23°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
42 millió forintnyi készpénzt talált egy ATM tetején a 37 éves férfi, szinte hihetetlen, mit tett ezután
Bank

42 millió forintnyi készpénzt talált egy ATM tetején a 37 éves férfi, szinte hihetetlen, mit tett ezután

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Egy 37 éves texasi férfi egy kész vagyont talált egy ATM tetején, amikor elment készpénzt fölvenni: 128 514 dollár várta egy zsákban, 19 csekk mellett.

128 514 dollár jelenlegi árfolyamon nagyjából 42,23 millió forintnak felel meg, tehát tényleg egy kész vagyonról van szó.

A férfi fogta a zsákot és egy dollárt se vett ki belőle, az egész összeget leadta a rendőrségen.

Soha az életemben nem láttam még ilyen ügyet”

– mondta Lewisville város egyik nyomozója, Gina Miller a CBS News-nak.

Még több Bank

EKB-alelnök: nem csökkenteni, hanem egyszerűsíteni kell a bankok tőkekövetelményeit

Spanyolországban erősít a Generali

Decembertől szüneteltetheti a devizaváltást a Revolut

Láttunk már olyat, hogy egy jó szamaritánus leadott talált tárgyakat: pénztárcát, igazolványokat, ilyesmit. De 128 ezer dollárról van szó, soha nem történt még ilyen”

– tette hozzá.

A rendőrség vizsgálatot indított, mely során megállapították: a pénz az ATM-et birtokló banké, a Bank of Americáé volt, az automatát ürítő technikus egyszerűen ott felejtette a zsákot a gép tetején, majd távozott. A pénzt visszaadták a banknak.

A 37 éves férfi nem járult hozzá ahhoz, hogy a nevét a sajtó nyilvánosságra hozza, annyit lehet róla csak tudni, hogy Lewisville-ben dolgozik, borbélyként. Annyit mondott a CBS-nek: ha a rendőrség meg akarja hálálni a tettét, szívesen részt vesz egy ilyen eseményen, de nincs arról információ, hogy akár egy dollárt is kapott volna a jócselekedetért. A rendőrség ugyanakkor közölte: ha megpróbálta volna elrakni a pénzt, ez bűncselekménynek minősült volna.

Kapcsolódó cikkünk

Küszöbön a nagy generációváltás: eldőlhetett az amerikai bankvezér sorsa

Mi lesz veled, ezüst?

Sok pénzt rejthet ez az 5 részvény - Az egyikkel duplázni lehet a profik szerint!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Benzinársapka-e az ingyen parkolás?

HOLD After Hours a napszemüveges zombi Lacival, aki először szerepel a választások óta. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;Yo

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Megszellőztették, Putyin hogyan kényszerítené térdre Ukrajnát, olyan fegyvert vetett be Kijev, mint azelőtt soha – Háborús híreink pénteken
Bekövetkezett, amitől tartottak: méregdrágák a hitelek, megbénult a lakáspiac az Egyesült Államokban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility