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Spanyolországban erősít a Generali
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Spanyolországban erősít a Generali

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Az olasz Generali biztosító 150 millió euróért 9,9 százalékos részesedést vásárol a spanyol Banco de Crédito Cooperativóban, ezzel tovább erősítve több mint két évtizedes bankbiztosítási partnerségét a Grupo Cooperativo Cajamar csoporttal - írta meg a Reuters.

A Generali pénteken jelentette be, hogy megállapodást kötött a spanyol Banco de Crédito Cooperativo 9,9 százalékos részvénycsomagjának megvásárlásáról. A hitelintézet a Generali régóta fennálló bankbiztosítási partnerének, a Grupo Cooperativo Cajamarnak (GCC) az anyavállalata, amellyel a társaság már 22 éve működik együtt.

A tranzakciót a Generali spanyol leányvállalata hajtja végre a saját befektetési portfólióján belül, és az olasz biztosítócsoport tájékoztatása szerint az ügylet nem gyakorol érdemi hatást a cég szolvenciaszintjére. Az üzlet lezárása a szükséges hatósági jóváhagyások függvényében 2027 második felében várható.

A Generali közleményében kiemelte, hogy a befektetés tovább mélyíti a GCC-vel fennálló stratégiai együttműködést, megerősítve a társaság spanyol piacon betöltött vezető biztosítási partneri pozícióját.

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