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A pénz mára szoftverré vált - Videóinterjú a Mastercard globális alelnökével

Portfolio
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A pénz mára szoftverré vált: a blokklánc, a stablecoinok és az okosszerződések új szintre emelik a pénzügyi tranzakciók gyorsaságát, átláthatóságát és automatizálhatóságát - nyilatkozza a Portfolio Future of Fincance 2026 konferenciáján készült videóinterjúnkban Randall Baran-Chong, a Mastercard globális alelnöke. A szakember úgy látja, a bankok már nem ellenállnak a technológiának, hanem aktívan építik annak jövőbeli szerepét — miközben az AI-ügynökök megjelenése új szabályozási és kereskedelmi modelleket tesz szükségessé.

A folyamat 2008-ban, a Bitcoin white paper megjelenésével kezdődött, amikor megszületett az „internet pénze”. Az Ethereum néhány évvel később ehhez hozzáadta a programozhatóságot, vagyis azt a lehetőséget, hogy a digitális pénzekhez szoftveres logika, automatizált szabályok és okosszerződések kapcsolódjanak.

Baran-Chong szerint ebből a fejlődésből nőttek ki a stablecoinok is: olyan, fiatpénzzel vagy magas minőségű, likvid eszközökkel fedezett tokenek, amelyek a blokklánc gyorsaságát, alacsonyabb költségeit és átláthatóságát hozzák be a pénzügyi rendszerbe. Ez a vállalatok és pénzintézetek számára új lehetőségeket nyit a B2B-tranzakciókban, a lakossági pénzküldésekben, valamint a treasury- és likviditáskezelésben.

A „pénz mint szoftver” lényege, hogy

a pénz nemcsak értéket közvetít, hanem programozhatóvá is válik.

Ez szinte korlátlan testreszabási lehetőséget ad: a tranzakciókhoz logika, automatizmus és akár részleges autonómia is rendelhető.

A Mastercard alelnöke szerint a bankok hozzáállása is látványosan megváltozott. A pénzügyi intézmények kezdetben szkeptikusan figyelték a blokkláncot, ma azonban sokan már aktívan építenek rá. Példaként említette a BlackRockot, amely a tokenizált valós eszközök egyik vezető támogatója lett, valamint a JP Morgant, amely korábbi kriptokritikus álláspontja ellenére tokenizált betéti hálózatokon és saját blokkláncalapú technológiákon dolgozik.

Baran-Chong szerint a hagyományos intézmények felismerték a technológia előnyeit, együttműködnek egymással, és keresik azokat a felhasználási területeket, ahol a blokklánc valódi hatékonyságjavulást hozhat.

A beszélgetés másik központi témája az AI-ügynökök gazdasági szerepe volt. Baran-Chong szerint

ahogy a mesterséges intelligenciával működő autonóm ügynökök belépnek a gazdaságba, kulcskérdés lesz, miként biztosítható, hogy a tulajdonosaik szándékának megfelelően cselekedjenek.

Ehhez egyrészt irányítási keretrendszerekre van szükség, amelyek biztosítják a viselkedés átláthatóságát, magyarázhatóságát, a szabályozói megfelelést és a megfelelő korlátokat.

Másrészt az alkalmazási rétegben a blokklánc és az AI különösen erős kombinációt alkothat. Míg az AI — különösen a nagy nyelvi modellek — probabilisztikusan működik, a blokklánc determinisztikus: az okosszerződések előre rögzített szabályok alapján hajtódnak végre. Baran-Chong szerint ezek a smart contractok segíthetnek szabályozni, hogy az AI-ügynökök milyen feltételek mellett végezhetnek tranzakciókat vagy döntéseket.

A Mastercard ezért már olyan megoldásokon dolgozik, mint az Agent Pay for Machines és más, az úgynevezett agentic commerce-t támogató keretrendszerek.

A cél, hogy az AI-ügynökök és gépek biztonságosan, ellenőrizhetően és megbízható módon vehessenek részt a gazdaságban.

Baran-Chong üzenete szerint a pénzügyi szektor már nem pusztán kísérletezik a blokklánccal, a tokenizációval, a stablecoinokkal és az AI-val. A nagy intézmények aktívan építik azt az új infrastruktúrát, amelyben a pénz programozható, automatizálható és a jövő digitális gazdaságának alaprétegévé válhat.

Tudósításunk itt olvasható a Future of Finance 2026 konferenciáról:

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