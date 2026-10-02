Spanyolországban erősít a Generali

A Generali pénteken jelentette be, hogy megállapodást kötött a spanyol Banco de Crédito Cooperativo 9,9 százalékos részvénycsomagjának megvásárlásáról. A hitelintézet a Generali régóta fennálló bankbiztosítási partnerének, a Grupo Cooperativo Cajamarnak (GCC) az anyavállalata, amellyel a társaság már 22 éve működik együtt.

A tranzakciót a Generali spanyol leányvállalata hajtja végre a saját befektetési portfólióján belül, és az olasz biztosítócsoport tájékoztatása szerint az ügylet nem gyakorol érdemi hatást a cég szolvenciaszintjére. Az üzlet lezárása a szükséges hatósági jóváhagyások függvényében 2027 második felében várható.

A Generali közleményében kiemelte, hogy a befektetés tovább mélyíti a GCC-vel fennálló stratégiai együttműködést, megerősítve a társaság spanyol piacon betöltött vezető biztosítási partneri pozícióját.

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