Kamattámogatott faktoringprogramot sürget a szakma

A magyar gazdaság a kihívásokkal teli nemzetközi környezetben is fokozatos stabilizációs pályára állt, mellyel párhuzamosan a vállalati finanszírozási igények újra élénkülni kezdtek. A faktoringpiac az elmúlt években a régiós átlag felett teljesített. A változó kamatkörnyezet, a vállalatok likviditási helyzetének alakulása, a beruházások élénkülése egyaránt hatással lehet a finanszírozási piac alakulására. A következő időszak kulcskérdése ezért az lehet, hogy a gazdasági növekedés erősödése és a vállalati finanszírozási igények bővülése milyen mértékben tudja hajtani a faktoring piacot. A kérdés nem csupán az, hogy tovább bővül-e a faktorpiac, hanem az is, hogy milyen irányba és ütemben alakul át a vállalatfinanszírozás szerepe és szerkezete. Parragh Péterrel, az OTP Bank faktoring főosztályvezetőjével beszélgettünk a szakmára váró kihívásokról és jövőbeli lehetőségekről.

A faktoringpiac az elmúlt években kétszámjegyű növekedést mutat. Minek köszönhető ez, hogyan tudja a bank az igényeket kielégíteni?

A faktoringpiac növekedése töretlen, a növekedés mértéke továbbra is meghaladja a hitelpiac bővülését, melyet alátámaszt, hogy az OTP Bank portfólió volumene már 2026. augusztusában 36%-kal volt magasabb a tavalyi év azonos időszakához képest.

A faktoring térnyerése jól mutatja, hogy a vállalatok számára a likviditás stratégiai erőforrássá vált.

A növekedést a forgóeszköz-finanszírozási igények emelkedése, a hosszabb fizetési határidők és a rugalmas finanszírozási megoldások iránti kereslet hajtja. A bankok erre digitalizációval, gyors döntési mechanizmusokkal és ügyfélre szabott finanszírozási konstrukciókkal tudnak válaszolni. A faktoring termékek köre az évek során kiszélesedett. Mára már nem kizárólag a követelések finanszírozására koncentrálunk, hanem komplex finanszírozási modellel igyekszünk az ügyfelek egyedi igényeire személyre szabottan megoldást találni, amiben

egyre nagyobb szerepet kapnak a portfólió jellegű követelésfinanszírozások vagy az úgynevezett reverse faktoring termékek, amelyek korábban a magyar finanszírozási piacra egyáltalán nem voltak jellemzőek.

Szolgáltatásunkkal a vállalati ügyfelek nem csupán finanszírozáshoz jutnak, de a bank a nemfizetés elleni kockázatot is át tudja vállalni, ami kulcsfontosságú lehet a vállalatok stabil működéséhez. Komplex megoldásaink export élénkítő hatásúak is lehetnek: szinte a világ összes országára kiterjedően van lehetőség a nemfizetés kockázatától mentesíteni az ügyfeleket.

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A faktoring elsősorban nagyvállalati termék, de az utóbbi években a KKV-k is felfedezték. Hogyan látja, mennyire elterjedt mára a körükben, és hogyan kell kiszolgálni őket? Milyen cégmérettől lehet indokolt a faktorálás?

A portfóliónk csak nagyjából fele nagyvállalati ügyfél, így a KKV finanszírozásba vetett erőfeszítéseink kifejezetten sikeresek. A KKV-k működőtőke finanszírozásához gyakran gyorsan hozzáférhető forrásokra van szükség. A faktoring segítségével olyan rugalmas forrásbevonásra van lehetősége a vállalkozásnak, ami az értékesítéséhez kapcsolódik, így a finanszírozás a forgalom, illetve a vevőkör növekedésével együtt bővíthető.

A faktoring szempontjából nem feltétlenül a vállalkozás mérete a meghatározó, sokkal inkább az, hogy mekkora és milyen ütemben növekvő követelésállományt kell finanszírozni.

Egy kisebb árbevételű vállalkozás számára is érdemi megoldást jelenthet, ha hosszú fizetési határidőkkel dolgozik. A faktoring szakmának ugyanakkor jelentős kihívást jelent a mikro- és kisvállalkozói ügyfélkör finanszírozása. A jellemzően kisebb összegű igények kiszolgálása csak nagyfokú automatizált működés mellett éri meg. Jól átgondolt, standardizált termékpalettával kell rendelkezni ahhoz, hogy a mitigált kockázatok mellett valódi segítséget nyújthassunk az ügyfeleknek.

