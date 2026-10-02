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Magyar fizetési rendszert használnak a maláj nagydíjon
Bank

Magyar fizetési rendszert használnak a maláj nagydíjon

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A magyar Festipay biztosítja a készpénzmentes fizetési rendszert az F1 Bahrain Grand Prix in Malaysián. A Kuala Lumpur melletti sepangi versenypályán több mint kétszáz eszközzel és egy tizenkét fős hazai szakértői csapattal működtetik az új, hibrid fizetési technológiát - közölte a cég.

A magyar vállalat és a Bahrain International Circuit (BIC) együttműködése 2024-ben kezdődött a közel-keleti Forma–1-es futamon, az ott bevezetett rendszer pedig mostanra továbbfejlődött.

A malajziai helyszínen már egy olyan hibrid megoldás üzemel, amely lehetővé teszi, hogy a több mint százezer látogató hagyományos bankkártyával vagy a cég saját fejlesztésű, RFID-alapú kártyájával egyenlíthesse ki vásárlásait. A fejlesztés célja a fizetési folyamat felgyorsítása a közönség számára, valamint egy könnyebben kezelhető értékesítési felület biztosítása a kereskedőknek.

A sepangi pályán a teljes technológiai hátteret egy magyar szoftvermérnökökből álló szakértői csapat felügyeli. Solti Attila, a Festipay Zrt. vezérigazgatója az esemény kapcsán kiemelte, hogy a tavalyi bahreini bevezetés után a teljes egészében hazai fejlesztésű, fokozott biztonságú rendszer immár Délkelet-Ázsiában is bizonyít.

A malajziai jelenlét fontos állomása a cég nemzetközi terjeszkedésének, amelynek során komplex, nagy tömegeket vonzó rendezvényeken alkalmazzák technológiájukat. A nemzetközi futamok mellett a vállalat megoldásait belföldön is széles körben használják, hiszen a Forma–1-es magyar nagydíj és más hazai versenyek idején is ez a rendszer működik a Hungaroringen.

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Címlapkép forrása: Mark Sutton - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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