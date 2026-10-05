Megszólalt a Raiffeisen vezérigazgatója: nem történt kísérlet az orosz leánybank kisajátítására

A Raiffeisen Bank International (RBI) vezérigazgatója, Michael Höllerer (címlapképünkön) hétfőn úgy nyilatkozott, az osztrák bankcsoport egyelőre nem látja jelét annak, hogy Oroszország a bankcsoport helyi érdekeltségének a kisajítátásán dolgozna - írja a Reuters, emlékeztetve: a bank kivonulásra tett eddigi kísérletei rendre kudarcba fulladtak.

Höllerer elmondta, hogy az orosz hatóságoktól nem érkezett közvetlen jelzés az esetleges kisajátításról, ugyanakkor elismerte, hogy

a nyugati vállalatok kényszerigazgatás alá vonása vagy államosítása valós kockázatot jelent.

Az osztrák hitelintézet ennek ellenére a lehető leghamarabb elhagyná az országot. "

Ha holnap lehetőségem lenne kivonulni Oroszországból, megtenném

– fogalmazott Höllerer.

A bank 2022 óta, Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziójának kezdete óta fontolgatja a távozást. Ez azonban rendkívül összetett folyamat, amely számos hatósági engedélyhez kötött – különösen az orosz fél részéről.

A kisajítással kapcsolatos aggodalmak nem alaptalanok, hiszen Oroszország nemrégiben állami felügyelet alá helyezte a német Metro kiskereskedelmi lánc helyi tevékenységét, korábban pedig hasonló intézkedéseket hozott a svájci Nestlé és a francia Auchan ellen is. A Kreml ezekben az esetekben azzal indokolta a döntést, hogy az az "ellenséges" országok Oroszországgal szembeni fellépésére adott válasz.

A Raiffeisen árfolyama jelenleg 0,8%-os emelkedést mutat a Bécsi tőzsdén, a versenytárs Erste 1,3%-os pluszban van.

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Címlapkép forrása: Portfolio