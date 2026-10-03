Folytatódik az olasz bankfelvásárlási háború

Az Intesa Sanpaolo szombaton megemelte a Monte dei Paschi di Siena (MPS) felvásárlására tett ajánlatát, és a korábbi 1 euróról részvényenként 1,25 euróra növelte az MPS-részvényekért kínált készpénzkomponenst az 1,6 újonnan kibocsátott Intesa-részvény mellett. Az olasz bankóriás ezzel további 800 millió eurónyi készpénzt helyezett kilátásba az MPS részvényesei számára arra az esetre, ha elutasítják a vezetés által kidolgozott ellenajánlatot.

Az MPS vezérigazgatója, Luigi Lovaglio október 29-re hívott össze részvényesi szavazást a saját stratégiájáról, amellyel szembe kíván szállni az Intesa júniusban bejelentett, 34 milliárd eurós ajánlatával – ez az olasz bankszektorban az elmúlt két évben zajló tucatnyi tranzakció közül a legnagyobb.

Az olasz felvásárlási szabályok értelmében Lovaglio kizárólag részvényesi jóváhagyással léphet tovább az ellenajánlattal.

Lovaglio tervei szerint az MPS két különálló, részvénycserés felvásárlási ajánlatot tenne, egyet a Banca Generali vagyonkezelőre, egyet pedig a rivális Banco BPM-re. Az Intesa ugyanakkor jelezte, hogy amennyiben az MPS részvényesei október 29-én bármelyik felvásárlást jóváhagyják, az a bank számára jogalapot teremt saját ajánlatának visszavonására, és ezt a jogát érvényesíteni is szándékozik.

Forrás: Reuters

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