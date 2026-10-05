21°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Kamatstop: váratlanul megszólalt a Pénzügyminisztérium
Bank

Kamatstop: váratlanul megszólalt a Pénzügyminisztérium

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivezetéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztőrészlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak - közölte a Pénzügyminisztérium (PM) az MTI megkeresésére hétfőn.

Felidézték: a 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, majd félévenként meghosszabbított referenciakamat-stopot 2026. április 18-tól határozatlan időre meghosszabbították. Előzetes becslések és kalkulációk alapján a körülbelül 200 ezres ügyfélkör egytizedét érintheti érzékenyen a változás - írták.

Kapcsolódó cikkünk

Lejárt a kamatstop, de mégse: marad az Orbán-kormány jelzáloghiteles intézkedése

200 ezer magyar család várja lélegzet-visszafojtva az új kormány döntését: nem tudják, mi lesz két hónap múlva a hitelükkel

A kormány több körben egyeztetett a Magyar Bankszövetség képviselőivel. Az egyeztetések folytatódnak, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztőrészlet változásra egy közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjunk

- fogalmazott a PM. Kármán András pénzügyminiszter június 11-én jelentette be, hogy a 2022-ben eredetileg fél évre bevezetett, majd idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbított jelzáloghitel referenciakamat-stop a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-ig marad érvényben, ha a kormány törvényjavaslatát az Országgyűlés elfogadja. Addig társadalmi és szakmai egyeztetéseket kezdeményez a kormány, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozza a tényleges segítséget.

Kapcsolódó cikkünk

Lakáshitelesek, figyelem: döntött a Tisza-kormány a kamatstop sorsáról

Megszólalt a pénzügyminiszter a kamatstop ügyében

Júniusban a bankszövetség arról tájékoztatott, hogy újabb javaslatokat készítenek a kamatstop jövőjéről társadalmi vita keretében. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai alapján közölték, hogy mintegy 220 ezer jelzáloghitel-szerződés tartozik a kamatstop hatálya alá. Közülük mintegy 19 ezer ügyfél tekinthető sérülékenynek az MNB szerint. A jegybank meghatározása alapján ebbe a körbe azok az adósok tartoznak, akiknél a kamatstop kivezetése legalább 5 ezer forintos havi törlesztőrészlet-emelkedést eredményezne, miközben jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutatójuk (JTM) meghaladja a 40 százalékot, vagy az intézkedés bevezetése óta nyugdíjasok lettek.

Még több Bank

Áttörést ért el az Intesa Sanpaolo: övé lesz a világ legrégebbi bankja?

Kamattámogatott faktoringprogramot sürget a szakma

Sikeresen lezajlott az első teszt: mesterséges intelligencia hozza el a jövő fizetési rendszerét Magyarországra

Kapcsolódó cikkünk

Kamatstop: javaslatokat készít a bankszövetség a 10-20 ezer rászoruló védelmére

Győzött a Tisza, mi lesz az Otthon Starttal vagy a különadókkal? – Itt a 15 legfontosabb teendő a bankszektorban

A kamatstop kivezetéséről és módosításáról szóló jogszabálytervezet hivatalos társadalmi egyeztetése azóta lezárult, a véleményezési határidő 2026. június 19-én járt le.

Boda Nikoletta, a PM parlamenti államtitkára szeptember közepén az Országgyűlésben azt közölte: a kormány több körben egyeztetett a Magyar Bankszövetség képviselőivel a kamatstop esetleges kivezetéséről. Egyelőre nem sikerült olyan megoldásban megegyezni a hitelintézetekkel, ami kellő garancia lenne arra, hogy a kivezetés ne okozzon jelentős tehernövekedést az ügyfeleknek.

A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre fennmarad, változatlan feltételek mellett

- rögzítette.

Kapcsolódó cikkünk

Eldőlt a kamatstop sorsa: elfelejthetjük a szeptember 30-ai kivezetést

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Benzinársapka-e az ingyen parkolás?

HOLD After Hours a napszemüveges zombi Lacival, aki először szerepel a választások óta. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;Yo

PR cikk

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Hatalmas pofont kapott Moszkva, jöhet a történelmi békecsúcs – Háborús híreink hétfőn
Több európai nagybankot is lehagyott mára a Revolut, de van egy-két óriási hiányossága
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility