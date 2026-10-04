Hatalmas kibertámadás-sorozat: az ország elnökéig ért a Távol-Keleten a tömeges banki adatszivárgás ügye

Több dél-koreai nagybankot és pénzügyi intézményt ért kibertámadás az elmúlt napokban, amelyek során személyes adatok szivárogtak ki. Az ország elnöke átfogó vizsgálatot rendelt el, a pénzügyi felügyelet pedig rendkívüli intézkedéseket léptetett életbe - írja a Reuters.

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Li Dzsemjong dél-koreai elnök (címlapképünkön) vasárnap alapos vizsgálatot és válaszintézkedéseket rendelt el a bankokat, pénzügyi vállalatokat és közintézményeket érintő adatszivárgások ügyében – közölte az elnöki hivatal.

Li Okvon, a Pénzügyi Szolgáltatások Bizottságának (FSC) elnöke ugyanezen a napon rendkívüli értekezletet hívott össze az érintett intézmények vezetőivel, a szakmai szervezetekkel és a felügyeleti szervekkel, egyúttal a legmagasabb szintű készültséget hirdette meg az ágazatban.

A válságtanácskozást eredetileg október 7-re tervezték, de az ülést előrehozták, miután

kisebb pénzügyi intézményeknél újabb incidenseket fedeztek fel.

Az FSC közlése szerint a hatóságok szeptember 30-án indítottak helyszíni vizsgálatot, miután a Sinhan Bank bejelentette a rendszereibe való behatolást, a nyomozást pedig azóta a többi érintett intézményre is kiterjesztették. A Jonhap hírügynökség értesülései szerint a Sinhan Bankon és a KB Kukmin Bankon kívül a Hana Bank és a Uri Bank is adatszivárgást szenvedett el.

Az FSC elnöke szerint nem zárható ki, hogy a támadók mesterséges intelligenciát vetettek be,

ezért a szakember egy AI-alapú védelmi megközelítés alkalmazását sürgette, és a pénzügyi szektor kiberbiztonsági keretrendszerének átfogó fejlesztését helyezte kilátásba. A hatóságok utasították a pénzügyi intézményeket a teljes körű biztonsági ellenőrzések elvégzésére, a hozzáférési jogosultságok szigorítására, a külső rendszerkapcsolatok korlátozására, valamint az ügyfélvédelmi intézkedések megerősítésére.

A Jonhap szerint a hatóságok úgy vélik, hogy a támadások nem egyetlen intézményt céloztak, hanem az elkövetők széles körben keresték a sebezhető pontokat a különféle pénzügyi vállalatoknál. A bankok által a törvényhozóknak benyújtott adatok alapján a támadó adatforgalom többek között

amerikai, japán, szingapúri, vietnámi és brit IP-címekről érkezett.

A felügyelet közölte, hogy a támadási módszereket, az IP-címeket és a kapcsolódó fenyegetettségi információkat haladéktalanul megosztják a teljes szektorral a további incidensek megelőzése érdekében.

A fő ellenzéki Néphatalmi Párt felszólította a hatóságokat az észak-koreai érintettség lehetőségének kivizsgálására is, hivatkozva Phenjan korábbi, dél-koreai pénzügyi intézmények elleni kibertámadásaira.

Címlapkép forrása: Ryan Murphy/Getty Images