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Áttörést ért el az Intesa Sanpaolo: övé lesz a világ legrégebbi bankja?
Bank

Áttörést ért el az Intesa Sanpaolo: övé lesz a világ legrégebbi bankja?

Portfolio
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Jelentős lépéssel került közelebb az Intesa Sanpaolo a Monte dei Paschi di Siena (MPS) felvásárlásához, a felvásárolni szándékozott bank legnagyobb részvényese ugyanis elfogadta a hétvégén napvilágra került megemelt vételi ajánlatot.
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Információ és jelentkezés

A Del Vecchio család holdingvállalata, a Delfin – amely egyben az EssilorLuxottica szemüvegipari óriás irányítója is – az MPS-ben meglévő

17,6 százalékos részesedésével csatlakozik az Intesa 35 milliárd eurós, részvény- és készpénzösszetételű ajánlatához.

A család emellett kötelezettséget vállalt arra is, hogy az október 29-i közgyűlésen leszavazza Luigi Lovaglio MPS-vezérigazgató védekezési tervét.

Lovaglio augusztusban egy összetett stratégiát dolgozott ki a felvásárlás meghiúsítására, és arra kérte a részvényeseket, hogy a közgyűlésen hagyják jóvá a tervét – még abban az esetben is, ha végül az Intesa ajánlatát szándékoznak elfogadni. Érvelése szerint az alternatív forgatókönyv fenntartása jobb pozíciót biztosítana a kedvezőbb feltételek eléréséhez.

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Az Intesa szombaton egyértelművé tette, hogy amennyiben a részvényesek október 29-én megszavazzák a védekezési tervet, a bank visszavonja ajánlatát. A részvényeseknek így el kell utasítaniuk Lovaglio tervét, ha élni kívánnak a megemelt vételi ajánlattal.

Az olasz bank emiatt szombaton egy 800 millió eurós készpénzkiegészítéssel javította ajánlatát azok számára, akik a védekezési terv ellen szavaznak. Ez a készpénzkomponens 25 százalékos emelését jelenti, és

az ajánlat összértéke 2,3 százalékkal haladja meg a pénteki záróárat.

A Delfin elköteleződése fordulópontot hozhat, mivel a legnagyobb részvényes döntése komoly nyomást gyakorol a többi befektetőre is. Az MPS felvásárlása az olasz bankszektorban az elmúlt két évben zajló konszolidációs hullám eddigi legnagyobb tranzakciója lehet.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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