Vannak olyan iparágak, kitettségek, amelyek különösen indokolják/indokolnák a faktorálást? Iparági hírek arról szólnak például, hogy az építőiparban megint erősödnek a ki nem fizetések, körbetartozások.

Főleg azok az iparágak lehetnek érdekesek, ahol a vállalatok jelentős vevőköveteléseket halmoznak fel, miközben működésüket – például alapanyag-beszerzés, bérfizetés – már a vevői fizetések előtt finanszírozniuk kell. Nem is feltétlenül az iparág, sokkal inkább a cash-flow profil a mérvadó, vagyis az, hogy mennyi idő telik el a költségek felmerülése és a vevői fizetések beérkezése között.

Gyorsan forgó, alacsonyabb árrésű üzletágaknál fontos szempont, hogy a vállalkozás ne saját tőkéjéből finanszírozza vevőit.

Talán az egyik legtipikusabb faktoring finanszírozási terület a kis- és nagykereskedelem, ahol a vevői fizetések gyakran 60-90 napos határidővel teljesülnek, de a logisztikai cégek, kereskedelmi- ipari beszállítók, munkaerő-kölcsönzők, egészségügyi beszállítók, valamint az élelmiszeripari vállalatok is jelentős partnerek. Az építőipar faktoring finanszírozása külön figyelmet igényel, ugyanis jellemzőek az iparágra a kötbér és egyéb levonások, garanciális visszatartások. A tényleges teljesítés bemutatásával, megfelelő vevői visszaigazolással, a finanszírozás mértékének személyre szabásával ezek a kockázatok is kezelhetők.

Az üzleti volumen bővülésével arányosan növekszik a bankok kockázata is?

Az üzleti volumen növekedésével párhuzamosan a bankoknak a finanszírozási tevékenység mellett egyre nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a csalásmegelőzési és kockázatkezelési folyamataik fejlesztésére is. Az OTP Banknál folyamatosan fejlesztjülk a faktoring kockázatkezelési szakértőinket, finomhangoljuk a Know Your Customer és a vevőminősítési folyamatainkat, valamint erősítjük a „red flag”-ek automatizált azonosítását és kezelését.

A faktoring sajátossága, hogy egy hibás vagy kellően nem körüljárt finanszírozási döntés pénzügyi veszteséget okozhat mind a vállalkozás, mind a bank számára. A fiktív vagy nem megfelelően alátámasztott számlák finanszírozása jelentősen ronthatja a vállalat likviditási helyzetét, csökkentheti pénzforgalmát, szélsőséges esetben pedig a napi működését is veszélyeztetheti. A pénzügyi kockázatok mellett egy esetleges csalási esemény jelentős reputációs kockázatot is hordoz mind a vállalatok, mind a bank számára.

Éppen ezért kulcsfontosságú a kockázatok korai felismerése, valamint a megfelelő és időben történő beavatkozás.

Az új kormány elképzelése, hogy a különböző támogatott hiteleket elsősorban beruházási célra kell majd a hiteligénylőnek költenie, a klasszikus forgóeszköz hitelek, szabadfelhasználású hitelek vagy lízing nem biztos, hogy ebbe a körbe fognak tartozni. Hogyan illeszkedne ebbe a képbe egy támogatott konstrukció?

Az infláció mérséklődését követően a gazdaságpolitika fókusza egyre inkább a gazdasági növekedés újraindítására és a beruházások ösztönzésére helyeződik. A kormány a támogatott finanszírozási konstrukciókon keresztül elsősorban a növekedést támogató célok megvalósítását kívánja elősegíteni, amely cél eléréshez nem feltétlenül a szabad felhasználású hitelkonstrukciók jelentenek hatékony megoldást.

A beruházások élénkítése kétségtelenül szükséges, ugyanakkor a támogatott forgóeszköz-finanszírozás hiánya jelentős kihívást jelenthet a KKV-szektor számára. Ezt a helyzetet tovább nehezítheti az állami garanciavállalási programok esetleges szűkülése is. A faktoring olyan finanszírozási forma, amely hatékony megoldást nyújt a vállalkozások likviditási problémáira, miközben a kormányzat gazdaságpolitikai céljaihoz is szorosan illeszkedik.

