Több európai nagybankot is lehagyott mára a Revolut, de van egy-két óriási hiányossága

A Revolut mára Európa legértékesebb startupjává nőtte ki magát, így komoly kihívást jelent a több évszázados múlttal rendelkező nagybankok számára, bár az egy ügyfélre jutó bevételek és a hitelezés terén még számos akadállyal kell szembenéznie - hívta fel a figyelmet vasárnapi összefoglalójában a Reuters.

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A londoni székhelyű fintech-cég, amelyet alig több mint egy évtizede alapítottak a kedvezőbb devizaváltási díjak ígéretével, zártkörű piaci értékelése alapján

jelenleg 115 milliárd dollárt ér.

Ezzel meghaladja a brit Barclays és a francia Société Générale piaci értékét is. A cég 2025-ös adózás előtti eredménye 1,7 milliárd font (2,2 milliárd dollár) volt, ami ugyan töredéke a Barclays 9 milliárd fontjának, ám rendkívül gyors ütemben növekszik. Paulo Macedo, a portugál Caixa Geral de Depósitos vezérigazgatója júniusban úgy fogalmazott, hogy 2025 volt az utolsó év, amikor a 150 éves bank magasabb nyereséget könyvelhetett el, mint a Revolut.

Nyikolaj Sztoronszkij vezérigazgató stratégiájának középpontjában a valódi globális jelenlét megteremtése áll. A vállalat az elmúlt hetekben több új banki licencet is szerzett Mexikótól Ausztráliáig, miközben egyes hagyományos globális nagybankok, köztük a HSBC, éppen csökkentik lakossági üzletáguk földrajzi jelenlétét. Az S&P Global Ratings igazgatója, Cihan Duran szerint az európai bankvezetők az agresszív marketingje és gyors növekedési üteme miatt

a Revolutot tekintik a legnagyobb fenyegetésnek.

A sikerek mellett azonban botlások is akadtak. A litván jegybank a pénzmosás megelőzésére vonatkozó szabályok megsértése miatt bírságolta meg a céget. Szeptemberben a Revolut véletlenül ügyféladatokat szivárogtatott ki olyan hackereknek, akik hatósági nyomozóknak adták ki magukat. Emellett az ombudsmani adatok alapján 2024-ben és 2025-ben is a Revolut volt a legtöbb panasszal érintett pénzintézet Nagy-Britanniában az úgynevezett átutalásos csalások (APP-csalások) ügyében.

Az ügyfélszám látványos növekedést mutat, a Revolut saját honlapja szerint már 80 millió ügyféllel rendelkezik, ami megközelíti a JPMorgan 84 milliós és messze meghaladja a HSBC 41 milliós ügyfélbázisát.

Írországban például a felnőtt lakosság 80 százalékának van Revolut-számlája.

Az ügyfélenkénti bevétel ugyanakkor jóval alacsonyabb, mint a hagyományos bankoknál, és az átlagos betétállomány is elmarad azokétól. Ennek fő oka, hogy a Revolut alig hitelez: 2025 végén mindössze 2,2 milliárd fontnyi hitelállománnyal rendelkezett, ami 6 százalékos hitel/betét mutatót jelent a HSBC 55 és a Société Générale 86 százalékával szemben. A cég szóvivője szerint a Revolut diverzifikált üzleti modellel dolgozik, bevételeit különféle termékekből és szolgáltatásokból, például kártyaelőfizetésekből szerzi, nem pedig a hitelezésből.

A másik kulcskérdés, hogy

az ügyfelek közül még mindig kevesen használják a Revolutot elsődleges bankszámlaként.

A vállalat a 2025-ös beszámolójában nem közölt konkrét számszerű adatot, de jelezte, hogy ez a mutató 45 százalékkal nőtt az előző évhez képest. Az elsődleges számlák arányát a Revolut legnagyobb befektetői, köztük az Andreessen Horowitz is kiemelt figyelemmel követik.

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