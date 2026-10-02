Bekövetkezett, amitől tartottak: méregdrágák a hitelek, megbénult a lakáspiac az Egyesült Államokban

A helyzetet egy szokatlan piaci dinamika tartja fenn, hiszen a kamatok emelkedése ellenére
az árak nem csökkennek, mivel a tulajdonosok nem hajlandók megválni ingatlanuktól.
Akik a járvány után 3-4 százalékos kamattal vettek fel hitelt, inkább nem költöznek el, semhogy az új, jóval drágább hitelekkel kelljen szembenézniük. Ez az úgynevezett bezáródási hatás (lock-in effect) tartósan alacsony kínálatot eredményez. Ennek következtében az augusztusi adásvételi forgalom több mint egy éve a legalacsonyabb szintre süllyedt az USA-ban, miközben a használt lakások medián ára éves alapon 1,6 százalékkal emelkedett, és 429 100 dolláros rekordot ért el.
A vásárlók igyekeznek nagyobb önerővel kompenzálni a magasabb törlesztőrészleteket.
A medián önerő összege a januári 23 053 dollárról augusztusra 27 166 dollárra, az ingatlanértékhez viszonyított aránya pedig 12,8 százalékról 13,8 százalékra emelkedett. A mozgástér azonban korlátozott, mivel az ingatlanárak 2019 óta több mint 50 százalékkal nőtek, így sok vásárlónak egyszerűen nincs elegendő tartaléka a nagyobb befizetéshez. Egy 2025-ös felmérés szerint a vevők 26 százaléka részvényekből vagy nyugdíjszámlákból finanszírozta az önerőt, míg 22 százalékuk családi segítséget vett igénybe.
Az 1980-as években a jelzáloghitel-kamatok akár a 18 százalékot is meghaladták, ám az akkori ingatlanárak még lehetővé tették, hogy a vásárlók arányaiban jóval nagyobb önerővel mérsékeljék a terheket. 1980-ban a medián lakásérték 47 200 dollár, a háztartások mediánjövedelme pedig 17 710 dollár volt. Ezzel szemben ma a lakásértékek 368 700 dollár körül mozognak, miközben a jövedelmek – a maguk 87 460 dolláros szintjével –
messze nem követték ezt a drágulást, ami aránytalanul nagy teherré teszi a szükséges önerő összegyűjtését.
Egyre többen fordulnak a változó kamatozású jelzáloghitelek (ARM) felé, amelyek kezdetben 3–10 évig alacsonyabb, fix kamatot kínálnak, mielőtt átállnának a piaci kamatszintre. Január elején a hitelkérelmek 6,3 százaléka vonatkozott ilyen konstrukcióra, szeptemberre azonban ez az arány 9,8 százalékra nőtt. A hitelintézetek ugyanakkor óvatosak, és ritkán hagynak jóvá ilyen hitelt azoknak, akik a későbbi, magasabb törlesztőrészleteket várhatóan nem tudják majd fizetni. A texasi Austin egyik jelzáloghitel-közvetítője szerint a piac gyakorlatilag leállt; volt olyan ügyfele, akinél hétfő és csütörtök között fél százalékpontot ugrott a kamat, ezért az illető végül elállt a szerződéstől.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Merre tovább, hazai kkv-k? – Másfél hét és jön a Portfolio kecskeméti fóruma
Félnapos gazdasági konferencia a kkv-kat érintő aktualitásokról.
Ez lehet a jövő: Ukrajna összeállna a világ egyik legerősebb hatalmával
Mindkét félnek jól jönne.
Franciaországra ráfordult a kötvénypiac, és ez már egész Európának fájhat
Egyre tornyosulnak a válságtünetek.
Bekövetkezett, amitől tartottak: méregdrágák a hitelek, megbénult a lakáspiac az Egyesült Államokban
A vásárlók igyekeznek nagyobb önerővel kompenzálni a magasabb törlesztőrészleteket.
Megölhet minket az AI? Kérdezzük meg azokat, akik építik
„Bekötött szemmel száguldunk a szakadék felé” – jelenlegi és volt AI-laboratóriumi szakemberek figyelmeztetnek az emberi kontroll elvesztésére.
Elszabadult a háború: megtámadták az iszlám szent városát - Közvetett csapás érte a Próféta-mecsetet
Növekszik a nyomás a Közel-Kelet legerősebb államán.
Tarthatatlanná vált a helyzet Magyarországon: tömegesen adhatják fel a harcot a hazai gazdák a vadkárok miatt
A túlpolitizált kérdésben lépéseket tervez az agrárminiszter.
Megemelték Magyarország finanszírozási tervét, rekordra ugrott az állam pénzügyi tartaléka
A devizafinanszírozási terv közel 70 százaléka teljesült eddig.
A magyar termékenységi ráta a régió egyik legdurvább hullámvasútja
A BB tengely országainak termékenységi mutatója két évtizeden át emelkedett, 2021 óta viszont mind a tizenegy országban csökken. A régiós átlag három év alatt 1,62-ről... The post A magyar
Mennyire keresel jól: melyik jövedelmi tizedbe fér be a fizetésed 2026-ban?
A KSH a Bankmonitor kérésére elküldte a keresetek tizedekre bontott adatait 2026 első félévére vonatkozóan. Eszerint havi bruttó 1 270 500 forint felett kezdődött a felső tized, vagyis a telje
Benzinársapka-e az ingyen parkolás?
HOLD After Hours a napszemüveges zombi Lacival, aki először szerepel a választások óta. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, Yo
Minierőművet minden garázsba!
Európa több országában válik üzleti szolgáltatássá a kétirányú töltés: a parkoló elektromos autó akkumulátora akkor veszi fel az áramot, amikor az bőséges és ol
Ingyen TBSZ mindenkinek? - Külföldi TBSZ lejelentése
A TBSZ piacon a Lightyear előhozta az ingyenes TBSZ gondolatát mindenki számára. Most új szereplő lépett be, az xtb is megnyitotta a saját TBSZ-ét. A feltételek hasonlóak, mint a LY esetében, v
Az osztalék portfólióm - 2026. szeptember
Egy céggel bővítettem, egy meglévőt meg kicserélt a hátam mögött az élet.VáltozásokThe Marzetti Company (MZTI): majdnem Top 10-es cég, ezért elemeztem és megtetszett. A grafikonja alapján k
Adóellenőrzés utáni áfakorrekció: az EU Törvényszéke megerősítette a magyar korlátokat
Az Európai Unió Törvényszéke a T-198/25. számú G Kft. ügyben 2026. június 3-án olyan ítéletet hozott, amely érdemben megerősíti az adóellenőrzéssel lezárt időszakok utólagos korrekció
Listázás, mint politikai fegyver: a vörös vonal
2026. szeptember 30-án a Fidesz honlapján "ÁVH Figyelő" néven indult el a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) munkatársainak nyilvános listázása. Az oldalt beharangoz
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Grafikonolvasás a gyakorlatban, tőzsdepiaci kutatóexpedició
A technikai elemzés lényege, hogy a pénzügyi piacokon lévő kereslet és kínálat erejét vizsgálja, és ezáltal próbáljon meg következtetéseket levonni a jövőbeli tendenciákra.
Mi mozgatja most a részvénypiacokat és mi lesz az OTP-vel?
Óvatosabb a hangulat.
Az Alföldön minden növény veszteséges volt – Vége az ország éléskamrájának?
A családi vagyont élik fel a gazdák.
Milliárdos vagyonok, új adószabályok: mire kell most felkészülniük a magyar vállalkozóknak?
Illés Istvánnal, az Apelso Wealth Management alapító cégtársával beszélgettünk.