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A finanszírozás számlaalapú, így a források felhasználása átlátható és célhoz kötött, továbbá közvetlenül kapcsolódik a vállalkozások tényleges gazdasági tevékenységéhez, ezáltal érdemi GDP-növelő hatással bír. A konstrukció további előnye, hogy fedezetét maga a finanszírozott követelés biztosítja, így jellemzően nincs szükség további tárgyi, garantőri, vagy személyi biztosíték bevonására. Emellett a jelenlegi támogatott hitelkonstrukciókhoz képest alacsonyabb állami ráfordítást igényelhet, mivel az állam mentesül a garanciavállalással összefüggő költségek jelentős részétől.

A faktoring szakma már több körben egyeztetett a támogatott faktoring konstrukció bevezetése érdekében, bízunk benne, hogy hamarosan megvalósuló programról is beszámolhatunk.

A faktoring céljait tekintve, ha úgy vesszük egyfajta forgóeszköz hitel, azonban főként az SZKP kedvezményes termékeinél drágább (legalábbis eddig). Hogyan tud versenyezni ezekkel a konstrukciókkal?

A Széchenyi Kártya Program kedvezményes kamatozásával szemben, jelenleg nem könnyű egyik piaci konstrukciónak sem felvenni a versenyt, azonban a hiteltermékek és a faktoring között jelentős különbségek is lehetnek. A faktoring nem szabadforrású hitelkeretként, hanem az árbevételhez kötött finanszírozásként működik, sőt a garantőri kezességvállalás mellőzése és a GDP-re gyakorolt valós hatása miatt az állam számára vonzó lehet egy támogatott faktoring-konstrukcióval segíteni a vállalatok működését.

A faktoring esetében a hangsúlyt részben a vevők bonitására alapozza, így olyan cégek is finanszírozáshoz juthatnak, akik gyengébb minősítésük miatt klasszikus hiteltermékeket nem kaphatnak. A hitelek csakúgy, mint a Széchenyi Kártya hitel is, a múltbeli gazdasági teljesítmény alapján határozza meg az igénybevehető finanszírozás mértékét. Így a vállalkozás növekedésének finanszírozása kihívást jelent, hiszen a növekedéshez gyorsan elérhető forrásra van szükség – sok esetben az ügyfeleknek nagyobb érték a rugalmasan bővíthető külső forrás, mint az elérhető támogatott hitel. Jelenleg a Széchényi Kártya Programra jogosult ügyfelek a faktoringot sok esetben a támogatott hitellel kombinálva veszik igénybe.

Milyen digitális és más fejlesztések történtek a piacon - akár ügyfélkiszolgálásban, akár az elszámolási rendszerekben? Hogyan tudja segíteni, gyorsítani a működést az új európai elektronikus számlázási kötelezettség, a ViDA (VAT in the Digital Age)?

A két kérdés összetett, ezért érdemes külön is megvizsgálni őket. Általánosságban azt mondhatom, hogy a digitalizációs fejlesztések az egész faktoring folyamatot érintik - az ügyfélkérelem benyújtásától a keretszerződés lezárásáig -, és nemcsak az elszámolást. A digitalizációs folyamatok a koronavírus óta robbanásszerűen felgyorsultak. Az alapvető üzleti megközelítés továbbra sem változott, elsősorban a vevőkockázatra építve határozzuk meg a finanszírozási keretösszeget. Ennek mértékéig – az adott vevővel szemben – a bank kockázatot vállal a számlák finanszírozására.

A hangsúly inkább a „Hogyan?” kérdésen van!

Korábban erősen papíralapú és ezáltal munkaigényes üzletnek számított a faktoring, mára azonban az ügyfelek számlázórendszereinek fejlettsége, a hivatalos cégadatnyilvántartás, NAV adatbázis, a banki vevőkockázati modellek felgyorsították a kockázatkezelési folyamatokat, az ügyfelek papíralapú dokumentációs kötelezettségei is csökkentek. Ezen felül az OTP Bank jelentős fejlesztéseket hajtott végre a finanszírozási és elszámolási folyamatokban is. Célunk az volt, hogy megteremtsünk egy olyan online adminisztrációs és kommunikációs felületet a bank és az ügyfelek között, amely megkönnyíti a hatékony kommunikációt.

Zárt e-csatornán keresztül történik a finanszírozási kérelmek feldolgozása és minden - a bank és az ügyfelek közötti - elszámolás ezen online platformon keresztül valósul meg.

