Nem elpusztít, hanem ügyet intéz: 5–10 éven belül AI-ügynököktől kaphatjuk a jelzáloghitelt

Valóban veszélyt jelent-e a mesterséges intelligencia az emberiségre? Hogyan alakítja át az AI a pénzügyi szektort? Milyen banki folyamatokat vehetnek át a következő 5–10 évben az AI-agentek? Többek között ezekről kérdeztük Léder Tamást, az MBH Bank digitális üzleti kompetenciák igazgatóját a Portfolio múlt szerdai Future of Finance 2026 konferenciájának a szünetében.

Banking Technology 2026 Agentic AI, fintech harc és digitális bankolás - Technológiai és üzleti deep dive banki topvezetőkkel! November 10-én jön a Portfolio Banking Technology, regisztráció és részletek itt!

Léder Tamás szerint az AI jövőjét nehéz pontosan előre látni: ahogy 25–30 éve még tárcsázós telefonokat használtunk, ma pedig a mobilunkkal intézzük szinte minden ügyünket, úgy most sem tudjuk biztosan megmondani, hol tart majd a mesterséges intelligencia 20 év múlva. Úgy véli, jelenleg túlzó riogatásnak tűnik az a félelem, hogy az AI elpusztítja az emberiséget. Ezzel kapcsolatban Asimov robotikai alaptörvényeire utal: a robot nem bánthat embert, nem engedheti, hogy embernek baja essen, engedelmeskednie kell az emberi utasításoknak, és védenie kell saját működését, amíg ez nem ütközik az előző elvekbe. A nyilatkozó szerint

az AI-t is hasonló, embervédő logika mentén kell körbeépíteni.

Az MBH Bank igazgatója a pénzügyi szektorban nagy használt látja az AI-nak, a bankok, biztosítók és más pénzügyi szervezetek már most is egyre több konkrét AI-megoldást alkalmaznak. Különösen azokat a példákat tartja értékesnek, amelyek közvetlenül többet adnak az ügyfeleknek: például olcsóbbá, gyorsabbá vagy könnyebben elérhetővé teszik a bankolást, illetve segítenek a saját pénzügyek intézésében. Az AI-alapú eszközök akár tőzsdei kereskedéshez vagy pénzügyi döntésekhez is adhatnak támogatást olyanoknak, akik nem értenek a technikai elemzéshez. Ugyanakkor ez szabályozási határterület, mert kérdés, hogy az ilyen segítség pénzügyi tanácsadásnak minősül-e. Emellett hangsúlyozza: az AI tévedhet vagy „hallucinálhat”, ezért továbbra is szükség lesz banki tanácsadókra és emberi szakértőkre.

Konkrét banki példaként említi Léder Tamás, hogy

az MBH-nál már ma is használnak AI-alapú, chates ügyintézőket,

amelyek 0–24 órában tudnak segíteni például munkáshitel-felvétellel vagy általános banki kérdésekkel kapcsolatban. Szerinte ez az a szint, ahol a bankoknak már érdemes tesztelniük a technológiát, miközben a háttérben ennél összetettebb fejlesztések is zajlanak. Úgy látja, 5–10 éven belül akár a ma még hosszadalmas, sok papírmunkát és többhetes ügyintézést igénylő jelzáloghitel-igénylés is végigvihető lehet AI-agent segítségével. Emellett a fejlesztési és operációs háttérfolyamatokban is jelentős automatizációt vár. A fiatalabb generációk digitális ügyintézési igénye miatt szerinte egyre több banki folyamat zajlik majd emberi közbeavatkozás nélkül, miközben éppen ezért felértékelődik a személyes kapcsolattartás és az emberi párbeszéd.

Tudósításunk itt olvasható a Future of Finance 2026 konferenciáról:

Kapcsolódó cikkünk 2026. 09. 23. Feltárult a pénzügyek jövője, megvan az év pénzügyi vezetője

A konferencián lezajlott közönségszavazás eredményeit pedig itt dolgoztuk fel:

Kapcsolódó cikkünk 2026. 09. 27. Belenyúl a kormány az Otthon Startba, gyengébb forintra vágynak a magyar cégek

Banking Technology 2026 Agentic AI, fintech harc és digitális bankolás - Technológiai és üzleti deep dive banki topvezetőkkel! November 10-én jön a Portfolio Banking Technology, regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: Portfolio