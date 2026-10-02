Decembertől szüneteltetheti a devizaváltást a Revolut

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A Revolut ügyfeleknek kiküldött értesítése alapján a decemberi módosítás lehetővé teszi a szolgáltató számára

a devizaváltás ideiglenes leállítását.

Erre olyan rendkívüli helyzetekben kerülhet sor, mint

a szélsőséges árfolyammozgások,

a likviditási zavarok,

az el nem érhető átváltási árfolyamok, vagy

a fintech cégen kívül álló rendszerhibák.

Bár a módosítás miatt egy hirtelen árfolyamesésnél előfordulhat, hogy a felhasználók nem tudják azonnal kimenekíteni a pénzüket, az új szabályozás nem jelenti azt, hogy minden kisebb forintgyengülésnél leállna a rendszer, ahogyan a számlák teljes zárolásával sem kell számolni. Az érintett deviza elérhetetlenségét az alkalmazásban külön jelzik majd, a felfüggesztés időtartamát azonban nem határozzák meg előre. A korlátozás ráadásul a más Revolut-felhasználóknak küldött, de devizaváltást igénylő belső átutalásokat is blokkolhatja.

Egy ilyen leállás különösen akkor okozhat fennakadást, ha valaki éppen külföldön fizetne a szállásért, vagy egy euróban kiállított számlát kellene határidőre rendeznie. Aki előre tudja, hogy devizás kiadása lesz, annak a legbiztosabb megoldás, ha a szükséges összeget jó előre átváltja és elkülöníti a számláján, függetlenítve magát a váltási funkció esetleges leállásától.

A Revolut mellett fenntartott hazai bankszámla is jó biztonsági tartalékot jelenthet, de csak abban az esetben, ha azon is áll rendelkezésre fedezet. A meglévő számlák használata vagy egy új, másodlagos számla nyitása előtt érdemes alaposan megvizsgálni a feltételeket. Egy kedvező forintszámla ugyanis nem garantálja az olcsó devizaváltást, ezért célszerű ellenőrizni a havidíjakat, a kártya- és utalási költségeket, az akciós időszakok lejáratát, valamint a bank devizaárfolyamait.

Címlapkép forrása: Portfolio