Az új európai elektronikus számlázási kötelezettség csomag is tulajdonképpen a fenti célokat erősíti, mivel lényege, hogy a hagyományos számlázást felváltsa egy teljesen géppel olvasható, strukturált adatformátum, ami közvetlen kommunikációt tesz lehetővé a rendszerek között.

A nemzetközi faktorálás sokáig nem volt elterjedt Magyarországon. Összefügg ez a számlázási gyakorlat országonkénti eltéréseiből? Hogyan használja ki az OTP Bank a nemzetközi jelenlétét? Egy hazai cég igénybe vehet faktorálást pl. egy üzbég céggel szemben?

A nemzetközi faktorálás sokáig valóban nem volt elterjedt Magyarországon, mert a vállalatok elsősorban belföldi követeléseik finanszírozására használták a faktoringot és export tevékenységüket inkább banki hitellel, vagy egyéb okmányos banki termékekkel (például akkreditív, garancia) biztosították. Az elmúlt néhány évben azonban jelentős változást tapasztaltunk, mert az export vállalatok felismerték, hogy a faktoring ugyanazt a rugalmasságot és biztonságot tudja nyújtani a nemzetközi piacokon is, mint belföldön, csökkentve ezzel az exportőr kockázatát és biztosítva likviditási igényét. Az országonként eltérő számlázási gyakorlat direkt módon nem befolyásolja a faktoring szolgáltatókat, inkább exportőr oldalon jelent nehézséget, de az elektronikus számlázási reform alapjaiban fogja modernizálni a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokat.

Az OTP Csoport már 11 országban van jelen, de mérföldkőnek számít az is, hogy ebből már 9 országban teljesen azonos keretek között nyújtunk faktoring szolgáltatást.

A 9 országra épített know-how és tudásmegosztás mindenképp csökkenti a termék-és folyamatfejlesztési költségeinket, lehetőséget ad olyan új megoldások és szolgáltatások bevezetésére, ami más országban már sikeresen bevezetésre került, illetve a nemzetközi szinten működő vállalati ügyfeleket a bankcsoport több országban, határokon átnyúlóan is ki tudja szolgálni azonos termékkörrel és szolgáltatási minőségben. Úgy gondolom sokszínű pénzügyi hátteret tudunk biztosítani nemzetközi kereskedelmi ügyletek lebonyolításához, kifejezetten azokban az országokban, ahol az OTP Csoport jelen van, de tevékenységünk azonban nem kizárólag ezekre az országokra korlátozódik.

Egy hazai cég is faktorálhat üzbég partnerre kiállított számlákat, de ehhez meg kell ismernünk a részleteket, hogy hol és hogyan tudunk segíteni a vállalatnak és ezáltal megtalálni a számára legelőnyösebb megoldást.

Mit gondol, hol fog tartani a hazai faktoringpiac 5 év múlva?

A finanszírozási piac számára a jelenlegi környezet egyszerre jelent kihívást és lehetőséget: a likviditás iránti igény továbbra is erős, miközben a vállalatok egyre tudatosabban keresik a hatékony forgóeszközfinanszírozási megoldásokat. A jelenlegi gazdasági környezetben a vállalatok számára a likviditás nem csupán pénzügyi kérdés, hanem versenyelőny. Ezért a követelésfinanszírozás és a faktoring szerepe a következő években várhatóan tovább erősödik a magyar gazdaságban.

Arra számítok, hogy a faktoring fokozatosan kilép a hagyományos forgóeszközfinanszírozási szerepkörből, és a vállalatok mindennapi pénzügyi működésének integrált részévé válik.

Egyre több vállalkozás ismeri fel, hogy a követelései nem csupán a mérlegében szereplő eszközök, hanem olyan finanszírozási források, amelyekkel rugalmasan és hatékonyan javítható a likviditás. A következő öt évben várhatóan a technológiai fejlődés alakítja majd legerősebben a faktoringpiacot. A sikeres piaci szereplőket egyre inkább az különbözteti majd meg, hogy milyen hatékonyan tudják ötvözni a gyors finanszírozást, a prudens kockázatkezeléssel.

Összességében arra számítok, hogy öt év múlva a faktoring még szélesebb körben lesz jelen a vállalatfinanszírozásban.

Meggyőződésem, hogy a faktoring nemcsak a vállalkozások stabil működését segíti majd, hanem érdemben hozzájárul a hazai gazdaság növekedéséhez és a versenyképesség erősítéséhez is.

A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta.

Címlapkép és fotók forrása: Portfolio - Kaiser Ákos