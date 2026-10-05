Áttörést ért el az Intesa Sanpaolo: övé lesz a világ legrégebbi bankja?

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban! Jön a Portfolio félnapos, üzleti vidéki rendezvénysorozata, ami naprakész gazdasági és pénzügyi helyzetképpel segíti a helyi kkv-szektort. Szeptemberben Szegeden és Kecskeméten találkozunk!

A Del Vecchio család holdingvállalata, a Delfin – amely egyben az EssilorLuxottica szemüvegipari óriás irányítója is – az MPS-ben meglévő

17,6 százalékos részesedésével csatlakozik az Intesa 35 milliárd eurós, részvény- és készpénzösszetételű ajánlatához.

A család emellett kötelezettséget vállalt arra is, hogy az október 29-i közgyűlésen leszavazza Luigi Lovaglio MPS-vezérigazgató védekezési tervét.

Lovaglio augusztusban egy összetett stratégiát dolgozott ki a felvásárlás meghiúsítására, és arra kérte a részvényeseket, hogy a közgyűlésen hagyják jóvá a tervét – még abban az esetben is, ha végül az Intesa ajánlatát szándékoznak elfogadni. Érvelése szerint az alternatív forgatókönyv fenntartása jobb pozíciót biztosítana a kedvezőbb feltételek eléréséhez.

Az Intesa szombaton egyértelművé tette, hogy amennyiben a részvényesek október 29-én megszavazzák a védekezési tervet, a bank visszavonja ajánlatát. A részvényeseknek így el kell utasítaniuk Lovaglio tervét, ha élni kívánnak a megemelt vételi ajánlattal.

Az olasz bank emiatt szombaton egy 800 millió eurós készpénzkiegészítéssel javította ajánlatát azok számára, akik a védekezési terv ellen szavaznak. Ez a készpénzkomponens 25 százalékos emelését jelenti, és

az ajánlat összértéke 2,3 százalékkal haladja meg a pénteki záróárat.

A Delfin elköteleződése fordulópontot hozhat, mivel a legnagyobb részvényes döntése komoly nyomást gyakorol a többi befektetőre is. Az MPS felvásárlása az olasz bankszektorban az elmúlt két évben zajló konszolidációs hullám eddigi legnagyobb tranzakciója lehet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images