelentette be, hogy elfogadta az éves banki stresszteszt módosított szabályait. A változtatások nagyrészt megegyeznek az egy évvel ezelőtt közzétett javaslattal, amelyet

a bankszektorból éveken át érkező kritikák nyomán dolgoztak ki.

Az ágazat szereplői régóta sérelmezték, hogy a vizsgálatok – amelyek alapján meghatározzák, mekkora tőkét kell a nagy hitelintézeteknek az esetleges veszteségek fedezésére tartalékolniuk – átláthatatlanok és szubjektívek.

A megújított keretrendszer két fő változást hoz:

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  • egyrészt a Fed a jövőben nyilvános konzultációra bocsátja a tesztmodellekben és a hipotetikus gazdasági válságforgatókönyvekben tervezett lényeges módosításokat,
  • másrészt az egyes bankok úgynevezett stressztőkepufferét – amely az adott intézmény teszten nyújtott teljesítménye alapján meghatározott többlet-tőkekövetelmény – a jövőben az utolsó két vizsgálat eredményének átlagából számítják ki, ezzel is mérsékelve az évről évre tapasztalt kilengéseket.

A Fed közlése szerint a változtatások

várhatóan mintegy 50 százalékkal mérséklik a tőkekövetelmények éves volatilitását,

miközben a szektor aggregált tőkeszintjét érdemben nem befolyásolják.

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Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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