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Decembertől szüneteltetheti a devizaváltást a Revolut
Bank

Decembertől szüneteltetheti a devizaváltást a Revolut

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December 3-tól módosítja a felhasználási feltételeit a Revolut, aminek értelmében rendkívüli piaci események vagy technikai hibák esetén átmenetileg felfüggesztheti a devizaváltást. A korlátozás nem jelenti a számlák zárolását, ugyanakkor komoly fennakadásokat okozhat, ha valaki egy hirtelen forintgyengülés idején próbálná euróra váltani a megtakarítását, vagy éppen devizában fizetne - írja a Bankmonitor.
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Információ és jelentkezés

A Revolut ügyfeleknek kiküldött értesítése alapján a decemberi módosítás lehetővé teszi a szolgáltató számára

a devizaváltás ideiglenes leállítását.

Erre olyan rendkívüli helyzetekben kerülhet sor, mint

  • a szélsőséges árfolyammozgások,
  • a likviditási zavarok,
  • az el nem érhető átváltási árfolyamok, vagy
  • a fintech cégen kívül álló rendszerhibák.

Bár a módosítás miatt egy hirtelen árfolyamesésnél előfordulhat, hogy a felhasználók nem tudják azonnal kimenekíteni a pénzüket, az új szabályozás nem jelenti azt, hogy minden kisebb forintgyengülésnél leállna a rendszer, ahogyan a számlák teljes zárolásával sem kell számolni. Az érintett deviza elérhetetlenségét az alkalmazásban külön jelzik majd, a felfüggesztés időtartamát azonban nem határozzák meg előre. A korlátozás ráadásul a más Revolut-felhasználóknak küldött, de devizaváltást igénylő belső átutalásokat is blokkolhatja.

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Egy ilyen leállás különösen akkor okozhat fennakadást, ha valaki éppen külföldön fizetne a szállásért, vagy egy euróban kiállított számlát kellene határidőre rendeznie. Aki előre tudja, hogy devizás kiadása lesz, annak a legbiztosabb megoldás, ha a szükséges összeget jó előre átváltja és elkülöníti a számláján, függetlenítve magát a váltási funkció esetleges leállásától.

A Revolut mellett fenntartott hazai bankszámla is jó biztonsági tartalékot jelenthet, de csak abban az esetben, ha azon is áll rendelkezésre fedezet. A meglévő számlák használata vagy egy új, másodlagos számla nyitása előtt érdemes alaposan megvizsgálni a feltételeket. Egy kedvező forintszámla ugyanis nem garantálja az olcsó devizaváltást, ezért célszerű ellenőrizni a havidíjakat, a kártya- és utalási költségeket, az akciós időszakok lejáratát, valamint a bank devizaárfolyamait.

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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