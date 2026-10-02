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EKB-alelnök: nem csökkenteni, hanem egyszerűsíteni kell a bankok tőkekövetelményeit
Bank

EKB-alelnök: nem csökkenteni, hanem egyszerűsíteni kell a bankok tőkekövetelményeit

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Az Európai Központi Bank alelnöke szerint az európai bankoknak nem a tőkekövetelmények lazítására, hanem a szabályozás egyszerűsítésére van szükségük, a jelenlegi tőkekövetelmény-szint ugyanis nem jelent versenyhátrányt számukra - írja a Reuters.

Boris Vujčić egy pénteki konferencián szólalt fel. Felszólalásának hátterében az áll, hogy az Egyesült Államok már enyhített egyes tőkeszabályokon, az európai banki lobbiszervezetek pedig szintén a szabályozási keretrendszer felülvizsgálatát sürgetik, mivel véleményük szerint az jelenleg túlzottan óvatos és korlátozza a hitelezést.

Az EKB alelnöke ezzel szemben úgy érvelt, hogy az európai bankok jelenlegi jövedelmezősége és stabil helyzete stratégiai előnyt jelent Európa számára, a válságálló pénzügyi rendszer ugyanis a fenntartható gazdasági növekedés elengedhetetlen előfeltétele. Vujčić ugyanakkor elismerte, hogy

a szabályozási környezet túlságosan bonyolulttá vált, így annak egyszerűsítésére anélkül is lehetőség nyílna, hogy a rendszer biztonsága csorbulna.

Mint fogalmazott, a szükséges ellenálló képesség sok esetben jóval egyszerűbb szabályokkal is biztosítható.

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A jegybankár konkrét javaslatokat is megfogalmazott. Véleménye szerint

  • egyszerűsíteni kellene a tőkeszámítás módszertanát,
  • a különféle elvárásokat tartalmazó tőkepuffer-rendszert pedig két kategóriába, egy feloldható és egy fel nem oldható pufferbe kellene összevonni, emellett
  • a kisebb és kevésbé összetett bankok számára lényegesen egyszerűbb, a működési költségeiket csökkentő szabályozási rezsimet kellene kialakítani, valamint
  • a szanálási keretrendszer egyszerűsítésére is szükség lenne.
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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