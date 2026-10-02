42 millió forintnyi készpénzt talált egy ATM tetején a 37 éves férfi, szinte hihetetlen, mit tett ezután

Egy 37 éves texasi férfi egy kész vagyont talált egy ATM tetején, amikor elment készpénzt fölvenni: 128 514 dollár várta egy zsákban, 19 csekk mellett.

128 514 dollár jelenlegi árfolyamon nagyjából 42,23 millió forintnak felel meg, tehát tényleg egy kész vagyonról van szó.

A férfi fogta a zsákot és egy dollárt se vett ki belőle, az egész összeget leadta a rendőrségen.

Soha az életemben nem láttam még ilyen ügyet”

– mondta Lewisville város egyik nyomozója, Gina Miller a CBS News-nak.

Láttunk már olyat, hogy egy jó szamaritánus leadott talált tárgyakat: pénztárcát, igazolványokat, ilyesmit. De 128 ezer dollárról van szó, soha nem történt még ilyen”

– tette hozzá.

A rendőrség vizsgálatot indított, mely során megállapították: a pénz az ATM-et birtokló banké, a Bank of Americáé volt, az automatát ürítő technikus egyszerűen ott felejtette a zsákot a gép tetején, majd távozott. A pénzt visszaadták a banknak.

A 37 éves férfi nem járult hozzá ahhoz, hogy a nevét a sajtó nyilvánosságra hozza, annyit lehet róla csak tudni, hogy Lewisville-ben dolgozik, borbélyként. Annyit mondott a CBS-nek: ha a rendőrség meg akarja hálálni a tettét, szívesen részt vesz egy ilyen eseményen, de nincs arról információ, hogy akár egy dollárt is kapott volna a jócselekedetért. A rendőrség ugyanakkor közölte: ha megpróbálta volna elrakni a pénzt, ez bűncselekménynek minősült volna.

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